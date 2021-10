Tânăra din SUA care vrea să cucerească lumea tenisului: „De fiecare dată când întâlnesc un român mă acceptă la fel ca pe una de-a lor”

Din locuința sa din Brooklyn, SUA, David Livianu vorbește cu multă mândrie despre fiica lui, Jessica, cea care a jucat tenis la nivel de colegiu în ultimii ani și care acum își pregătește pașii pentru intrarea în WTA:

„Are 23 de ani și a crescut cu racheta în mână. A muncit din greu, de la 7-8 ani, la toate turneele de juniori. În fiecare weekend, în mașină, hop-hop-hop pe la diverse turnee. Școala și-a făcut-o la o universitate de primă divizie, a intrat cu bursă. Era în topul jucătorilor juniori de vârsta ei, la 16-17 ani. A decis să meargă la St. Johns, care este o universitate cu profil catolic. Au declarat-o cea mai bună jucătoare din istoria St. Johns.

Jessica și o parte dintre trofeele câștigate până acum

Jessica e în Texas acum, participă la un șir de trei turnee în decurs de trei săptămâni. Se pregătește, aleargă de colo-colo și să sperăm că va merge doar în sus. Planurile mari încep cu pași mici. Eu cred că poate să realizeze tot ce vrea. Are fizic, e sănătoasă, n-a avut accidentări”, spune acesta.

„Soția mea e originară din Bulgaria, fostă campioană de tenis. Are o academie de tenis, lucrează în New York, are licență pentru a da lecții într-un parc. Muncește toată ziua. Oricând e frumos afară și nu plouă sau ninge, e pe terenul de tenis cu copiii. Îi place ce face”. David Livianu

Soții Livianu și cei doi copii

Ambițiile uriașe ale Jessicăi Livianu: „Să câștig US Open și o medalie la Jocurile Olimpice”

Născută în America, Jessica a explicat pentru GSP.ro care sunt legăturile ei cu România și ce ambiții are în tenis.

„Cea mai mare dorință e să câștig US Open măcar o dată. Mai sper că voi fi numărul unu în lume la un moment dat și aș fi cea mai fericită dacă aș câștiga o medalie la Jocurile Olimpice.

Jucătoarea mea preferată ar fi, cel mai probabil, Simona Halep. Îmi place să cred că avem stiluri de joc similare. Mă simt foarte inspirată de ceea ce a reușit Emma Răducanu la US Open. Deși nu am cunoscut-o, sunt profund impresionată de ceea ce a realizat în ultimele șase luni. Cu mentalitatea corectă și muncind din greu, a demonstrat că orice e posibil”, a spus Jessica, conform sursei citate.

Pentru că a evoluat la colegiu, Jessicăi nu i-a fost permis să joace turnee la profesioniști pe durata facultății, cea mai bună clasare fiind locul 696 WTA, atins în noiembrie 2019. În prezent, ocupă locul 756 și tocmai ce și-a finalizat studiile și, implicit, cariera de jucătoare de colegiu.

Jucătoarea canadiană Bianca Andreescu a câștigat US Open în 2019, Emma Răducanu s-a impus în finala din acest an.

Nu a jucat la profesionism pentru că nu i-a dat voie bursa

„Să ai o bursă și să fii sportiv e o slujbă, nu îți dă nimeni 70.000 de dolari pe an și școală gratuită dacă tu nu muncești. Ea și-a făcut datoria, a jucat frumos, a lucrat. Din punctul de vedere al tenisului, sunt niște reguli foarte stricte. În momentul în care ești student și ai o bursă, înseamnă că ai contract cu organizația NCAA (National Collegiate Athletic Association), o organizație-umbrelă pentru toate colegiile și universitățile din America. Contractul stipulează că, atât timp cât ai contract cu ei și primești bursă, nu ai voie să joci la nivel profesionist, ar însemna că primești bani din altă parte și că ai sponsor, ceea ce ar fi un conflict de interese. Ea n-a putut să joace decât foarte puțin turnee profesioniste”, explică tatăl jucătoarei.

Jessica Livianu

„Salată de vinete, supă de perișoare și mititei”

Emma Răducanu, proaspăt campioană la US Open, lăuda mâncarea gătită de „mamaia din România”. Și Jessica Livianu are câteva feluri preferate, dezvăluind că a vizitat Bucureștiul în copilărie.

„Știu doar câteva cuvinte, aici incluzând «salată de vinete», «supă de perișoare» și «mititei». Am vizitat Bucureștiul când eram mică și am amintiri frumoase din puținul timp petrecut acolo. Sper că într-o zi voi reuși să mă întorc. Singurul lucru pe care pot să-l spun despre oamenii și cultura românească ar fi că am întâlnit români la turnee sau în alte locuri și că sunt foarte calzi și primitori! Chiar dacă nu vorbesc limba, de fiecare dată când întâlnesc un român mă acceptă la fel ca pe una de-a lor”, a adăugat jucătoarea de 23 de ani.

*O altă versiune a acestui text a apărut inițial pe gsp.ro.

PARTENERI - GSP.RO VIDEO Clipul cu Gică Hagi, devenit viral după 2 ani: „Ați văzut cum arată spitalul din Constanța? E posibil așa ceva?”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Cel mai bogat român, mort în tragedia de la Milano. Cine ar mai fi murit

Observatornews.ro "A ucis-o sistemul. Mi-au omorât mama pur şi simplu". Durere şi revoltă la înmormântarea victimelor incendiului din Constanţa.

HOROSCOP Horoscop 3 octombrie 2021. Fecioarele se pot simți nedreptățite, fără motive, din cauza unei decizii luate de un superior

Știrileprotv.ro VIDEO. Dan Bittman, la acțiunea anti vacciniștilor: „Abia aștept” amenzile, „am bani de dat!”

Telekomsport A murit unul dintre cei mai cunoscuţi foşti miniştri. Avea 78 de ani

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!