Robert Ilyeș se retrage: ”Mi-am luat licenţa B de antrenor în Ungaria”. E cel mai vârstnic marcator din istorie în primele trei ligi din România

Ilyeș început fotbalul acasă, la Miercurea Ciuc, a făcut carieră la Rapid şi FC Braşov, iar din această vară a fost numit antrenor la echipa U19 a ciucanilor

'A venit şi acest moment dificil. Era ceva inevitabil. Nu a fost o decizie uşoară, dar viaţa merge înainte. Am tot tras de mine în ultimii ani şi am tot amânat acest moment care. Mi-a fost frică de acest moment, de aceea am tot amânat retragerea. Cel mai mult o să-mi lipseacă programul zilnic de fotbalist. Şi acum mă trezesc dimineaţa şi primul gând e să merg la teren, pe iarbă, să mă pregătesc. Mi-a intrat în sânge, nu pot fără asta', spune Ilyeş, cel care deţine recordul de cel mai vârstnic marcator din primele trei ligi din România. Ilyeş a marcat pentru AFK Miercurea Ciuc, în Liga a 3-a, cînd avea 42 de ani, 8 luni şi 25 de zile.

Ilyeş se va dedica meseriei de antrenor. 'Mi-am luat licenţa B de antrenor în Ungaria, iar cei din conducerea clubului mi-au daz pe mînă echipa U 19 de la AFK Miercurea Ciuc'.

33 de ani a fost pe terenul de fotbal şi unul pe terenul de… hochei pe gheaţă! 'Eram prea firav pentru hochei. După un an am trecut la fotbal şi se pare că am ales bine, spune fostul mijlocaş al Braşovului.

În ultimii şase ani, Robert a fost jucător la Miercurea Ciuc. Şi-a început cariera la Rapid Miercurea Ciuc, apoi a trecut pe la FC Odorheiu Secuiesc și Mureşul Topliţa. Primii paşi în fotbalul mare i-a făcut la Foresta, după care a fost transferat de Astra. Au urmat patru ani la Rapid, echipă cu care a cîştigat 5 trofee: un campionat, 2 Cupe şi 2 Supercupe.

'La Rapid am fost adus de Viorel Hizo, iar în Giuleşti m-am adaptat imediat. Mi-a plăcut presiunea. Giuleştiul are farmecul său aparte, iar cu jucător practic eşti obligat să dai totul pe teren. Am cîştigat trofee, am făcut performanţă...

Secretul longevităţii: 'Viaţa sportivă. Atunci cînd terminam antrenamentul, primul lucru era să stau cît mai mult la refacere. De multe ori eram ultimul jucător care pleca din vestiar. Apoi, când ajungeam acasă, dormeam circa două ore. Fără acest program nu cred că ajungeam să joc până la 44 de ani'

Regretele lui Ilyeş

ratarea calificării cu Rapid în grupele Champions League;

eliminarea Braşovului în semifinalele Cupei României de către Steaua;

că nu a bifat o selecţie la echipa naţională.

Fostul rapidist Robert Ilyes joacă la 44 de ani la FK Miercurea Ciuc, în liga a treia!