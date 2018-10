Învățămintele lui Ilie Balaci pentru micii fotbaliști: ”Vreau să vă văd că jucați râzând”

„Vreau să vă văd că jucați râzând. Fotbalul este plăcere. Pe teren trebuie să te distrezi. Dacă azi aveam 20 de ani, Craiova nu mă vindea sub 80 de milioane. Am fost convins că sunt mai bun decât toți. Puteam să joc oricând la Barcelona, la orice echipă din lume. Asta pentru că am crezut. Și voi să credeți!

Dar dacă nu puteți să ajungeți fotbaliști, aveți grijă și învățați. Nu vă faceți de râs când vorbiți! Lăsați telefoanele și citiți o carte înainte de somn. Până în clasa a șaptea eu am luat doar premiul întâi. Doar când am realizat că voi fi fotbalist bun am pus fotbalul pe primul loc.

Aveți grijă de viața voastră, învățați, jucați cu zâmbetul pe buze pentru că la greu șansa de acum nu se va întoarce. Când mi-am rupt ligamentele, doar soția a fost alături de mine', le-a spus fostul mare internațional juniorilor tricolori din lotul U15, în martie 2016.

Ilie Balaci a murit duminică, 21 octombrie, la vârsta de 62 de ani, din cauza unui infarct.