Grupurile extremiste de dreapta folosesc platformele de gaming pentru a recruta și radicaliza tinerii. Lumea jocurilor, cu peste trei miliarde de gameri la nivel mondial, a devenit unul dintre principalele canale de răspândire a discursului urii de către grupurile neo-naziste. Utilizarea internetului ca principal canal de radicalizare în rândul tinerilor sub 30 de ani a crescut cu 413% în ultimul deceniu.

Apple a dat în judecată un fost angajat dar și compania Oppo, acuzându-i de conspirație pentru furt de secrete comerciale legate de Apple Watch. Chen Shi, care a lucrat la Apple Watch, este acuzat că a împărtășit informații confidențiale cu noul său angajator, Oppo. Acesta a organizat numeroase întâlniri pentru a afla mai multe despre senzorii Apple Watch. În plus, ar fi descărcat 63 de fișiere dintr-un folder protejat al Apple și le-ar fi transferat pe un stick USB.

Spotify a introdus o nouă funcție de chat pentru utilizatorii săi. Aceasta permite conversații unu-la-unu între utilizatori. Pentru a începe o conversație, utilizatorii trebuie să trimită o cerere care trebuie aprobată de cealaltă persoană. Mesajele pot fi accesate prin atingerea imaginii de profil și pot fi vizualizate în secțiunea din bara laterală. Funcția va fi introdusă și în România în săptămânile următoare.

IBM și NASA au lansat un model AI open-source care prezice activitatea solară și impactul acesteia asupra Pământului și tehnologiei spațiale. Soarele, deși se află foarte departe, are un impact imediat asupra vieții de zi cu zi. Erupțiile solare pot avea efecte devastatoare. Modelul AI Surya oferă un soi de prognoză pentru furtunile care pot perturba infrastructura tehnologică a Pământului.

Apple a confirmat oficial data lansării noilor modele iPhone 17. Evenimentul va avea loc pe 9 septembrie la Apple Park în California. Compania a început să trimită invitații presei, folosind sloganul „awe dropping”. Gigantul tech va prezenta patru modele noi: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max. Evenimentul va avea loc la ora 20.00, ora României.

