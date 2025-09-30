În Portugalia a devenit rapid un jucător esențial în angrenajul formației, iar după patru ani, fundașul brazilian care poate evolua și ca mijlocaș defensiv a fost transferat de Chelsea Londra pentru 25 de milioane de euro.

Pe Stamford Bridge, fotbalistul a cunoscut consacrarea: în anul 2014 a fost inclus de FIFA printre cei mai buni fotbaliști ai sezonului. Ulterior, el a evoluat pentru PSG, iar în anul 2016 a revenit la Chelsea. Trei ani mai târziu, a surprins lumea fotbalului englez semnând cu rivala Arsenal Londra.

În anul 2021, David Luiz a ales să revină acasă, în Brazilia, la Flamengo, iar în anul 2025 a continuat la Fortaleza. Acum, la patru ani de la plecarea din Europa, fotbalistul a revenit pe continent: fundașul brazilian a semnat cu Pafos, echipă din Cipru!

213 apariții în Premier League

Cu 213 meciuri jucate în Premier League, David Luiz a trăit unele dintre cele mai intense momente ale carierei în Anglia. Fundașul a rememorat episoadele de la Chelsea și Arsenal în documentarul „Povestirile Premier League”, care este disponibil pe VOYO.

„Pentru mine, atunci când iei deciziile tale, înveți ceva și merită. Viața este despre a învăța. Povestea mea la Chelsea a fost nealterată și foarte reușită. Am fost foarte fericit în cele două perioade pe care le-am petrecut acolo. Am plecat într-un mod direct și respectuos. A fost decizia mea. Dar am fost mereu foarte recunoscător tuturor, pentru că sunt foarte importanți pentru mine și ei știu asta.

Pentru mine, acea schimbare de la Chelsea la Arsenal nu a fost ceva… nu a fost ușor, pentru că, în primul rând, când mi-am reînnoit contractul, ei încă nu aleseseră un nou antrenor, iar eu eram la o vârstă la care nu puteam să pierd mult timp și nu puteam să fiu trist. Așa că, atunci când l-au ales pe Lampard, pe care îl cunoșteam deja dinainte, am mers la pregătirea de presezon și am văzut că stilul de joc al lui nu avea să mă facă fericit. Eu, David Luiz, m-am dus la ei și le-am spus că vreau să plec, că ceva se schimbase și că nu aveam să stau acolo trist un an, fiind nedrept față de toți. Sau să plec în condiții proaste cu ei”, a spus fotbalistul.

„Am mers la Arsenal pentru a trăi o experiență de care m-am bucurat cu adevărat. Am câștigat două trofee cu Arsenal în doi ani, în timpul pandemiei, ceea ce nu a fost ușor, cu toată lumea afectată de asta. Dar am învățat mult și am fost, de asemenea, foarte fericit acolo”, a adăugat David Luiz.

Familia, baza succesului său

Părinții săi au avut mereu un rol esențial în formarea caracterului său, lucru confirmat de declarațiile lor.

„David Luiz rămâne modest și cu picioarele pe pământ datorită educației pe care a primit-o încă de mic. A absorbit treptat și a adăugat tot ceea ce a învățat acasă și ceea ce a învățat în afară, prin relațiile sale interpersonale cu ceilalți. I-am spus mereu: Poți realiza orice în viață, dar să nu îți pierzi niciodată simplitatea și modestia”, a spus tatăl său, Ladislau Marinho.

„David a fost mereu cu picioarele pe pământ. Avem o fundație familială solidă, unde le spunem copiilor tăi: Uite, asta e viața noastră, vei crește ancorat în realitate, grijuliu și iubitor. David este extrem de dulce cu toată lumea, dar mult din asta este pur și simplu cine este el”, adaugă și mama lui, Regina Cecila Marinho.

