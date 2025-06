O familie întreagă, distrusă: „Voiau doar să-l viziteze pe Lord Kedarnath”

Printre victime se află un cuplu din Maharashtra și fetița lor de doar doi ani, care se aflau în pelerinaj în zona sfântă din Himalaya. Rajkumar Jaiswal, un om de afaceri din transporturi, soția sa Shraddha și fetița lor, Kashi, în vârstă de 2 ani, plecaseră pe 12 iunie din localitatea Wani, districtul Yavatmal, împreună cu alți pelerini, pentru a vizita templul Lordului Kedarnath, loc sfânt pentru hinduși.

BREAKING:



Helicopter with 7 onboard crashes near Gaurikund on Kedarnath route, Uttarakhand, #India pic.twitter.com/riGeszmQlo — Eagle Eye (@zarrar_11PK) June 15, 2025

„Este o tragedie de neimaginat. Erau oameni buni. Plecaseră în pelerinaj cu speranța unei binecuvântări, nu să moară în flăcări”, a spus fostul deputat Vishvas Nandekar pentru presa locală.

Elicopterul s-a prăbușit la câteva minute de la decolare

Elicopterul aparținea companiei Aryan Aviation și decolase din Kedarnath spre Guptkashi în jurul orei 5:30 dimineața. La scurt timp după decolare, aeronava s-a prăbușit într-o zonă împădurită, la aproximativ 5 km de localitatea Gaurikund, într-un loc numit Gauri Mai Khark.

Another tragedy in India a helicopter carry 6 passengers onboard has crashed in Uttarakhand, Gaurikund area has crashed. pic.twitter.com/uI5cKx8B9A — Irves (@Irves_Watch) June 15, 2025

Aparatul s-a făcut bucăți și a luat foc imediat după impact. Printre victime se numără și pilotul, dar și un angajat al comitetului care administrează templele Badrinath și Kedarnath.

Vizibilitatea zero din cauza vremii a dus la tragedie

Potrivit autorităților locale, ceața densă și condițiile meteo nefavorabile ar fi dus la prăbușirea elicopterului.

„Vizibilitatea era aproape zero în zonă. Este motivul principal suspectat în anchetă”, a spus Nandan Singh Rajwar, șeful echipei de intervenție din districtul Rudraprayag.

La fața locului au intervenit echipele de la NDRF și SDRF (forțele speciale pentru dezastre), care au găsit epava complet carbonizată. Ministerul Aviației Civile a anunțat că Biroul de Investigare a Accidentelor Aeriene (AAIB) va prelua ancheta. De asemenea, Direcția Generală a Aviației Civile (DGCA) a impus restricții temporare asupra zborurilor cu elicoptere care operează în zona Char Dham – traseul celor patru temple sacre din Himalaya.

„Vor fi auditate toate companiile care operează în zonă. Siguranța pelerinilor este o prioritate”, a declarat un purtător de cuvânt al DGCA.

Tragedia vine la doar câteva zile după un alt accident tragic în India, prăbușirea avionului Air India A171 pe ruta Ahmedabad – Londra, în urma căruia 241 de persoane au murit.