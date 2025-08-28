Potrivit Euronews, Rusia a lansat drone de diversiune, rachete de croazieră și rachete balistice asupra capitalei ucrainene. Atacul a afectat peste 20 de locații din Kiev, provocând pagube la aproape 100 de clădiri.

Clădiri rezidențiale lovite direct de rachete

O clădire rezidențială cu cinci etaje din districtul Darnițki a fost lovită direct. „Totul este distrus”, a declarat Timur Tkacenko, șeful administrației orașului Kiev. În centrul capitalei, o stradă importantă a fost acoperită de cioburi.

💔 A childs body was found under the rubble in Kyiv. After Russias attack, 4 people are confirmed dead and more than 20 injured



Rescuers pulled the small child from the ruins.



According to Interior Minister Klymenko, at least three more bodies may remain trapped under the… pic.twitter.com/a8pVKNuxHc — NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2025

Echipele de salvare acționează pentru a scoate victimele de sub dărâmături

Mai multe etaje ale clădirii din Darnițki s-au prăbușit, provocând „distrugeri semnificative”, conform Administrației Militare a orașului Kiev. O altă clădire cu 16 etaje a fost de asemenea avariată. Echipele de salvare au intervenit pentru a salva persoanele prinse sub dărâmături.

Atacuri în valuri pe parcursul nopții

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că primele explozii s-au auzit în jurul orei 21.30 miercuri seara, iar apărarea antiaeriană a fost activată în jurul miezului nopții. Valurile de atacuri rusești au continuat pe parcursul nopții și în dimineața de joi.

Forțele ruse au lansat un atac „masiv” asupra Kievului în noaptea de 28 august, lovind capitala ucraineană cu drone și rachete, Foto: Profimedia

Primul atac major combinat după întâlnirea Trump-Putin

Acesta este primul atac major combinat cu drone și rachete asupra Kievului de la întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin în Alaska, la începutul acestei luni. Întâlnirea a avut ca scop discutarea încetării războiului din Ucraina, care durează de trei ani.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski speră la sancțiuni americane mai dure împotriva Rusiei dacă Putin nu demonstrează seriozitate în privința încheierii conflictului.

Kremlinul a afirmat miercuri că orice întâlnire între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, solicitată de Kiev și Washington, trebuie să fie „bine pregătită”, sugerând că aceasta nu se află pe agenda Moscovei, potrivit AFP.