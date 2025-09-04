Scenarii pentru prețul aurului

Analiza Goldman Sachs se bazează pe scenariul în care independența Rezervei Federale americane (Fed) ar fi compromisă. Acest lucru ar putea duce la o creștere a inflației, scăderea prețurilor acțiunilor și obligațiunilor pe termen lung, precum și la erodarea statutului dolarului ca monedă de rezervă.

Goldman Sachs a elaborat mai multe scenarii pentru evoluția prețului aurului. Scenariul de bază prevede o creștere până la 4.000 de dolari uncia la mijlocul anului 2026. Banca estimează că prețul ar putea ajunge până la aproape 5.000 de dolari dacă doar 1% din obligațiunile Trezoreriei SUA deținute de investitorii privați ar fi convertite în aur.

Analista Samantha Dart de la Goldman Sachs explică: „Estimăm că dacă doar 1% din certificatele de Trezorerie deținute de investitorii privați ar fi reorientate spre aur, cotația aurului ar creşte până la aproape 5.000 de dolari uncia. În consecință, aurul rămâne principala noastră recomandare de investiții pe termen lung pe zona commodities”.

Evoluția recentă a prețului aurului

În acest an, cotația aurului a crescut cu peste o treime, atingând un nou maxim istoric de peste 3.578 de dolari uncia miercuri. Această creștere a fost determinată de achizițiile de aur ale băncilor centrale și de așteptările că Fed va începe să reducă dobânda de referință.

Un factor suplimentar care a influențat piața aurului a fost încercarea președintelui SUA, Donald Trump, de a exercita un control mai mare asupra Fed. Acest lucru a inclus tentativa de a o demite pe guvernatoarea Lisa Cook.

Îngrijorările legate de independența Fed au fost exprimate și de alte figuri importante din lumea financiară. Christine Lagarde, președintele Băncii Centrale Europene, a avertizat că pierderea independenței Fed ar reprezenta un „grav pericol” pentru economia globală.

De la începutul anului, aurul s-a apreciat cu peste 30%.

