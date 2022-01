Scurtarea termenului pentru doza booster a fost discutată zilele acestea de autorități, având în vedere faptul că și alte țări au luat o decizie similară.

Noul termen pentru doza booster a fost decis deoarece datele științifice arată că protecția dată de vaccin scade după 4 luni de la schema inițială de vaccinare, a afirmat medicul militar Gheorghiță, într-o conferință de presă.

Toate persoanele care au cel puțin patru luni de la prima schemă de vaccinare completă, pot să meargă să efectueze doza booster, tocmai pentru a da posibilitatea de a completa schemele de vaccinare în momentul de față, pentru că știm că datele științifice ne arată o protecție sporită a eficienței vaccinurilor față de infecția cu Omicron. Valeriu Gheorghiță:

Potrivit lui Gheorghiță, noul termen pentru doza booster a fost decis deoarece datele științifice arată că protecția dată de vaccin scade după 4 luni de la schema inițială de vaccinare.

”Ne-am uitat la ce s-a întâmplă în celelalte țări europene. Majoritatea au ales două praguri – de trei luni sau de patru – noi am decis să optăm pentru pragul de patru luni, pentru că datele științifice ne arată că protecția față de varianta Omicron scade după cea de-a patra lună de la prima schemă de vaccinare și un al doilea lucru important este că din punct de vedere imunologic, mai devreme de patru luni se pierde efectul de booster real pe care o doză de vaccin o are asupra sistemului imun. Și atunci am optat pentru această devansare de două luni pentru a ajunge la patru luni perioada de la care o persoană poate primi doza booster”, a spus Valeriu Gheorghiță, într-o conferință de presă.

Potrivit lui Gheorghiță, recomandarea fermă a CNCAV este de a se administra un vaccin pe bază de ARN mesager la doza booster, deoarece efectul vaccinurilor ARN la booster este mai bun.

Vaccinarea cu a treia doză de vaccin a început în România pe 28 septembrie 2021 pentru persoanele care au mai mult de 6 luni de la primele două doze. Până miercuri, 2.179.080 de români au primit boosterul.

Scurtarea perioadei de așteptare pentru doza booster arată necesitatea de a adminstra cât mai rapede dozele de rapel, pe măsură ce varianta Omicron se răspândeşte rapid în lume, iar mai multe studii au susținut că protecția în fața tulpinii crește după a treia doză.

