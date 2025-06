13:12 - Acum o ora Peste 60 de pasageri sunt europeni

Potrivit unui comunicat al companiei aeriene Air India, la bordul avionului se aflau 242 de persoane. Dintre aceștia, 169 erau cetățeni indieni, 53 cetățeni britanici, 1 cetățean canadian și 7 cetățeni portughezi.

De asemenea, conform informațiilor apărute în spațiul public, printre pasageri se aflau și 11 copii.

Site-ul de urmărire a zborurilor Flightradar24 a declarat că avionul era un Boeing 787-8 Dreamliner, unul dintre cele mai moderne avioane de pasageri aflate în serviciu.

Avionul s-a prăbușit de la o altitudine de doar 200 de metri, la scurt timp după decolare. Potrivit controlului traficului aerian de la aeroportul Ahmedabad, aeronava a decolat la ora locală 13:39 de pe pista 23. La câteva secunde după decolare, a transmis un semnal de urgență „Mayday”, dar după aceea nu a mai răspuns.

Momentul în care aeronava Air India se prăbușește și nori mari de fum se ridică spre cer a fost surprins într-un videoclip care a apărut la scurt timp după accidentul aviatic pe rețelele de socializare.

Zborul era alimentat cu mult combustibil pentru călătoria lungă, ceea ce a contribuit la intensitatea exploziei și a incendiului care au urmat accidentului.

La locul accidentului au fost observate coloane groase de fum. Echipele de pompieri au intervenit imediat. De asemenea, mai multe ambulanțe au fost trimise la fața locului pentru a desfășura operațiunile de salvare.

Ministrul de Interne al Indiei, Amit Shah, a luat legătura cu oficialitățile din Gujarat și a promis sprijinul guvernului central în gestionarea situației.

La bordul aeronavei se aflau 242 de persoane, dintre care 230 de pasageri, 2 piloți și 10 membri am echipajului de cabină, potrivit Direcției Generale a Aviației Civile din India, citată de Times of India.

Ministrul-șef al statului Gujarat a declarat că oficialii au primit instrucțiuni să desfășoare „operațiuni imediate de salvare și ajutorare” și să ia măsuri „ca în caz de război”.

„De asemenea, am instruit oficialii să organizeze un coridor verde pentru transportul pasagerilor răniți la spital și să se asigure că toate măsurile medicale necesare sunt luate cu prioritate”, a scris Bhupendra Patel pe rețeaua de socializare X.