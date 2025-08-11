- Potrivit biografiei oficiale a președintelui Rusiei, părinții săi, Maria Șelomova și Vladimir Spiridonovici Putin, s-au întâlnit în satul Pominovo, 50 de kilometri de Tver, nord-vestul federației, pe când aveau amândoi 17 ani, în 1928. Totul a început de la un accident nefericit.
Cuprins:
„Pentru o fată din acele vremuri, era o rușine: cine s-ar fi căsătorit cu o femeie cu ochi de sticlă”
Tatăl lui Putin a sosit cu prietenii lui când Maria era singură acasă în satul ei din regiunea Tver, în 1928. Anfisa Kormilițîna a povestit că „Marusia nu a vrut să-i lase să intre, ceea ce l-a înfuriat pe tatăl lui Putin, care a luat o furcă aflată lângă gard și a început să lovească poarta”.
„Marusia a alergat până la gard. Iar Volodka (n.r. – Vladimir senior, tatăl lui Putin) a spart poarta cu furca și a lovit-o drept în față”, a explicat Anfisa.
Pe scurt, i-a scos ochiul din greșeală. A dus-o imediat la spital. Pentru o fată din acele vremuri, era o rușine: cine s-ar fi căsătorit cu o femeie cu defecte?
Ca să nu-l dea în judecată, s-a căsătorit cu Volodka
Ca să nu-l dea în judecată, Marusia și Volodka s-au căsătorit. Rudele ei i-au spus tânărului Putin că trebuie să o ia de nevastă, altfel depun plângere împotriva lui. El nu a avut de ales și s-a căsătorit cu cea care avea să-i rămână alături toată viața și să-i dăruiască trei copii, dintre care doar unul a supraviețuit și a devenit președintele țării.
„Marusiei i-a fost foarte jenă mai târziu de ochiul ei de sticlă, nu se uita niciodată în fața ta când vorbea și își înclina capul într-o parte”.
Ea a dezvăluit că „tatăl sălbatic al lui Putin” era cunoscut pentru terorizarea fetelor adolescente din satul său, adăugând: „Îi plăcea să ridice fustele fetelor și să le lege cu un nod peste cap”.
Coautorul Roman Badanin a spus: „Acest lucru era făcut pentru ca băieții din sat să poată vedea mai bine lenjeria fetelor”.
De-a lungul timpului, Putin a vorbit public doar despre cât de buni erau părinții săi. Mama sa avea peste 40 de ani când l-a născut pe viitorul spion și lider rus, ceea ce a declanșat zvonuri că acesta ar fi fost adoptat sau copilul unei iubite.
Vera Putina, o femeie din Metehi, un orășel din Georgia, a susținut că actualul președinte al Rusiei este fiul său, pe care l-a trimis spre creștere bunicilor săi, pe când era doar un copil. Femeia a murit în 2023.VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 3
Putin: „Nu l-am văzut pe tatăl meu beat”
Anul trecut, șeful Kremlinului a insistat: „Niciodată, vreau să subliniez acest lucru, niciodată nu l-am văzut pe tatăl meu beat. Asta nu s-a întâmplat niciodată. Nici măcar nu vorbesc despre mama mea. N-am auzit niciodată o înjurătură de la el. Nici măcar una”.
Autorii l-au acuzat pe Putin că și-a mușamalizat viața personală. Un articol despre noua carte din Proekt susținea: „În Rusia, minciunile și invențiile au înlocuit adevărul și istoria”.
Biografiile reale au fost interzise și șterse din memorie, presa distrusă. De atunci, se poate minți despre absolut orice.
- Părinții liderului de la Kremlin – Vladimir Spiridinovici Putin şi Maria Şelomova (Putina) – au decedat în 1999, respectiv 1998, înainte ca fiul lor să devină preşedinte al Federației Ruse. Aceștia sunt îngropați în cimitirul Serafimovskoie din Sankt-Petersburg.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.