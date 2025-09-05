„Meciul vieții”

Alex Pop, fotbalistul născut la Buenos Aires, în Argentina, va juca, sâmbătă, „meciul vieții”, când va avea cununia civilă cu Sarah Lavinia Hribat, o tânără din Cluj-Napoca, studentă la Facultatea de Drept.

Evenimentul va avea loc la primăria comunei Feleacu, iar petrecerea, la un hotel de lux de lângă Cluj-Napoca.

Alex și Sarah au dezvăluit motivele pentru care fac acest pas, la cinci ani de la prima lor întâlnire. Ultima lor vacanță, în Mauritius, a fost decisivă. Alex a cerut-o în căsătorie pe 8 iunie, într-un cadru romantic.

„Viața cu un fotbalist e o provocare”

Alex a explicat importanța susținerii Sarei în cariera sa: „Contează foarte mult, pentru că m-a susținut și continuă să o facă necondiționat. Este foarte important, ca fotbalist, ca sportiv în general, să ai alături pe cineva care te înțelege, care te ascultă și alături de care poți să-ți comunici gândurile, fie ele bune, sau nu”.

Sarah Lavinia a mărturisit că nu a fost nevoie să fie convinsă să accepte cererea în căsătorie: „După cinci ani împreună, era firesc ca povestea noastră să ducă în această direcție. Totuși, momentul pe care el l-a creat a fost cu adevărat magic”.

Viața alături de un fotbalist este o provocare, imprevizibilă, dar, în același timp, foarte frumoasă.

Alejandro Michael Constantino Pop, din Buenos Aires

În certificatul de naștere Alex Pop e… Alejandro Michael Constantino Pop! Tânărul s-a născut pe 1 februarie 2000 în Buenos Aires, capitala Argentinei.

„Părinții mei sunt amândoi clujeni din Huedin, dar tata a plecat întâi în SUA, unde aveam o mătușă, să lucreze ca inginer. După 6 luni a primit oferta pentru un job în Argentina, astfel că în 1996 și el, și mama, au ajuns în America de Sud. Tata lucra în managementul unei fabrici de mezeluri. M-am născut la Buenos Aires și am trăit acolo doi ani”, a explicat Alex, într-un interviu pentru Liga2.ro.

În 2002, pe fondul crizei economice majore din Argentina, părinții au decis să revină în țară de la San Antonio de Areca, orășelul de 23.000 de locuitori unde trăiau, 110 kilometri de capitală.

Alex a mers la juniorii lui CFR Cluj, apoi a trecut la rivala Universitatea. A mai trecut pe la Viitorul lui Hagi, din nou „U”, Oțelul și acum e la Dinamo (25 de meciuri/ 1 gol).

Licențiat în comunicare

Alex Pop este licențiat în comunicare: „De mic mi-a plăcut să învăț bine, ai mei s-au ținut de mine să nu las cartea deoparte. Cred că aș fi făcut ceva în domeniul IT, însă am avut gânduri să dau și la Drept, m-a fascinat acest domeniu. Până în ultima clipă, am vrut să mă înscriu la Drept, m-am răzgândit pe ultima sută de metri”,

„Știam că-mi va fi greu cu absențele, mai ales că făceam deja și fotbal. Așa am ales apoi Comunicarea și Relațiile Publice. Dar cred că aș fi putut face orice, sunt pregătit să răzbesc orice ar fi”, a declarat el, într-un interviul pentru LPF.ro. Tot Universitatea Babes Bolyai a făcut-o și Sarah Lavinia, viitoare sa soție.



