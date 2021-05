„Eu m-am ferit s-o spun până acum, dar o spun”, își începe Ștefan Iovan, ajuns la 60 de ani, poveștile din trecut.

„Eu cred că vremurile alea (n.r. de înainte de 1989) nouă ne-au prins bine. Nouă, jucătorilor. Noi mai aveam niște facilități. Adică lumea stătea la coadă, dar noi nu puteam. pentru că pierdeam timp prin piețe și atunci, veneau cu produse… La unele sărbători, generalii vânau fazani, iepuri și primeam și noi câte unul, doi. Știau cât de importanți eram și aveau grijă de noi din punctul ăsta de vedere. Lumea să nu mi-o ia în nume de rău, dar noi am făcut bine și am mulțumit!”, spune fostul fundaș.

Iar pentru performanțele ca fotbalist, în special pentru câștigarea Cupei Campionilor Europeni, în 1986, Ștefan Iovan și restul colegilor au fost recompensați de Clubul Sportiv al Armatei Steaua. La scurt timp după revenirea în România, au fost anunțați că vor primi fiecare câte un ARO. Doar că acesta nu era nou, ci din flota Armatei. Lucru care nu l-a deranjat absolut deloc pe „Căpitanul de la Sevilla”.

A vândut ARO-ul primit ca primă unui cioban, pe 250.000 de lei

„Nu știu cine a avut ideea, dar a fost binevenită. Erau greu pe vremea aia, cum era sistemul, să se audă că jucătorii Stelei au primit 300.000 de lei primă! Cred că era greu… Și-atunci cine a avut ideea cu ARO-ul a fost ca un cadou. Chiar dacă toată lumea spunea că e la mâna a doua, era bine făcut, era nou, nu era recondiționat. Se vindea foarte bine. Un ARO pe vremea aia era cât o vilă bună în Primăverii. Vreo 250.000 de lei, l-am dat unui cioban, la Alba Iulia, că ei aveau bani, ei aveau nevoie de mașini de teren”, a spus Iovan, la emisiunea lui Ioanițoaia.

Legat de seara magică de 7 mai 1986, Ștefan Iovan, își amintește cu mare plăcere. Dar mai ales după cheful de după.

„A fost petrecere cu celebrele fripturi de Popești-Leordeni, cu vin de-al nostru. Veniserăm cu carnea noastră, era pusă la rece. Era o bucurie imensă. Chef mare și pe avion. Am umplut cupa cu vin și cu șampanie și o dădeam de la unul la altul. Ne-am amețit. Eu nu eram băutor de tărie. Mai mult de bere și de vin. De regulă vin, bere mai rar”, a recunoscut actualul coordonator al Centrului de Copii al CSA Steaua.

Povești bahice: „Eu ieșeam mai mult în decor, rezistam la vin”

Și cum în ultimii ani s-a scris mult despre petrecerile lui Iovan, acesta a vorbit despre acest subiect.

„Eu ieșeam mai mult în decor, rezistam la vin. Adrian Bumbescu, nu. Bumbescu se făcea repede, pleca acasă. Mai buni am fost colegi de echipă decât colegi de șpriț. El nu prea ducea, ca s-o spun așa, eu eram mai bun acolo. În fotbal eram buni amândoi, dar aici eram mai bun ca el. Ha, ha, ha! Chiar dacă a rămas în folclor, pentru că am fost cu el în multe locații. Nu era de cursă lungă. El când se simțea, pleca acasă. Vestea s-a dus pentru că eram mereu împreună”, a mai spus acesta.

