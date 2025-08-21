Ce prevede campania „Ai dreptul la bon fiscal”

Noua campanie ANAF vizează restaurantele, barurile, cafenelele și fast-foodurile, unde aplicarea cotei reduse de TVA de 11% depinde de o colectare mai bună. În lipsa unor rezultate, TVA ar putea crește la 21% începând din toamnă.

ANAF spune și care sunt situațiile în care clienții pot beneficia de bunurile și serviciile achiziționate, în mod gratuit.

„În cazul în care comercianții refuză emiterea și înmânarea bonului fiscal, cu excepția situației defectării aparatelor de marcat electronice fiscale când se emit chitanțe potrivit legii, clientul are dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia. Prezența bonului fiscal este dovada plății serviciului și garanția că tranzacția a fost înregistrată și fiscalizată corect.”, arată reprezentanții ANAF, potrivit sursei citate.

Soldul restanțelor necolectate de ANAF a ajuns la 84 miliarde lei la finalul anului 2024.

Drepturile clienților la restaurant sau fast-food

La plata în numerar, comercianții sunt obligați să emită bon fiscal.

La plata cu cardul, bonul nu este obligatoriu, dar poate fi solicitat de client.

Dacă bonul nu este oferit și nu există o justificare legală (ex. defectarea casei de marcat), clientul are dreptul să nu plătească.

Recomandări Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche

Rezultatele controalelor antifraudă

Între 1 iulie și 17 august 2025, inspectorii antifraudă au verificat localuri din toată țara.

În multe cazuri, clienții au primit doar note de plată, nu și bon fiscal, ceea ce contravine legii.

Clienții care constată nereguli pot trimite o plângere la adresa de mail: sesizari.anaf@anaf.ro , atașând o fotografie sau o copie a documentului primit în loc de bon fiscal.

Pentru ca ANAF să poată analiza și soluționa eficient sesizările, cetățenii sunt rugați să includă detalii precum numele și adresa localului, data și ora vizitei.