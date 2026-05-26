Indiferent de sezon, Egiptul rămâne o alegere ideală pentru turiști. În timp ce Europa se confruntă cu temperaturi scăzute, Marea Roșie păstrează o climă călduroasă, iar atracțiile istorice precum piramidele, templele și Marele Muzeu Egiptean – cel mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații – fascinează milioane de vizitatori anual.

Cămilă, pe o plajă din Hurghada, Egipt. Foto: Dana Arambescu/ Libertatea

Românii, top 5 turiști în Hurghada în ultimii 5 ani

Potrivit reprezentanților hotelului Xanadu Makady Bay din Hurghada, turiștii români sunt printre cei mai frecvenți la hotelurile egiptene, în special în perioada martie-aprilie, când ajung să devanseze alte naționalități precum rușii, germanii sau polonezii, și acoperă aproximativ 28% din capacitatea hotelului.

În principal, potrivit observațiilor lui Bülent Babaoğlu, Director Achiziții Produse Turistice, ODEON Tours Egypt (compania de destination management a Coral Travel Group) și Mahmoud Arafa, Manager Achiziții Produse Turistice, ODEON Tours Egypt (compania de destination management a Coral Travel Group), românii tind să aleagă experiențe luxuriante în Egipt: hoteluri premium, resorturi all-inclusive cu facilități variante, plaje spectaculoase și cluburi pentru copii, dar și excursii culturale.

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În 2025, doar compania a organizat sejururi pentru circa 850.000 de turiști proveniți din 15 piețe internaționale în Egipt, dintre care 10.000 au fost din România, iar până la sfârșitul anului 2026, grupul preconizează să depășească pragul de 1 milion de vizitatori. În plus, până la momentul actual, deja 14.500 de români au trecut granițele Egiptului și au ales Hurghada drept destinație de vacanță.

Babaoğlu explică faptul că, deși în topurile turiștilor internaționali se află excursii precum turul orașului Hurghada sau excursii exotice pe plajele egiptene, românii tind să aleagă excursiile în Luxor, supranumit „cel mai mare muzeu în aer liber”, în Cairo, la piramide sau în orașul El Gouna.

Hurghada, o destinație sigură pentru românii cu copii

Babaoğlu susține că Hurghada este foarte sigură pentru turiști la acest moment, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu, chiar mai sigură decât Antalya, iar Arafa a declarat că ghizii și hotelierii „protejează turiștii la fel ca pe familiile lor”.

De asemenea, o vacanță reușită și sigură nu înseamnă doar peisaje frumoase și cazare confortabilă, ci și un management de calitate. Coral Travel Group implementează sisteme internaționale de management al calității, pentru calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă.

Pentru turiști, aceste standarde garantează că fiecare detaliu este bine pus la punct, de la transferurile de la aeroport la organizarea excursiilor. În plus, ghizii vorbitori de limba română sunt disponibili pentru a face experiența călătoriei mai plăcută și fără griji.

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Tour operatorii îți gestionează vacanța dintr-un capăt în altul

Un tour operator ales corect gestionează planificarea unei vacanțe de la început până la sfârșit, iar în spatele acestei abordări integrate, care nu se limitează doar la vânzarea de pachete turistice, se află o prezență locală solidă.

Ghizii vorbitori de limba română cunosc bine locațiile, te sfătuiesc în privința celor mai bune prețuri, te ajută să negociezi și se implică constant pe durata excursiilor de bunăstarea turiștilor.

Tour-operatorii se ocupă de tot: de la transfer la ghizi și excursii. Foto: Dana Arambescu/ Libertatea

„Egiptul este una dintre cele mai complexe și atractive destinații turistice din portofoliul nostru, iar infrastructura locală pe care o avem aici ne permite să coordonăm direct experiența turistică și să dezvoltăm operațiuni pe termen lung”, spune Cemal Yildirim, Director General Adjunct al Coral Travel România.

Astfel, se asigură că fiecare etapă a vacanței, de la transferuri și cazare până la excursii și suport local, este planificată și monitorizată cu atenție.

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