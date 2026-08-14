Seifurile de lux pot fi închiriate pentru 99 de ani

Brünig Mega Safe, așa cum este denumit proiectul, este sculptat în calcarul Quintner, o rocă extrem de solidă, și asigură o temperatură constantă de 13 grade Celsius, ideală pentru conservarea operelor de artă, mașinilor rare sau vinurilor fine.

„Proprietarii pot depozita orice doresc, cu condiția ca acest lucru să fie legal”, explică Thomas Gasser, președintele consiliului de administrație al Brünig Mega Safe AG.

Între 20 și 25 de seifuri de lux disponibile

Accesul la arhivă este strict controlat. Vizitatorii trec prin mai multe filtre de securitate, inclusiv verificări personale după ce coboară din vehiculele lor.

„Scopul este de a face accesul cât mai dificil posibil pentru persoanele neautorizate”, subliniază Gasser. În total, între 20 și 25 de caverne de dimensiuni diferite vor fi disponibile, cu prețuri ce pot ajunge până la 775.000 de franci pentru cele mai mari spații.

Deși proiectul atrage atenția internațională, nu toți locuitorii din Lungern sunt încântați de ideea unui seif de lux pentru bogați.

„Construiesc ceva pentru oameni care au deja destui bani”, au declarat unii localnici pentru RTS. Pe de altă parte, există și locuitori care privesc proiectul cu entuziasm, dorind să vadă Ferrari-urile și alte mașini de colecție care vor ajunge probabil în zonă.

Și companiile au loc să-și depoziteze mărfurile

Pe lângă cavernele de lux, proiectul include și depozite mai convenționale, destinate companiilor sau persoanelor care caută o soluție sigură și economică pentru depozitarea mărfurilor. Acestea sunt, de asemenea, săpate în stâncă și beneficiază de aceleași condiții de securitate.

Construcția a început la începutul anului 2026, iar primele caverne vor fi gata în 2027, relatează Blick, parte a trustului Ringier.

Contractele pentru primele spații au fost deja semnate, consolidând statutul acestui proiect drept una dintre cele mai exclusiviste opțiuni de depozitare din lume.

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