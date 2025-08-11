Potrivit biografiei oficiale a președintelui Rusiei, părinții săi, Maria Șelomova și Vladimir Spiridonovici Putin, s-au întâlnit în satul Pominovo, 50 de kilometri de Tver, nord-vestul federației, pe când aveau amândoi 17 ani, în 1928. Totul a început de la un accident nefericit.

„Pentru o fată din acele vremuri, era o rușine: cine s-ar fi căsătorit cu o femeie cu ochi de sticlă”

Tatăl lui Putin a sosit cu prietenii lui când Maria era singură acasă în satul ei din regiunea Tver, în 1928. Anfisa Kormilițîna a povestit că „Marusia nu a vrut să-i lase să intre, ceea ce l-a înfuriat pe tatăl lui Putin, care a luat o furcă aflată lângă gard și a început să lovească poarta”.

„Marusia a alergat până la gard. Iar Volodka (n.r. – Vladimir senior, tatăl lui Putin) a spart poarta cu furca și a lovit-o drept în față”, a explicat Anfisa.

Pe scurt, i-a scos ochiul din greșeală. A dus-o imediat la spital. Pentru o fată din acele vremuri, era o rușine: cine s-ar fi căsătorit cu o femeie cu defecte?

Ca să nu-l dea în judecată, s-a căsătorit cu Volodka

Ca să nu-l dea în judecată, Marusia și Volodka s-au căsătorit. Rudele ei i-au spus tânărului Putin că trebuie să o ia de nevastă, altfel depun plângere împotriva lui. El nu a avut de ales și s-a căsătorit cu cea care avea să-i rămână alături toată viața și să-i dăruiască trei copii, dintre care doar unul a supraviețuit și a devenit președintele țării.

„Marusiei i-a fost foarte jenă mai târziu de ochiul ei de sticlă, nu se uita niciodată în fața ta când vorbea și își înclina capul într-o parte”.

Ea a dezvăluit că „tatăl sălbatic al lui Putin” era cunoscut pentru terorizarea fetelor adolescente din satul său, adăugând: „Îi plăcea să ridice fustele fetelor și să le lege cu un nod peste cap”.

Coautorul Roman Badanin a spus: „Acest lucru era făcut pentru ca băieții din sat să poată vedea mai bine lenjeria fetelor”.

De-a lungul timpului, Putin a vorbit public doar despre cât de buni erau părinții săi. Mama sa avea peste 40 de ani când l-a născut pe viitorul spion și lider rus, ceea ce a declanșat zvonuri că acesta ar fi fost adoptat sau copilul unei iubite.

Vera Putina, o femeie din Metehi, un orășel din Georgia, a susținut că actualul președinte al Rusiei este fiul său, pe care l-a trimis spre creștere bunicilor săi, pe când era doar un copil. Femeia a murit în 2023.

Putin: „Nu l-am văzut pe tatăl meu beat”

Anul trecut, șeful Kremlinului a insistat: „Niciodată, vreau să subliniez acest lucru, niciodată nu l-am văzut pe tatăl meu beat. Asta nu s-a întâmplat niciodată. Nici măcar nu vorbesc despre mama mea. N-am auzit niciodată o înjurătură de la el. Nici măcar una”.

Autorii l-au acuzat pe Putin că și-a mușamalizat viața personală. Un articol despre noua carte din Proekt susținea: „În Rusia, minciunile și invențiile au înlocuit adevărul și istoria”.

Biografiile reale au fost interzise și șterse din memorie, presa distrusă. De atunci, se poate minți despre absolut orice.

Părinții liderului de la Kremlin – Vladimir Spiridinovici Putin şi Maria Şelomova (Putina) – au decedat în 1999, respectiv 1998, înainte ca fiul lor să devină preşedinte al Federației Ruse. Aceștia sunt îngropați în cimitirul Serafimovskoie din Sankt-Petersburg.

