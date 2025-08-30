O strategie comună

Atacul de amploare sugerează că Rusia a folosit un număr mare de rachete și/sau drone, vizând probabil multiple regiuni sau obiective. Atacurile nocturne sunt o tactică comună a Rusiei, menită să maximizeze elementul surpriză și să provoace teroare.

Deși se menționează „regiuni ucrainene”, impactul direct și victimele sunt raportate la Zaporojie (sud). Acest oraș este frecvent ținta atacurilor rusești, fiind relativ aproape de linia frontului și având o importanță strategică.

Un mort și aproximativ 20 de răniți la Zaporojie. Aceste cifre subliniază costul uman direct al agresiunii rusești și impactul asupra populației civile.

Ucraina, vulnerabilă în lipsa unei apărări antiaeriene suficiente

Atacul demonstrează că Rusia își continuă strategia de a viza orașele și infrastructura ucraineană, chiar și în contextul unor discuții internaționale sau al unor schimbări pe front. Faptul că astfel de atacuri continuă să provoace victime și distrugeri subliniază vulnerabilitatea Ucrainei în fața superiorității aeriene și balistice a Rusiei, în lipsa unei apărări antiaeriene suficiente.

Apelul lui Zelenski pune presiune suplimentară pe partenerii occidentali să își respecte angajamentele și să accelereze livrările de ajutor, în special în contextul în care Ucraina se pregătește pentru o posibilă ofensivă rusă sau pentru a-și consolida propriile poziții.

Recomandări Cum arată Amara după ce punga de gaze a explodat și a aruncat flăcările la zeci de metri în aer

Eforturi diplomatice în vederea unei ieşiri din Războiul din Ucraina s-au accelerat în ultimele săptămâni, sub patronajul lui Donald Trump, dar nu au produs, până în pezent, niciun efect concret. Rusia, din contră, îşi intensifică atacurile aeriene, lansând numere-record de drone împotriva vecinului pe care l-a invadat în 2022.

Printre răniți, și minori

Cel puţin o persoană a murit, iar alte 20 au fost rănite în atacurile ruseşti nocturne la Zaporojie, un oraş mare din sud, au anunţat pe Telegram serviciile de salvare.

Trei minori, cu vârste cuprinse între nouă şi 16 ani, au fost spitalizaţi, anunţă ele. Armata rusă a lansat împotriva Ucrainei 582 de drone şi rachete în cursul nopţii, au anunţat Forţele Aeriene ucrainene, adăugând că au doborât majoritatea.

În total, 14 regiuni au fost vizate în această ofensivă, potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Atacurile au provocat incendii în regiunea Dnipropetrovsk (centru-est), potrivit guvernatiului Serghii Lîsak.

Ministerul rus al Apărării dă asigurări că a efectuat un „atac masiv” vizând ţinte „militare” în Ucraina.

Moscova dă asigurări că nu vizează, în continuare, infrastructuri civile, împotriva numeroaselor elemente care dovedesc contrariul.

Recomandări De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”

Un atac masiv rusesc cu drone și rachete asupra Kievului care a durat mai mult de 8 ore a provocat joi dimineață moartea a cel puțin 15 persoane și rănirea altor 48, potrivit autorităților locale. Printre victime se numără și patru copii, conform informațiilor preliminare furnizate de Ministerului de Interne ucrainean. Se așteaptă ca numărul victimelor să crească.

„Acest război nu se va opri”

Ucraina a fost îndoliată de un atac de mare amploare, în noaptea de miercuri spre joi, soldat cu cel puţin 25 de morţi – inclusiv patru copii – într-o zonă rezidenţială, la Kiev.

Acest atac a fost denunţat de către partenerii din Occident al Kievului. Washingtonul, Bruxellesul, Londra l-au acuzat pe Putin de ”sabotarea speranţelor de pace”.

Volodimir Zelenski a acuzat sâmbătă că Rusia, lovind Ucraina, îşi arată „dispreţul total faţă de vorbele” aliaţilor.

„Contăm pe acţiuni concrete”, a declarat el, îndemnând Statele Unite şi Europa să reacţioneze.

Zelenski a cerut sancţiuni economice mai eficiente împotriva Rusiei, care să-i slăbească economia. „Acest război nu se va opri cu simple declaraţii politice”, avertizează el.

Rusia, acuzată că trage de timp

Aceste bombardamente noi intervin în timp ce eforturi diplomatice în vederea unei soluţionări a conflictului, care face ravagii de trei ani şi jumătate, se împotmolesc, la două săptămâni după un summit între Vladimir Putin şi Donald Trump în Alaska.

Recomandări Bolizi Lamborghini cumpărați pe o firmă românească, găsiți de ANAF cu amenzi pentru viteză în Franța. Mașinile, folosite de un pilot francez de raliuri

Ucraina acuză Rusia de faptul că trage de timp şi că se face că vrea să negocieze, cu scopul de a-şi pregăti mai bine atacurile.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei şi se află în avantaj pe front.

Sâmbătă, Ministerul rus al Apărării a revendicat cucerirea satului Komîşuvaha în regiunea Doneţk (est).

Pe de altă parte, armata ucraineană s-a felicitat sâmbătă pentru un atac care a provocat un incendiu la Rafinăria Krasnodarski, în sudul Rusiei.

Autorităţile din regiunea Krasnodar au confirmat că un incendiu a izbucnit în urma căderii unor fragmente de dronă, însă anunţă că l-au controlat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE