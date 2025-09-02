Creșterea prețului aurului în 2025

De la începutul anului, aurul s-a apreciat cu peste 30%.

Acest avans recent este alimentat de așteptările că Rezerva Federală americană va reduce ratele dobânzilor în cursul acestei luni.

Factori care influențează prețul aurului

Declarațiile președintelui Fed, Jerome Powell, au deschis posibilitatea unei reduceri a costului creditului. Acest lucru crește atractivitatea aurului, care nu oferă dobânzi deținătorilor.

„Investitorii își cresc deținerile de aur, în special în contextul în care se prefigurează reduceri de dobândă din partea Fed, ceea ce împinge în sus prețurile. Scenariul nostru de bază este că aurul va continua să atingă noi recorduri în trimestrele următoare”, a declarat Joni Teves, analist la UBS Group AG.

Evoluția prețurilor metalelor prețioase

În ultimii trei ani, atât cotația aurului, cât și a argintului s-au dublat. Această creștere a fost determinată de intensificarea riscurilor în domeniile geopolitică, economie și comerț mondial, care au dus la o cerere mai mare pentru active de refugiu.

Escaladarea atacurilor președintelui Donald Trump asupra Fed în acest an a devenit un nou motiv de îngrijorare pentru investitori. Temerile privind independența băncii centrale amenință să erodeze încrederea în SUA.

Decizii judiciare și incertitudini economice

Piețele așteaptă o decizie a unui tribunal cu privire la motivele concedierii guvernatoarei Fed, Lisa Cook, de către Trump.

De asemenea, o Curte de Apel a decis recent că tarifele globale impuse de președintele SUA au fost ilegale, creând incertitudine pentru importatorii americani și întârziind beneficiile economice promise de administrație.

