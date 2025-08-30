„Regiunea este supusă unui atac masiv. Se aud explozii. Loviturile au vizat orașele Dnipro și Pavlograd”, a transmis Lîsak pe Telegram, cerând populației să rămână în adăposturi.

Vineri, acesta confirmase că două persoane și-au pierdut viața în urma bombardamentelor rusești din noaptea precedentă.

Dnipropetrovsk nu este una dintre cele cinci regiuni revendicate de Moscova, spre deosebire de Donețk, Herson, Luhansk, Zaporijie și Crimeea.

Mai la sud, guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a raportat, de asemenea, mai multe explozii.

„Rușii au atacat centrul regional cu diverse tipuri de armament. Cel puțin 12 lovituri asupra orașului Zaporojie au fost lansate în cadrul unui atac de amploare”, a precizat acesta.

Consecințele bombardamentelor au fost severe: locuințe colective și case particulare au fost grav avariate, s-au declanșat incendii și s-au produs pene de curent.

Potrivit primelor informații, o persoană a fost ucisă, iar alte șase, printre care și un copil, au fost rănite. Serviciul de Urgență a anunțat că două blocuri cu cinci etaje și cinci case au fost avariate.

