În urmă cu o lună, Ramona și-a deschis propriul club, Asociația Club Sportiv Olympic RFH, un proiect ambițios care a luat naștere la inițiativa fostei handbaliste. Copiii se antrenează în cele mai bune condiții în sala de sport a Școlii Gimnaziale 195 – Hamburg, De lângă parcul IOR, sector 3, București.

“Proiectul de față se adresează copiilor cu vârstă cuprinsă între 6 și 11 ani, băieți și fete deopotrivă. Ne propunem să oferim o alternativă serioasă, în vederea dezvoltării armonioase a copiilor, promovând conceptul de educație prin sport. Proiectul se adresează copiilor plini de energie, pasionați de sport, dornici să se integreze într-un colectiv prietenos, în cadrul căruia vor descoperi mereu lucruri noi. Dincolo de bucuria practicării jocului de handbal, copiii vor beneficia de sesiuni de dezvoltare personală, activități de teambuilding, menite să le modeleze personalitatea. Ne propunem să contribuim la formarea și pregătirea copilului, atât în planul dezvoltării sportive, cât și în planul reușitei personale. Îmi doresc să inițiez copiii pasionați de sport în tainele handbalului, dar și să le ofer acestora educația sportivă necesară, astfel încât să fie pregătiți pentru reușită în viață. Dragi părinți, luați-vă copiii de mână și veniți cu ei la sală! Mai multe detalii găsiți și pe site-ul nostru, http://www.rfhsport.ro/acs-olympic/”, a declarat Ramona Farcău.

Fosta mare handbalistă a României a ținut să precizeze că micuții handbaliști vor avea parte de cele mai bune condiții, cu echipament personalizat, cu oameni cunoscuți din lumea sportului care vor veni periodic pentru a le împărtăși din experiența lor în drumul spre performanță și multe alte suprize.

Cine este Ramona Farcău

Născută la 14 iulie 1979, la Zalău, a jucat la HC Zalău (1998-2006), Oltchim (2006-2013), Dunărea Brăila (2013-2015), CSM Ploiești (2015-2016), Dinamo (2016-2017). Are 10 titluri de campioană a României, cu Zalăul în trei rânduri, de 7 ori cu Oltchim. A câștigat Cupa Cupelor și Supercupa Europei în 2007 cu Oltchim și a obținut titlul de golgheter la JO 2008, cu 56 de goluri, fiind aleasă în echipa All Stars. Are 196 de apariții în naționala de senioare a României și 656 de goluri marcate sub “tricolor”. A disputat 8 turnee finale cu România: CM (1999, 2005, 2007, 2009), CE (2004, 2008), JO (2000, 2008) și este vicecampioană mondială cu România la Sankt-Petersburg 2005.