Semnificația salariului real de trai

Salariul real de trai (real living wage) este o plată voluntară pentru lucrătorii cu vârsta peste 18 ani, al căror angajator este înscris la Fundația pentru Salariul Decent (Living Wage Foundation). Spre deosebire de salariul minim impus prin lege, salariul real de trai este calculat pe baza costurilor necesare pentru a acoperi nevoile esențiale, cum ar fi mâncarea, facturile și alte cheltuieli de bază, conform The Mirror.

Mii de companii britanice aleg să-l plătească voluntar, considerând că acesta reflectă mai corect nevoile lucrătorilor.

Peste 16.000 de angajatori oferă acest salariu

Tariful orar va crește cu 85 de pence, ajungând la 13,45 lire sterline pe oră, ceea ce reprezintă o creștere de 6,7%. În schimb, în Londra, creșterea este de 95 de pence, ajungând la 14,80 lire sterline pe oră, o majorare de 6,9%. În prezent, peste 16.000 de angajatori oferă acest salariu, aplicabil tuturor lucrătorilor eligibili.

Companiile care plătesc acest salariu au termen până la 1 mai 2026 pentru a implementa noile tarife, deși organizația îi încurajează să o facă cât mai curând.

Un studiu recent realizat de Living Wage Foundation, care calculează ratele în fiecare an, a constatat că 42% dintre lucrătorii cu salarii mici din Marea Britanie au recurs la utilizarea băncilor de alimente în ultimele 12 luni.

Diferența dintre salariul minim și cel real de trai

Creșterea anunțată înseamnă că un angajat cu normă întreagă care primește salariul real de trai va câștiga anual cu 2.418 lire sterline mai mult decât cineva plătit cu salariul minim legal. În Londra, diferența este și mai mare, ajungând la 5.050 lire sterline, potrivit estimărilor Fundației.

Salariul minim legal (national living wage) este așteptat să ajungă la aproximativ 12,71 lire/oră din aprilie 2026, însă se aplică doar persoanelor de peste 21 de ani.

Katherine Chapman, directoarea executivă a Fundației pentru Salariul Decent, a subliniat importanța acestei creșteri: „Cu toții avem nevoie de un salariu care să acopere esențialele vieții, iar salariul minim real este singura rată salarială din Regatul Unit calculată independent exclusiv pe baza a ceea ce este necesar pentru a acoperi creșterea costurilor vieții”.

Ea a adăugat că „noile tarife anunțate vor face o diferență enormă pentru lucrători și familiile acestora, ajutându-i să facă față mai bine costurilor chiriei, facturilor, hranei și altor lucruri esențiale și să trăiască în stabilitate și siguranță”.

