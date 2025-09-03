Declarațiile au fost făcute la începutul unei întâlniri cu preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki. Donald Trump a subliniat că o decizie defavorabilă ar lăsa Statele Unite „mult mai sărace” şi ar putea pune în pericol acordurile comerciale încheiate recent.

„Ţara noastră are şansa să fie incredibil de bogată din nou. Ar putea însă să fie şi incredibil de săracă. Dacă nu câştigăm acest proces, vom suferi enorm”, a spus liderul republican de la Casa Albă.

Donald Trump a susţinut că tarifele impuse partenerilor comerciali au deschis drumul pentru noi acorduri, inclusiv cu UE, şi că acestea sunt deja finalizate.

„Am făcut o înţelegere cu Uniunea Europeană prin care ne plătesc aproape un trilion de dolari şi ştiţi ce? Sunt mulţumiţi. Este încheiat. Aceste acorduri sunt toate încheiate. Dar cred că va trebui să le anulăm”, a subliniat preşedintele american.

Declaraţiile marchează prima dată când Trump sugerează că acordurile comerciale ar putea fi invalidate dacă decizia Curţii de Apel, care a considerat multe dintre tarifele impuse ilegale, va fi confirmată de Curtea Supremă, notează Reuters.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE