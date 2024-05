Ce companii au cele mai multe procese cu Fiscul. Băncile conduc topul general, firmele de stat și cele românești sunt cele mai date în judecată de ANAF | ANALIZĂ

Dacă analizăm doar firmele date în judecată de agenție, atunci pe primul loc se află companii de stat și firme deținute de patroni români, aflate de regulă în insolvență sau faliment.

Ziarul a analizat care sunt firmele din țara noastră care au cele mai multe procese cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în contextul acuzațiilor efectuate de oficiali guvernamentali despre evaziunea din țara noastră și optimizarea fiscală făcută de multinaționale.

Analiza vizează doar procesele deschise din 2022 încoace și se concentrează doar pe procesele deschise cu Fiscul sau administrațiile fiscale locale și regionale.

Lipsesc multinaționalele din energie și retail

Remarcabilă este lipsa din vârful topului a multinaționalelor din domeniile energiei, petrolului și gazelor, domenii asociate deseori cu evaziunea și optimizările fiscale.

De asemenea, lipsesc marile grupuri de retail, care au fost de multe ori acuzate de politicieni că „exportă profituri” prin practici neortodoxe de reducere a impozitelor plătite în România.

BRD, în top

Cele mai multe procese cu ANAF le are BRD – Groupe Societe Generale, cu un total de 135 de litigii deschise din 2022 până acum, arată datele furnizate de platforma de informații. Din acestea, însă 125 sunt deschise chiar de companie contra statului și este vizată în 10.

De regulă, procesele deschise de bănci vizează contestații la executări și sunt împreună cu alte părți.

Pe locul al doilea se află compania Prodas SA din Galați, cu 101 procese, din care 100 deschise de firmă și 1 de stat. Conform site-ului Ministerului Finanțelor, firma are ca obiect de activitate comerțul de alimente în magazine.

Podiumul se încheie cu Evergent Investiments din Bacău, cu un total de 57 de procese, toate deschise de firmă contra statului. Aceasta este fostul SIF Moldova și este listat pe Bursa de Valori București.

În top 10 se mai află CFR Infrastructură (53), Libra Internet Bank (40), CEC Bank (35), BCR (29), Banca Transilvania (28) și Poșta Română (28).

CFR Infrastructură, CEC și Poșta sunt deținute de statul român.

Din acestea, CFR nu a deschis contra statului niciunul, dar Libra a deschis 37. În continuare avem CEC (5 procese deschise de firmă contra Fiscului), BCR (17 procese deschise), Banca Transilvania (14 litigii pornite), în vreme ce Poșta a deschis 28 de litigii contra acționarului său principal.

CFR Infrastructură, cea mai vânată de Fisc

Când vine vorba de acțiuni deschise în instanță de ANAF, atunci pe primul loc în top se află CFR Infrastructură (53), urmată de CEC Bank (30) și Hystria Expert din județul Buzău (20). Aceasta din urmă este o companie aflată în faliment.

Top 10 al firmelor date în judecată de ANAF este completat de Banca Transilvania (14), BCR (12), AG Radio Holding (11), Andami Corp SRL (11), BRD (10) și firma de construcții Tehnologica Radion (8).

Cine deține AG Radio Holding

AG Radio Holding este deținătoarea posturilor de radio Kiss FM, Magic FM și One FM.

Firma are ca acționari Nova Music New Media SRL cu 99.9999% și Antenna Group B.V. (Olanda) cu 0.0001%, conform Paginademedia.ro. Mai departe, asociații Nova Music New Media sunt Antenna Romania 1 B.V. – 85% și Antenna Romania 2 B.V. – 15%.

În final, acționarul unic al celor două este K Group Holding Sarl din Luxemburg, deținut de alte trei entități, fiecare cu câte 33%: Altavista Global Holdings, Globecast Holdings și Praxis Global Investments.

Prima are ca asociat unic pe Kyriakou Xenofon (Grecia), a doua pe Kyriakou Theodoros (Grecia), iar a treia pe Kyriakou Athina (Grecia).

Andami Corp este o firmă înființată în 1992 ce are ca scop de activitate comerțul cu ridicata și se află în faliment.

Tehnologica Radion, firma lui Berna, a intrat în faliment

Tehnologica Radion este una dintre cele mai mari companii de construcții din România. Compania este controlată de omul de afaceri român Theodor Berna, considerat unul dintre „regii asfaltului” din România, implicat într-un dosar penal.

