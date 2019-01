Proiectul fostei handbaliste Ramona Farcău se extinde în Buftea, cu fotbal și cu tenis!

Pe lângă fotbal și handbalul va avea încă o grupă, de această dată la Sala Sporturilor din Buftea, deoarece vin foarte multe solicitări din zona de nord a Capitalei.



Atunci când am conceput proiectul Olympic RFH am gândit totul în jurul celor mai populare sporturi din România, handbalul, fotbalul și tenisul. Echipa de handbal a crescut frumos, de anul acesta am inaugurat o nouă locație, în nord, pentru a face față solicitărilor, iar din vară vom extinde proiectul, în direcția fotbalului. Vom păstra aceleași coordonate, ca la handbal, vom urma aceleași valori și le vom pune la dispoziție copiilor toate facilitățile necesare pentru a crește frumos: vor avea parte de echipament sportiv personalizat, pregătire psihologică, pregătire fizică asistată de preparator specializat, apă plată la antrenamente, vitamine, teambuildinguri și acces la educație și cultură, prin oferirea de cărți și publicații sportive. Tot proiectul este gândit în jurul ideii de educație prin sport, pentru că ne dorim să formăm copii capabili să reușească în viață și să fie fericiți cu ceea ce fac', a explicat Ramona Farcău.

Stelian Stancu va antrena micii fotbaliști de la RFH

De asemenea, Olympic RFH va inaugura și secția de fotbal, pornind cu două grupe, una pentru copii cu vârste cuprinse între 7 și 8 ani și alta cu copii născuți în 2006-2007, ultimii urmând să fie înscriși în competițiile oficiale. Omul ales de Ramona Farcău pentru a se ocupa de micii fotbaliști este Stelian Stancu, cel care a jucat cu Steaua în UEFA Champions League. În ceea ce privește staff-ul tehnic, echipa de fotbal îl va avea antrenor pe Stelian Stancu, fostul jucător al Stelei, care va avea pe lângă el un antrenor asistent, preparator fizic și psiholog. Consider că Stelian se potrivește perfect proiectului nostru, având educația și experiența necesară pentru a deveni model pentru copiii noștri', a mai spus Ramona Farcău.

Stelian Stancu a jucat 4 ani la Sportul Studențesc, în perioada 2002-2006, a fost transferat la Steaua, fiind apreciat pentru meciul din Champions League, disputat pe Santiago Bernabeu, împotriva echipei Real Madrid, scor 0-1, cu celebrul autogol al lui Bănel Nicoliță. A ajuns la Poli Timișoara, unde a impresionat în două dintre cele mai bune sezoane ale echipei, apoi a mai jucat la FC Brașov, în Kazahstan, la Khazar Lankaran, FCM Tg. Mureș, Academica Argeș și CS Balotești.

Pentru cei care doresc să se înscrie la școala de handbal a Ramonei Farcău, în zona Buftea, dar și la fotbal, o pot face direct pe pagina clubului, unde există un formular de înscriere, http://www.rfhsport.ro/acs-olympic/, sau chiar scriind pe pagina de facebook a proiectului Ramonei Farcău: https://www.facebook.com/RFHSport/.

