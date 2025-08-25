Potrivit Engadget, Chen Shi, care a lucrat ca arhitect de sisteme de senzori pentru Apple Watch, este acuzat că a împărtășit informații confidențiale cu noul său angajator, Oppo.

Conform procesului, Shi a lucrat la Apple din ianuarie 2020 până în iunie 2025. În timp ce încă era angajat la Apple, acesta ar fi căutat un loc de muncă la Oppo începând cu aprilie 2025.

Apple susține că Shi nu a dezvăluit că pleacă la Oppo, ci a spus că se întoarce în China pentru a avea grijă de părinții săi în vârstă.

Acuzații grave

Apple afirmă că Shi a organizat numeroase întâlniri individuale cu membrii echipei Apple Watch pentru a afla despre munca lor la senzori optici, de temperatură și ECG.

De asemenea, ar fi descărcat 63 de fișiere dintr-un folder protejat al Apple și le-ar fi transferat pe un stick USB.

Compania susține că Shi a căutat pe internet informații despre cum să șteargă datele de pe MacBook și dacă cineva poate vedea dacă a deschis un fișier pe o unitate partajată.

Mai mult, Apple afirmă că Shi ar fi trimis un mesaj viitorilor săi angajatori de la Oppo, promițând că va „colecta cât mai multe informații posibile” despre tehnologiile de detectare a sănătății de la Apple.

Reacția Oppo

Oppo a oferit o declarație pentru MacRumors, negând acuzațiile: „Nu am găsit nicio dovadă care să stabilească vreo legătură între aceste acuzații și conduita angajatului în timpul procesului său de recrutare la OPPO”.

Compania a adăugat că nu a „însușit în mod ilegal secretele comerciale ale Apple”.

Nu e prima dată când se întâmplă așa ceva

Acest caz nu este singular. Potrivit sursei citate, Apple a mai dat în judecată un fost inginer de design în această vară, acuzându-l că a furat secrete comerciale despre Vision Pro și le-a împărtășit noului său angajator, Snap.

Procesul intentat de Apple ridică întrebări importante despre protecția proprietății intelectuale în industria tech și măsurile pe care companiile le iau pentru a-și proteja inovațiile.

