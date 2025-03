Cum s-au decis să deschidă o afacere cu ciuperci Pleurotus

Întorși din străinătate, soții Jurj au decis că vor să devină antreprenori, iar după o analiză atentă a mai multor opțiuni, au ales cultura de ciuperci.

„După 20 de ani la Roma, am venit să fiu stăpân la mine în țară, să am activitatea mea, asta a fost ideea. Nu am vrut de la început să fac ciupercărie, am vrut doar să fiu independent, să am afacerea mea. Ideea cu ciupercăria a venit pe parcurs: am luat o hârtie și am pus acolo 20 de variante posibile, am găsit tehnologul și am ales să mergem pe ciuperci Pleurotus. Este mai puțin de lucru decât la celelalte ciuperci, ca la Champignon, de exemplu. A fost bine și că am reușit să prindem o finanțare în care contribuția noastră să fie de doar 10%, pentru că acum, din câte știu, e nevoie de o contribuție personală de 30%”, povestește Marin Jurj.

Investiția inițială a fost de 350.000 de euro, dintre care doar 10% a fost contribuția proprie, restul sumei fiind obținut printr-un proiect finanțat prin AFIR. Deși producția a început în 2018, primii ani au fost dificili din cauza lipsei unei piețe stabile de desfacere. Lucrurile s-au îmbunătățit semnificativ odată cu începerea colaborării cu retaileri mari precum Carrefour și Lidl.

„Acum lucrurile merg mai bine. În prezent, lucrăm cu Carrefour și Lidl”, a adăugat bărbatul.

Producția anuală este de 48 de tone de ciuperci

În prezent, familia Jurj administrează trei sere, fiecare având o capacitate de 4 tone pe ciclu de producție, desfășurat în două valuri. Într-un an, fiecare seră este folosită de patru ori, ceea ce înseamnă o producție anuală totală de 48 de tone de ciuperci.

Pentru a crește producția și a avea un flux constant de ciuperci, antreprenorii plănuiesc să își mărească afacerea la șase tunele, ceea ce ar putea dubla producția și le-ar permite să livreze zilnic către retaileri.

Procesul de cultivare durează aproximativ trei luni pentru fiecare ciclu. Se aduce compostul, iar după o lună se recoltează primul val de ciuperci. După recoltare, se curăță și se pregătește pentru valul doi. La final, sera este golită, curățată și dezinfectată, iar procesul începe din nou.

Afacere de aproape 1 milion de lei pe an

Un kilogram de ciuperci Pleurotus se vinde de la producător cu 18 lei/kg, iar în supermarketuri ajunge la 6-7 lei per caserola de 500 de grame. Calculând veniturile anuale:

Producție totală: 48 de tone (48.000 kg)

Preț per kg la producător: 18 lei

Venit anual estimat: 48.000 kg × 18 lei = 864.000 de lei/an

Afacerea este gestionată doar de membrii familiei – soțul, soția și fiul lor – ceea ce înseamnă costuri reduse cu forța de muncă. Principalele cheltuieli includ achiziția de compost și miceliu, întreținerea serelor și distribuția produselor.

Cu ce dificultăți se confruntă familia în afacerea cu Pleurotus

Deși afacerea este profitabilă, familia Jurj se confruntă cu dificultăți în procurarea materiei prime. Miceliul, esențial pentru cultura de ciuperci, trebuie adus din Ungaria, deoarece singura fabrică din România care îl producea s-a închis. Există opțiunea de a-l importa din Olanda, dar costurile sunt mult mai mari.

Ciupercile Pleurotus sunt apreciate nu doar pentru gustul lor, ci și pentru beneficiile lor asupra sănătății. Sunt sărace în calorii, bogate în fibre, vitamine și minerale și sunt recunoscute pentru efectele lor benefice asupra colesterolului, inflamațiilor și sănătății creierului.

Soții Jurj sunt mulțumiți de decizia de a reveni în țară și de a-și dezvolta propria afacere. Deși munca este solicitantă, avantajul de a lucra pentru ei înșiși și de a avea control asupra propriei activități le oferă satisfacție. Planurile de extindere și interesul crescut pentru produsele lor arată că această afacere are un viitor promițător.

