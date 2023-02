Cealaltă față a războiului: afacerea cu ucraineni cazați fictiv într-o comună din nordul României. „Bieții oameni mor prin munți, înecați în Tisa și aici se iau milioane”

60 de mașini de Poliție au ajuns la Petrova, Maramureș, în zorii zilei de 9 februarie. Când au văzut coloana, sătenii au înghețat de groază, crezând că războiul a ajuns la noi. Trecuse puțin de ora 7 când au început perchezițiile, simultan, la casa primarului Ion Petrovai și la alte 116 persoane din localitate.

În luna ianuarie, la primărie se depuseseră solicitări pentru decontarea cheltuielilor de cazare cu refugiații ucraineni, prin Programul 50/20, în valoare de aproape 2 milioane de euro (9.765.000 de lei).

Mai mult, autoritățile susțin că există bănuieli întemeiate că, până atunci, mai mulți funcționari din cadrul primăriei și 102 persoane din Petrova, „ar fi obținut, pe nedrept, aproximativ 2.657.650 de lei, sumă care ar fi reprezentat contravaloarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățeni ucraineni, refugiați”.

Unii dintre localnici au declarat că ar fi avut în gazdă și câte 60 de refugiați. Suma decontată ajungea la 126.000 de lei.

Reporterii Libertatea am mers în Maramureș să discute cu cei implicați.

Petrova este aproape de granița cu Ucraina

„Nemeșii or cărat miliarde cu geanta”

La Petrova lumea vorbește în șoaptă de câteva zile. Vecinii au ajuns să se privească cu neîncredere. Cine a luat, cât a luat? Comuna e la mai puțin de 40 de kilometri de punctul de trecere a frontierei cu Ucraina, de la Sighetu Marmației, dar dacă o iei peste munte, ajungi în țara vecină.

Drumul național trece prin mijlocul localității. Trotuarul îngust e acoperit cu zăpadă înghețată, iar oamenii sunt nevoiți să circule pe acostament uitându-se mereu peste umăr, să nu fie striviți de mașini.

„Nemeșii or luat miliarde cu geanta. Nu o fost un picior de ucrainean în comuna asta și s-or luat atâția bani. Au mai trecut muntele să fugă de război, dar să steie să-i cazeze în veci n-or fost. Bieții oameni or murit care, cum, pe unde, prin munți, înecați în Tisa, și aici se iau milioane”, spune un localnic. „Să nu-mi pronunțați numele, că după aia trebuie să mă mut”, adaugă.

După cutumele locului, vechi de secole, nemeșii erau cei mai înstăriți oameni din zonă – stăpânii pământurilor, iar porțieșii, cei lipsiți de prea multe privilegii – iobagii. Pe vremuri, această stratificare socială împiedica nunți între familii care n-aveau același „blazon”, „să nu se dilueze sângele”. Azi, goana după bani i-a unit pe nemeși și pe porțieși.

Ucrainenii însă sunt de negăsit în comuna din Maramureș.

Defecțiunile din Primăria Petrova

La primărie, angajații, alături de primar, discută aprins pe marginea reacțiilor de pe Facebook cu privire la scandalul din Petrova. Lângă Xerox, la secretariat, e o coală A4 pe care scrie Defect, cu litere mari. Același anunț e lipit și pe intrarea la toaletă. Și pe site-ul instituției e în curs să se rezolve o defecțiune, dar numai la secțiunea în care ar trebui să apară declarațiile de avere și interese ale funcționarilor.

Primăria din Petrova, comună cu 2.500 de oameni

Primarul Ion Petrovai ne invită în biroul lui. Lasă ușa întredeschisă, spune că așa procedează de fiecare dată, la orice audiență. N-are nimic de ascuns, aceasta e explicația. Polițiștii au ridicat mai multe documente de la primărie, după ce pe 9 februarie i-au percheziționat casa. Au verificat până și în garaj și în pod și i-au confiscat 2.300 de lei, 1.500 de dolari și 320 de euro. Apoi l-au dus cu mandat la Sighetu Marmației, unde a dat declarații până târziu în noapte.

