ACTUALIZARE. Potrivit site-ului frf.ro, sărbătoritul zilei, Claudiu Keșeru, 31 de ani, și-ar dori următorea grupă în preliminarii. La tragerea la sorți a grupelor EURO 2016, predicția sa s-a împlinit: „Mi-aș dori să întâlnim Franța și să jucăm meciul de deschidere”.

Cele 55 de selecționate vor fi împărțite în 10 grupe (5 grupe de câte 5 echipe și 5 grupe de câte 6). La EURO 2020 se vor califica doar primele două clasate din fiecare grupă.

Naționala de fotbal a României va fi în urna a 4-a la tragerea pentru preliminariile Euro 2020:

Urna 1: Elveția, Portugalia, Olanda, Anglia (câștigătoare ale grupelor Ligii A din Nations League, vor fi repartizate în grupe de câte 5 echipe), Belgia, Franța, Spania, Italia, Croația, Polonia

Urna 2: Germania, Islanda, Bosnia-Herțegovina, Ucraina, Danemarca, Suedia, Rusia, Austria, Țara Galilor, Cehia

Urna 3: Slovacia, Turcia, Irlanda, Irlanda de Nord, Scoția, Norvegia, Serbia, Finlanda, Bulgaria, Israel

Urna 4: Ungaria, România, Grecia, Albania, Muntenegru, Cipru, Estonia, Slovenia, Lituania, Georgia

Urna 5: FYR Macedonia, Kosovo, Belarus, Luxemburg, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Moldova, Gibraltar, Feroe

Urna 6: Letonia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

Poate cea mai importantă este cea cu privire la țările gazdă, care nu pot fi mai mult de două în aceeași grupă. Acest lucru înseamnă că România (urna 4) nu va putea fi repartizată într-o grupă în care se află deja două dintre următoarele Olanda/Anglia/Spania/Italia (din urna 1), Germania/Danemarca/Rusia (din urna 2) și Irlanda/Scoția (din urna 3).

Cele 12 gazde ale EURO 2020 sunt: Anglia (urna 1), Azerbaidjan (urna 5), Danemarca(urna 2), Germania (urna 2), Irlanda (urna 3), Italia (urna 1), Olanda (urna 1), România (urna 4), Rusia (urna 2), Scoția (urna 3), Spania (urna 1), Ungaria (urna 4).

?️ The National Arena in Bucharest will host 4 EURO 2020 games ⚽️ pic.twitter.com/rPsJG9fIgN

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) December 1, 2018