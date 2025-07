Adolescentul care a sărit de pe scenă la „Beach, Please!”: „Am crezut că sunt ultimele clipe”. Are contuzii pulmonare și leziuni la ficat și rinichi Citeşte întreaga ştire: Adolescentul care a sărit de pe scenă la „Beach, Please!”: "Am crezut că sunt ultimele clipe". Are contuzii pulmonare și leziuni la ficat și rinichi Foto: captură Facebook