„N-or făcut exces de nimica, o fost în limita bunului simț, eu le-am deschis ușile peste tot”, povestește primarul pentru Libertatea.

Au găsit un tabel cu numele celor care au luat bani și aveau, în același timp, datorii la taxe și impozite. Primarul spune că i-a trecut pe o foaie, în speranța că acum, având cu ce, își vor achita datoriile.

„Mană cerească, ca pe vremea lui Adam și Eva”

E din 2008 în fruntea Petrovei, dar a început politica devreme, după Revoluție, în PRM-ul lui Vadim Tudor, partid în care a ajuns prim-vicepreședinte pe județul Maramureș. A câștigat primul mandat ca independent, iar apoi a trecut în PDL, „ca să pot face ceva pentru comună” și, în fine, iată-l ajuns și în PNL. De profesie e inginer silvicultor și a fost șef de ocol silvic. Și-a înrămat pe pereți cugetări de Arsenie Boca, un portret al regelui Mihai și unul al lui Adrian Dohotaru, poet, fost ministru secretar de stat în Ministerul de Externe și locotenent al Marii Loji Naționale din România – originar din comună.

Ion Petrovai, primar Petrova

Petrovai spune că e cu conștiința împăcată și că n-a luat niciun leu de pe urma dramei refugiaților: „Vă jur pe sufletul meu, cu mâna pe Biblie, că vă spun adevărul”, își începe confesiunea. „Șase sau șapte” dintre cei 19 oameni care lucrează în primărie au făcut-o, adaugă, deși i-ar fi avertizat să stea cuminți. Banii le-ar fi luat tuturor mințile, crede.

Așa suntem noi făcuți, numa pe bani, bani, bani. Mă, nu puneți, dacă nu aveți! Dacă puteți să dovediți că ați avut ucraineni în gazdă, atunci da, puneți! Asta le-am spus. Primar Ion Petrovai:

În discuție s-ar fi făcut și trimiteri biblice, își amintește primarul: „Că nu se poate, domnule, că banii ăștia sunt picați așa cum o fost în Biblie mai demult, pe vremea lui Adam și a lui Eva. O picat, a fost o mană cerească și o picat din cer”.

De ce n-a oprit „escrocheria”?

Petrovai mărturisește că a avut suspiciunile lui legate de „afacerea cu ucraineni” din Petrova, încă de la început, dar că a încercat să nu se murdărească pe mâini, să n-aibă de-a face cu „toată mizeria”, delegând atribuțiile privitoare la banii pentru refugiați. E sigur însă că va răspunde în fața legii ca șef al administrației comunei.

I s-a spus că are calitatea de suspect în dosar. Un polițist l-a întrebat la interogatoriu de ce n-a oprit toată escrocheria. A răspuns că n-a putut să-și toarne colaboratorii și că i-a fost frică pentru familia lui.

Povestește plângând în biroul său. „Am avut amenințări cu moartea și cu de toate. Cum puteam să opresc când or fost atâția bani? Problema cea mai gravă e că mi-or amenințat familia. Eu am două fiice căsătorite, plecate din Petrova. «Știm unde stau, îți luăm nepoții și-i omorâm!»”, a fost mesajul pe care primarul susține că l-a primit de pe un număr ascuns.

Solicitările făcute de primar către autorități: de la „cer verificări” la „decontarea cheltuielilor”

A făcut sesizări la instituțiile statului doar „când gluma s-a îngroșat”, iar petrovenii ceruseră în ianuarie o ultimă tranșă de două milioane de euro pentru „ajutorul” dat refugiaților. Era prea mult, s-a speriat și a sesizat instituțiile statului – ISU, Consiliul Județean, Prefectura – iar suma a fost blocată în conturi până la lămurirea situației.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsești al județului Maramureș și prefectul Rudolf Stauder confirmă această ultimă parte din versiunea primarului, în răspunsuri formulate la solicitarea ziarului.

Într-o adresă înregistrată pe 13 ianuarie la Instituția Prefectului, primarul solicita să-i fie comunicată procedura de verificare „a realității informațiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc” refugiați de război. A menționat că, în lipsa unei proceduri de verificare, primăria nu-și asumă răspunderea pentru realitatea datelor.

