Fluctuațiile pieței tech și pierderile din top

Averea lui Musk a înregistrat un salt uriaș de 218 miliarde de dolari într-o singură lună. Astfel, el a atins un patrimoniu total record de 1,053 trilioane de dolari. Prin această creștere, fondatorul SpaceX și Tesla deține o avere de peste trei ori și jumătate mai mare decât cea a ocupantului locului secund, potrivit Forbes.

Spre deosebire de evoluția spectaculoasă a liderului, ceilalți nouă membri din Top 10 au fost afectați de o corecție severă pe piețele financiare. Scăderile de pe bursa americană au șters, cumulat, aproximativ 181 de miliarde de dolari din averile celorlalți magnați.

Larry Page și Sergei Brin: Cofondatorii Google ocupă pozițiile 2 și 3 în clasament, în ciuda faptului că au suferit pierderi importante din cauza devalorizării acțiunilor Alphabet. Larry Page a pierdut aproximativ 18 miliarde de dolari, averea sa coborând la 291 de miliarde de dolari, în timp ce Sergey Brin a înregistrat o scădere de 16 miliarde de dolari.

Cofondatorii Google ocupă pozițiile 2 și 3 în clasament, în ciuda faptului că au suferit pierderi importante din cauza devalorizării acțiunilor Alphabet. Larry Page a pierdut aproximativ 18 miliarde de dolari, averea sa coborând la 291 de miliarde de dolari, în timp ce Sergey Brin a înregistrat o scădere de 16 miliarde de dolari. Jeff Bezos: Fondatorul Amazon își menține poziția a patra, deși patrimoniul său a scăzut cu 28 de miliarde de dolari, ajungând la valoarea de 249 de miliarde de dolari.

Fondatorul Amazon își menține poziția a patra, deși patrimoniul său a scăzut cu 28 de miliarde de dolari, ajungând la valoarea de 249 de miliarde de dolari. Marii perdanți și reconfigurarea topului: Larry Ellison (Oracle) a fost cel mai afectat miliardar, pierzând 84 de miliarde de dolari într-o singură lună, fapt care l-a făcut să coboare de pe locul 5 pe locul 7. Scăderea lui Ellison le-a permis lui Michael Dell și Mark Zuckerberg să urce pe pozițiile 5, respectiv 6, în ciuda faptului că și averile lor au cunoscut deprecieri contabile.

Schimbări importante în elita financiară

O altă modificare notabilă este revenirea renumitului investitor Warren Buffett în grupul select al celor mai bogați zece oameni ai planetei. Acesta a preluat poziția a zecea, înlocuindu-l pe Steve Ballmer (fostul CEO Microsoft), a cărui avere a scăzut semnificativ din cauza deprecierii acțiunilor din sectorul tehnologic.

Analiza Forbes arată că ierarhia globală continuă să fie dominată aproape integral de bărbați din Statele Unite ale Americii, singura excepție din primele zece poziții fiind miliardarul francez Bernard Arnault, proprietarul conglomeratului de lux LVMH.

De asemenea, titlul de cea mai bogată femeie din lume îi revine în continuare americancei Alice Walton, moștenitoarea imperiului Walmart.

Împreună, aceștia acumulează o avere de 2,951 trilioane de dolari americani , o creștere de 37 de miliarde de dolari americani față de Top 10 din luna precedentă. Deoarece prețurile acțiunilor fluctuează zilnic, aceste averi sunt, de asemenea, supuse unor schimbări constante.

Cine sunt cei mai bogați 10 oameni din lume?

Elon Musk

Larry Page

Serghei Brin

Jeff Bezos

Michael Dell (a urcat de pe poziția a 6-a)

Mark Zuckerberg (a urcat de pe poziția a 7-a)

Larry Ellison (a căzut de pe poziția a 5-a)

Jensen Huan

Bernard Arnault

Warren Buffett (a urcat de pe poziția a 11-a).

Elon Musk a devenit primul trilionar al planetei, în iunie 2026. Această sumă este de o mie de ori mai mare decât un miliard, dar mulți oameni nu înțeleg diferența reală dintre aceste numere uriașe. Cercetătorul David Landy explică faptul că mintea umană are dificultăți în a percepe corect astfel de dimensiuni.



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