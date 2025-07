Tânărul a mers la festival cu acordul mamei lui

Nicolas, în vârstă de 15 ani, a mers la festival cu acordul mamei sale. Acesta a scris pe telefon faptul că vrea să urce pe scenă alături de Destroy Lonely, unul dintre artiștii săi preferați.

În acest sens, rapperul american i-a îndeplinit dorința, însă după un minut de cântat și dansat alături de adolescent, el l-a îndemnat să coboare direct de pe scenă.

„Tu o să sari! Am nevoie de tine să sari înapoi între fani! Eşti pregătit?”, îi spune rapperul Destroy Lonely, băiatului.

„M-a prins mai într-un capăt de scenă, gen pe o margine. El tot m-a îndrumat să sar, eu m-am dat în spate i-am spus clar că nu vreau. Şi la un moment dat mă ia de hanorac şi mă tot împinge cumva”, a spus Nicolas.

Tânărul a sărit de la peste 2 metri înălțime. A picat cu abdomenul pe gardul metalic din fața spectatorilor.

„Nu am mai avut aer, am rămas fără aer. Şi… nu ştiu. Am crezut că dacă nu o să primesc ajutor aici vor fi ultimele clipe”, a declarat Nicolas, conform Observator News.

Medicii au intervenit imediat

În acest context, medicii au intervenit imediat și l-au transportat în Constanța, la spitalul județean. Mama băiatului este hotărâtă să depună o plângere împotriva artistului, iar organizatorii au spus că nu vor mai colabora cu acesta pe viitor.

Cum a reacționat Selly

„Dincolo de gestul lui Nicolas de a sări de scenă, vreau să vorbesc despre gestul iresponsabil al artistului de pe scenă care a îndemnat de mai multe ori acest tânăr, care se vede clar că nu-şi dorea să facă acest lucru, să sară de pe scenă. De astăzi intezicem participanţilor să mai urce pe scenă, indiferent dacă sunt invitaţi de artişti”, spune Andrei Şelaru, organizator Beach Please.

Selly spune că incidentul a fost provocat de atitudinea iresponsabilă a artistului care l-a îndemnat să vină pe scenă, apoi să sară.

„Suntem alături de tânărul care a suferit o accidentare aseară, în timpul unui moment spontan petrecut pe scenă. Credem că incidentul a fost provocat de o atitudine iresponsabilă a artistului care l-a invitat pe scenă și l-a îndemnat să sară. De aceea, de azi, avem o regulă nouă la festival: de azi niciun participant nu mai are acces pe scenă, chiar dacă este invitat de artist. Deși este un lucru care se întâmplă în mod frecvent la astfel de evenimente, iată că poate duce la evenimente neplăcute sau riscante.

Echipajele medicale de la fața locului au intervenit imediat, i-au acordat primul ajutor și l-au transportat la spital. A primit îngrijirile medicale de care are nevoie, am aflat că este stabil și că este sub supraveghere pentru următoarele câteva zile. Sperăm să se recupereze cât mai repede și ne pare foarte rău că i s-a întâmplat așa ceva. Am încercat să luăm legătura cu el și cu părinții lui, vrem să îi sprijinim cu orice au nevoie”, spune Andrei Şelaru.

De asemenea, acesta a adăugat că nu dorește să mai colaboreze vreodată cu artistul.

„Condamnăm gestul lui Destroy Lonely și credem că a fost iresponsabil ce a făcut, cu atât mai mult cu cât are mulți ani de experiență și multe concerte și ar trebui să aibă un alt comportament.

Nu dorim să mai colaborăm vreodată cu acest artist. Chiar dacă are o bază mare de fani care îi apreciază muzica, pentru noi siguranța fiecărui participant este mai importantă decât orice headliner”, a declarat Andrei Şelaru, organizatorul evenimentului Beach Please.

De asemenea, reprezentanţii Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa au anunţat sâmbătă, 12 iulie, că au intervenit în zona unor magazine din cadrul Festivalul Beach, Please! de la Costineşti după ce mai multe persoane făceau scandal.