În biroul primarului din Petrova

„Autoritățile administrației publice locale, prin serviciile sociale, pot efectua verificări privind realitatea informațiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi, aflați în condiții deosebite, proveniți din zona de conflict din Ucraina”, a răspuns prefectul. Și la ISU Maramureș a ajuns aceeași solicitare din partea Primăriei Petrova, care a fost înregistrată pe 13 ianuarie. Primarul cerea, la fel, o procedură de verificare și menționa că e depășit de situație.

O a doua adresă ajunge la ISU Maramureș pe 17 ianuarie. E cu totul alt ton. Administrația din Petrova întreabă dacă se pot face decontări și pe cazări din urmă cu mai bine de jumătate de an.

„Prin aceasta, ni se cerea să comunicăm dacă o persoană fizică care a solicitat decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor proveniți din Ucraina în baza hotărârii 336/2022 pe lunile noiembrie și decembrie, solicitare făcută în luna ianuarie, mai poate solicita în luna februarie pe lunile anterioare celor solicitate”.

Peste o sută de oameni sunt suspecți în afacerea cu ucraineni din Petrova

Până la 60 de refugiați în gazdă

Insistă că legea care a reglementat programul 50/20 a fost făcută prost. Conform acesteia, persoanele care găzduiesc cetățeni refugiați din războiul din Ucraina beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea lor: 20 de lei de persoană pe zi, pentru hrană, și 50 de lei de persoană pe zi, pentru locuință. La un calcul simplu 2.100 de lei de persoană pe lună.

Au fost petroveni care au pretins că au 40 sau chiar 60 de refugiați în gazdă, așadar au solicitat decontarea a 84.000 de lei pe lună, respectiv 126.000 de lei.

Procedura e destul de simplă: proprietarul se prezintă la primărie și depune o cerere prin care solicită decontarea, o declarație pe proprie răspundere că spune adevărul atunci când susține că găzduiește refugiați, un tabel cu cetățenii care au fost cazați la el și zona din care provin aceștia și copii după pașapoartele lor. Acestea din urmă se pot obține din vama Sighet, pentru 100-150 de euro copia, a auzit primarul Petrovai.

Banii vin de la Uniunea Europeană și sunt neimpozabili. Sunt depuși în Fondul de rezervă al statului. De acolo sunt direcționați către IGSU – Inspectoratul General de Urgență din cadrul MAI, care îi distribuie spre Inspectoratele pentru Situații de Urgență din țară. De aici se duc la primării și, în sfârșit, la persoanele fizice.

Județul Maramureș se află în topul județelor care au accesat cei mai mulți bani de la stat pentru refugiați, până în octombrie anul trecut: București – 82.912.409 lei, Constanța – 65.182.690 de lei și Maramureș – 26.377.587 de lei.

„La primele plăți, am trimis mașina după bani la bancă”

„Am 68 de ani, dar efectiv m-am speriat. La primele plăți am trimis mașina după bani la bancă și or venit cu sacul. Și când or venit oamenii să-și ia banii, de aici, or luat calupuri din alea legate de bancă. Or luat efectiv un bax de bani. I-am rugat pe anchetatori să-mi răspundă la o întrebare simplă: ați găsit undeva bax din ăla legat de bancă? – Da, mi-au răspuns”, a povestit Petrovai.

Până să descindă mascații, s-au făcut două plăți pentru decontări ale cheltuielilor cu refugiații în Petrova, în valoare totală de aproape 2,7 milioane de lei. La începutul lui ianuarie, când au centralizat cererile de decontare, suma ajunsese la aproape 9,8 milioane de lei (două milioane de euro).

Primarul spune că s-a speriat și a făcut chiar și o adresă la Guvern. Plata celor 9,8 milioane s-a blocat. Ar fi dispus și verificări în teren, o „echipă formată din viceprimar, consilierul juridic, fata de la social, fata de la asistența comunitară și inginerul de cadastru”.

