Ce spune legea

Toți ocupanții unui vehicul trebuie să poarte centura de siguranță sau alte dispozitive de siguranță omologate, potrivit art. 36 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Șoferii sunt cei care răspund pentru acest aspect.

În cazul în care un pasager nu respectă această regulă, conducătorul auto va fi sancționat cu 2 sau 3 puncte de penalizare. Acest lucru se traduce, în 2025, într-o amendă cuprinsă între 405 și 607,5 lei.

Este esențial ca șoferii să verifice dacă toți pasagerii, inclusiv copiii, sunt protejați corespunzător înainte de a porni la drum. Neglijarea acestui aspect poate duce la sancțiuni severe.

Transportul copiilor – reguli mai stricte

Copiii cu o înălțime sub 135 cm trebuie transportați în scaune auto omologate, instalate corect, pentru a preveni accidentările în caz de impact. Copiii sub 3 ani trebuie să călătorească pe locurile din spate ale mașinii, sub supravegherea unui adult, altul decât șoferul. Pentru copiii cu înălțimea peste 135 cm, utilizarea centurii de siguranță este obligatorie, dar aceasta trebuie ajustată pentru a fi confortabilă și sigură.

Nerespectarea acestor reguli atrage sancțiuni severe pentru șoferi. Aceste măsuri urmăresc protejarea celor mici în trafic și prevenirea accidentelor grave.

Amenzile au crescut în 2025

Începând cu 2025, valoarea punctului de amendă a crescut semnificativ. Acesta a fost stabilit la 202,5 lei, comparativ cu 145 de lei în anul anterior. Creșterea a fost determinată de inflație și de necesitatea de a ajusta sancțiunile la contextul economic actual. Pentru abateri mai grave, sancțiunile vor fi considerabil mai mari.

Excepții de la regulă

Purtarea centurii de siguranță este obligatorie prin lege, însă există câteva excepții de la această regulă.

conducătorii auto care staționează;

conducătorii auto care execută manevra de mers în marșarier;

femeile însărcinate (în stare vizibilă de graviditate);

conducătorii automobilelor care execută servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transportă pasageri;

instructorii auto, pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învăţa să conducă un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere;

persoanele care dețin certificat medical în care să fie menţionată afecţiunea care contraindică purtarea centurii de siguranţă (adică din pricina căreia nu este indicat să o poarte). Respectivul certificat trebuie să aibă trecută data de valabilitate care să fie vizibilă.

