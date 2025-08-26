Evoluția echipei

Debutul lui Chivu pe banca tehnică a Interului a fost remarcabil, fiind primul antrenor străin care câștigă la debut cu echipa milaneză după o pauză de 22 de ani. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în 2003, sub conducerea lui Hector Cuper.

Victoria trimite un mesaj clar rivalelor din Serie A, în special Napoli și Juventus, care și-au arătat deja intențiile în acest sezon.

Interul a început meciul cu prudență, studiind jocul adversarilor în primele 15 minute. Apoi, mașinăria ofensivă s-a dezlănțuit.

Primul gol a venit în minutul 18, marcat de Bastoni dintr-un corner executat de Barella. Thuram a dublat avantajul în minutul 35, după o pasă genială a lui Sucic.

În repriza secundă, Lautaro Martinez a înscris al treilea gol profitând de o eroare a adversarilor (minutul 52). Thuram a marcat din nou în minutul 62, de această dată cu capul, din pasa lui Bastoni.

Scorul final a fost stabilit de Ange-Yoan Bonny, care a debutat pentru Inter și a punctat imediat după ce a intrat pe teren (minutul 72).

Tactică și jucători cheie

Chivu a menținut sistemul 3-5-2 folosit de predecesorul său Simone Inzaghi, dar a adăugat elemente noi. Mijlocașii au schimbat frecvent pozițiile, creând confuzie în rândurile adversarilor.

Barella a impresionat prin versatilitate, jucând atât ca mijlocaș ofensiv, cât și în roluri defensive. Sucic, noul transfer, a confirmat așteptările ridicate, oferind o pasă decisivă și creând numeroase ocazii.

În defensivă, portarul Sommer și fundașii Bastoni și Acerbi au avut evoluții solide. Pe benzi, Dimarco și Dumfries au contribuit atât în atac, cât și în apărare.

Revenirea în formă a atacanților

Duoul ofensiv format din Thuram și Lautaro Martinez (poreclit „ThuLa”) a strălucit în acest meci. Thuram, care a avut un sezon dezamăgitor anul trecut, și-a recăpătat forma și a marcat două goluri.

Prezența în tribune a tatălui său, Lilian Thuram, și a fratelui său, Khéphren (jucător la Juventus), l-a motivat suplimentar pe atacantul francez.

Victoria categorică a Interului reprezintă o declarație de intenție pentru noul sezon. Chivu a reușit să îmbine experiența jucătorilor consacrați cu entuziasmul noilor achiziții, creând o echipă redutabilă.

Cristi Chivu, după debutul perfect la Inter

„Sunt fericit și încântat pentru băieți, pentru ceea ce au făcut în această seară și pentru munca depusă în ultimele săptămâni. Am avut puțin timp să ne pregătim după Cupa Mondială a Cluburilor, dar cred că au făcut o treabă excelentă. Toată lumea a reacționat bine astăzi”, a declarat Chivu, potrivit Corrierre dello Sport.it.

Acesta a lăudat atât reușitele lui Bastoni și Thuram, cât și debuturile lui Sucic și Bonny: „Mă bucur și pentru Sucic, și pentru Bonny, care a marcat imediat după ce a intrat pe teren. Sunt băieți minunați și campioni extraordinari, dornici să lase în urmă sezonul trecut. Campionii găsesc întotdeauna motivația potrivită.”

Întrebat despre obiectivul echipei în lupta pentru titlu, Chivu a fost tranșant: „Echipa care câștigă campionatul este mereu cea de învins și favorita principală. Noi nu avem nimic de demonstrat nimănui, trebuie doar să fim noi înșine.”

„Am încercat să abordăm primul meci în cele mai bune condiții posibile”, a declarat Chivu la final, vizibil emoționat, într-o declarație de presă. „Din punct de vedere mental, băieții au lăsat în urmă anul trecut și au arătat de ce sunt în stare. Încă din prima zi, toată lumea s-a implicat imediat, acceptând volumul mare de muncă fără să se plângă. Nimeni nu a spus nimic, toți au muncit din greu. Astăzi era o necunoscută, nu a fost ușor, având la dispoziție puțin timp. În seara asta sunt puțin epuizat după acest meci, vom avea timp să vorbim despre piața transferurilor mai târziu.”

Revenirea pe San Siro a fost pentru Cristi Chivu încărcată de emoții, dar și de responsabilitate: „Este normal să simt asta, pentru că îmi distrage atenția. Și am prea multe lucruri pe cap. Să revin pe San Siro ca antrenor, locul unde am scris istoria acestui club… Dar nu privesc înapoi, am o mare responsabilitate pe umeri.”, conform Gazzetta.it.

Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Nu mă duc la coaliție să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție". Nici PNL nu a scăpat de acuzații
Google News Urmărește-ne pe Google News
Diagnosticată cu paralizie cerebrală, Ecaterinei i-a fost recomandat transplantul cu celule stem recoltate de la bebeluși. Procedura, ce poate fi făcută în Austria, costă 13.500 de euro
Știri România 08:00
Știri România 08:00
Diagnosticată cu paralizie cerebrală, Ecaterinei i-a fost recomandat transplantul cu celule stem recoltate de la bebeluși. Procedura, ce poate fi făcută în Austria, costă 13.500 de euro
Irina Loghin, prima apariție în public la două luni de la moartea soțului ei. „Bine v-am găsit, prieteni!"
Stiri Mondene 25 aug.
Stiri Mondene 25 aug.
Irina Loghin, prima apariție în public la două luni de la moartea soțului ei. „Bine v-am găsit, prieteni!”
Fiica lui Aurelian Temișan și a Monicăi Davidescu se pregătește de liceu. Dora începe un nou capitol
Stiri Mondene 25 aug.
Stiri Mondene 25 aug.
Fiica lui Aurelian Temișan și a Monicăi Davidescu se pregătește de liceu. Dora începe un nou capitol
Ciprian Ciucu, despre şedinţa coaliţiei cu PSD: „Nu mai e hăhăiala din perioada Ciolacu. Problema cu PSD erau știrile pe surse"
Politică 25 aug.
Politică 25 aug.
Ciprian Ciucu, despre şedinţa coaliţiei cu PSD: „Nu mai e hăhăiala din perioada Ciolacu. Problema cu PSD erau știrile pe surse”
Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Nu mă duc la coaliție să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție". Nici PNL nu a scăpat de acuzații
Exclusiv
Politică 25 aug.
Exclusiv
Politică 25 aug.
Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Nu mă duc la coaliție să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție”. Nici PNL nu a scăpat de acuzații
