După o vizită pe aeroport, Tișe a spus că „tăcerea ne costă”, descriind experiența ca pe o confruntare cu „tâlhăria oficializată”: „M-a întâmpinat tâlhăria oficializată. Un sandvici la prețul unei zile de muncă, o cafea cât jumătate de pensie și o felie de pizza la 39 de lei”.

El a subliniat că nu micii comercianți sunt de vină, ci conducerea aeroportului, „directorii cocoțați în consilii de administrație, cu salarii de zeci de mii de euro”, care gestionează un bun public ca pe propria lor afacere.

„Aeroportul e al statului, deci al nostru, dar noi suntem considerați parte din stat doar când plătim, nu și când decidem”, a afirmat Tișe, acuzând aroganța și nepăsarea celor aflați la vârf.

„Nu e capitalism. Nu e concurență liberă. Este jefuirea organizată a banului public”, a adăugat acesta, cerând demisia celor responsabili și îndemnându-i să-și testeze „competențele” în mediul privat.

În 2023, Consiliul Concurenței a redeschis investigația privind posibila restricționare a concurenței pe piața magazinelor din Aeroportul Henri Coandă, după ce Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) nu a reușit să organizeze o licitație pentru spațiile comerciale și restaurante, deși contractele existente expirau în decembrie 2022.

Acestea au fost prelungite cu șase luni și sunt deținute de companiile Millenium Pro Design și Dnata Catering, ai căror reprezentanți sunt cercetați penal în dosarul „mită la aeroport”.