Asistența comunitară era însă și ea pe listele de plăți. „Ioana e-n biroul de dincolo. A venit într-o dimineață și mi-a zis la serviciu: «păi, n-ați venit să vedeți cum au dormit azi-noapte ucrainenii la mine?» Da nici nu m-ai chemat, i-am zis. Când la noi în comună erau 700-800 de refugiați, pe hârtie, am tras un semnal de alarmă”.

Numa 100 să fie în plus și trebuie să se vadă ceva. Trebuie să-i vezi la plimbare, mai crește consumul. Primar Ion Petrovai:

„Legea nu mă obliga să fac verificări. Scrie acolo că primăriile pot face verificări, pentru a vedea dacă informațiile sunt sau nu reale. Pot, nu trebuie. Acum aflu că acest pot se transformă într-o obligație”, mai spune primarul.

Libertatea a încercat să stea de vorbă cu asistenta comunitară Ioana, însă aceasta a părăsit biroul înainte de a se întâlni cu reporterii.

Comuna Petrova

Cereri depuse pentru case în construcție, fără uși sau ferestre și utilități

Totul ar fi plecat de la un consilier PMP din Petrova, susține primarul. Într-o zi s-a prezentat cu niște documente la primărie și a cerut decontarea cheltuielilor pentru cazarea unor refugiați. L-ar fi învățat cum se face preotul din sat, dar consilierul chiar avusese ucraineni în gazdă. Primarul i-a cerut consilierului juridic să scoată la imprimantă textul de lege care justifica demersul. Așa s-a deschis cutia Pandorei.

Cu legea în mână, funcționari ai primăriei i-ar fi descoperit imediat breșele. Anchetatorii au descoperit că o parte din locațiile trecute în cererile depuse la primărie erau „improprii activităților de cazare, fiind în case în construcție, fără uși sau ferestre, fără utilități, cu spațiul camerelor subdimensionat”, se menționează într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Maramureș.

La percheziție au fost descoperiți și ridicați 277.170 de lei, 18.190 de euro, 1.600 dolari și 200 de lire sterline, „sume susceptibile că ar proveni din decontarea fără drept, de la bugetul de stat, a cheltuielilor pentru cazarea și hrana persoanelor provenite din Ucraina, pentru perioada martie-noiembrie 2022”.

Primarul Petrovai e pregătit să-și angajeze un avocat. „Mă duc să-mi scot pensia și s-o duc la avocați. Am crezut că-s martor, dar acolo scrie suspect”, spune el. Încasează în jur de 10.000 de lei pe lună, din pensie și salariul de primar. Soția lui mai aduce în casă 6.000 de lei, e directoare de școală. „Ne ajung banii ăștia. De ce să mă fi interesat banii pentru refugiați?”, se întreabă reprezentantul administrației din Petrova.

„Dacă mai sunt oameni cinstiți în Petrova? Din 2.500 câți suntem, doar n-or fi toți nemernici”, spune primarul.

Localnic din Petrova, neimplicat în afacerea cu refugiații

Puținul trece, multul nu ajunge

Nenea Rațiu stă la soare în centrul comunei, așteaptă pe cineva. Nu e amestecat în afacerea cu ucraineni, dar s-a crucit când a văzut atâta poliție în comună. Zice că poate dormi liniștit noaptea. De fapt, e doar un mod de a spune. Insomniile și bolile îl cam chinuie. E văduv și are o pensie mică, 1.700 de lei după „atâta amar de muncă”.

Ne trimite la primărie să cerem explicații pentru modul în care Petrova s-a făcut de ocară. „Băieții deștepți trebuie întrebați. Pe vremuri lucrau 6 inși la primărie, acum îs 40. Urât pentru comună! Mașini de poliție peste tot, trei parcate aici, trei dincolo și tot așa. Avem șef de post de poliție, atâția angajați la primărie. Dintr-odată îs 3.000 de ucraineni în comună și nu întreabă nimeni nimic?”, spune Rațiu. Are 77 de ani și înțelege condiția umană. O rezumă simplu: „Puținul trece, multul nu ajunge”.

