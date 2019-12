De Cristian Anton,

Inginerul Neculae Vulpe a declarat la Adriana Nedelea LA FIX că Enel a mărit prețul fără să îl anunțe, iar de la sesizarea problemei, nimeni de la companie nu a mai dat niciun semn.

”În momentul când am comparat două facturi cu același consum, am văzut o diferență semnificativă la preț. Am verificat atunci toate facturile din acest an și am observat că în februarie au modificat unilateral contractul, crescând prețul”, a spus Neculae Vulpe.

”Suma nu este exorbitantă, vreo 300 de lei pe tot anul, ideea este că nu au respectat contractul”, susține clientul păcălit.

L-au sunat să-l întrebe dacă e mulțumit de serviciile lor

Potrivit acestuia, este imposibil să iei legătura cu Enel.

”Este aproape imposibil să iei legătura cu un operator Enel, te poartă dintr-un loc într-altul, am mai mers la sediul lor, am stat 6-7 ore la rând, nu am reușit să ajung la ghișeu”, a povestit Vulpe.

Clientul spune că, deși Enel a spus acum două săptămâni că îi va propune o recalculare, nici până în ziua de astăzi nu a primit niciun semn.

”Nu a venit nicio notificare pentru recalculare, dar m-au sunat pentru un sondaj, să mă întrebe dacă sunt mulțumit de companie”, a mai spus Neculae Vulpe.

Citeşte şi:

Polițiștii din Brașov au reușit să o găsească pe femeia care a locuit timp de trei luni într-un cort montat la marginea pădurii din Brașov

Copiii abandonaţi de stat. Mario are autism şi a început să vorbească abia la 4 ani: „Când auzi un cuvânt nou de la el, ţi se face pielea de găină”

Alte obstacole în calea medicilor care vor să lucreze în România. Un chirurg român pregătit în Franța și Belgia așteaptă de un an și jumătate să-i fie recunoscute studiile!

GSP.RO Englezii s-au mobilizat pe rețelele sociale și au aflat numele vinovatului. El este omul care a dezgustat toată Anglia!

HOROSCOP Horoscop 9 decembrie 2019. Vărsătorii au idei mai curajoase