Acesta este fost consilier al lui Traian Băsescu atunci când acesta a fost primar general al Capitalei.

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, în anul 2009 Berna l-a contactat pe Darius Vâlcov, la acea dată primar al municipiului Slatina, căruia i-a propus să îi dea 20% din valoarea sumelor încasate în schimbul influențării deciziilor la SC Compania de Apă Olt SA, în vederea câștigării unor licitații pentru lucrări în Slatina, Scornicești, Piatra Olt și Drăgănești.

În urmă cu 9 ani Berna a fost la rândul său arestat sub acuzația de evaziune fiscală și spălare de bani, suma în discuție fiind de 100 de milioane de euro, după cum relata în acel moment Digi24.

Potrivit Profit.ro, Tehnologica Radion a intrat oficial în faliment în anul 2022.

De ce este important

Lipsesc marile corporații din energie și retail, domenii despre care oficialii statului au spus în nenumărate rânduri că nu plătesc corect taxele și exportă profiturile în țările-mamă.

România a adoptat în 2022 suprataxe pe veniturile din energie, petrol și gaze după creșterea masivă a prețurilor, cauzată de invadarea Ucrainei de către Rusia.

De asemenea, țara noastră a impus anul trecut o taxă de 1% pe cifra de afaceri a companiilor cu vânzări de peste 50 de milioane de euro și una de 2% pentru bănci.

Concomitent, micile firme au consemnat o creștere de la 1% la 3% a taxei pe cifra de afaceri pentru firmele cu venituri de peste 60.000 de euro.

Conform datelor furnizate, Petrom – cea mai profitabilă companie din România – are 7 procese cu Fiscul, din care 6 declanșate de companie și 1 de ANAF. Numărul este similar proceselor avute și de Tel Drum cu Fiscul.

Rompetrol Rafinare are și ea 3 procese, toate deschise de companie, în vreme ce Petrotel Lukoil are 5 litigii, toate deschise de societate. Producătorul de gaze Black Sea Oil & Gas are la rândul său 5 procese, toate pornite de firmă.

Tot 5 procese are Enel Green Power România, toate fiind pornite de societate, între timp ajunsă parte a PPC Group, în vreme ce E.ON Energie are 6 procese, din care 2 deschise de companie și 4 de către stat.

Se exportă sau nu ilegal bani?

Premierul Marcel Ciolacu cerea în luna decembrie lui Sebastian Burduja, ministrul Energiei, dar și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) să verifice furnizorii care cresc prețurile și apoi cer decontări mai mari de la bugetul de stat.

De asemenea, Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, acuza în toamna anului trecut, într-un interviu pentru Digi24 că există optimizări fiscale pe care le fac marile companii: „România este o zonă de optimizări fiscale și o zonă în care disciplina fiscală ne creează aceste mari probleme pe care le avem”.

Acesta dădea și o serie de exemple.

Avem companii de retail cu cifră de afaceri de 18 miliarde de lei și care au o pierdere fiscală de 300 de milioane de lei. Cum vi se pare? E firesc? În România și-au făcut profiturile. Marcel Boloș, ministrul finanțelor:

Oficialul arăta cu degetul și spre bănci, afirmând că este „un fenomen” în sectorul bancar ca instituțiile financiare să declare profituri foarte mici, spre zero.

Marcel Bolos. Foto: Hepta

De asemenea, acuza și marile corporații din telecomunicații. „În piața telecomunicațiilor, dumneavoastră plătiți impozit pe profit corect și competitori de-ai dumneavoastră cu cifre de afaceri de miliarde de lei au pierdere fiscală. Cum îi priviți dumneavoastră pe competitori? Dacă ați vedea cifrele de acolo, v-ar apuca invidia cum sunt doi competitori pe aceeași piață, unul cu cifră de afaceri de miliarde de lei plătitor de impozit pe profit, iar celălalt, tot la fel, dar nu plătește deloc impozit pe profit”, arăta Boloș.

Cele mai mari companii din domeniu sunt Orange, Vodafone, Telekom și RCS-RDS.

Datele au fost culese de către o platformă de informații despre companii. Aceasta cuplează informațiile financiare disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor cu cele de pe portalul instanțelor de judecată, unde sunt informații publice despre toate litigiile din România.

Companiile folosesc astfel de platforme de informații atunci când vor să își verifice partenerii de afaceri, pentru a vedea soliditatea financiară a acestora, cum ar fi de exemplu numărul cererilor de insolvență din instanță.

