Bărbatul a fost acuzat de rasism pentru că îl imita pe Michael Jakson

Colegul respectiv l-a acuzat pe Zawadzski și că ar fi făcut „sunete de maimuță” în direcția sa. Zawadzski a recunoscut un comportament „jenant și juvenil”, dar a negat acuzațiile de rasism.

Tribunalul din Manchester a decis că angajatul trebuie să primească o compensație de peste 10.000 de lire sterline pentru pierderea locului de muncă.

Colegul bărbatului, menționat în tribunal ca SM, l-a raportat pe Zawadzski managerului pentru hărțuire. Zawadzski a fost informat că este acuzat că ar fi scos „un sunet strident în stilul lui Michael Jackson”.

În fața tribunalului, Zawadzski a recunoscut că a scos sunete de „mormăit și geamăt” împreună cu un alt coleg.

El a fost de acord că acestea ar putea fi descrise ca „orgasmice” și că nu erau „potrivite” la locul de muncă.

Zawadzski a mai spus că un coleg a comentat despre „râsul său ascuțit”, dar a negat că l-ar fi imitat pe Michael Jackson sau că ar fi scos sunete de maimuță, afirmând că nu a dorit să „hărțuiască sau să rănească pe cineva”.

Decizia tribunalului

Judecătoarea Carol Porter a concluzionat în hotărârea sa că „în esență, abaterea reclamantului a constat într-o conduită nepotrivită și juvenilă la locul de muncă”.

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

„Nu au existat dovezi satisfăcătoare în fața ofițerului care a decis concedierea că acea conduită recunoscută ar fi fost ofensatoare pentru SM sau i-ar fi cauzat suferință”, a adăugat judecătoarea.

Judecătoarea a mai constatat că „reclamantul nu era conștient de politica de toleranță zero a companiei în ceea ce privește comportamentul nepotrivit și juvenil la locul de muncă” și nici nu „primise avertismente că un astfel de comportament era inacceptabil”.

În consecință, tribunalul a decis că Zawadzski a fost concediat pe nedrept și trebuie să primească compensații financiare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE