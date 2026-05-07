- Cele 16 echipe sunt împărțite în două grupe de câte 8. Se joacă fiecare cu fiecare, iar cele mai bune patru echipe din fiecare grupă avansează în sferturile de finală (1-4, 2-3, 3-2, 4-1).
- Ultimele două clasate retrogradează în Divizia 1A. În acest an, după CM Divizia 1A de la Sfântu Gheorghe, promovatele au fost Marea Britanie și Italia.
- La turneu vor fi prezenți doar jucători de NHL de la echipele deja eliminate din play-off-ul ligii nord-americane.
- Meciurile sunt transmise de AntenaPlay.
GRUPA A: Finlanda, Germania, Elveția, SUA, Austria, Marea Britanie, Ungaria, Letonia.
GRUPA B: Suedia, Canada, Danemarca, Cehia, Slovacia, Norvegia, Italia, Slovenia.
Programul meciurilor din faza grupelor
15 mai
GRUPA A (Zurich)
17.20 Finlanda – Germania
21.20 Elveția – SUA
GRUPA B (Fribourg)
17.20 Suedia – Canada
21.20 Danemarca – Cehia
16 mai
GRUPA A
13.20 Austria – Marea Britanie
17.20 Finlanda – Ungaria
21.20 Elveția – Letonia
GRUPA B
13.20 Slovacia – Norvegia
17.20 Canada – Italia
21.20 Slovenia – Cehia
17 mai
GRUPA A
13.20 SUA – Marea Britanie
17.20 Austria – Ungaria
21.20 Germania – Letonia
GRUPA B
13.20 Italia – Slovacia
17.20 Suedia – Danemarca
21.20 Norvegia – Slovenia
18 mai
GRUPA A
17.20 Finlanda – SUA
21.20 Elveția – Germania
GRUPA B
17.20 Canada – Danemarca
21.20 Cehia – Suedia
19 mai
GRUPA A
17.20 Letonia – Austria
21.20 Ungaria – Marea Britanie
GRUPA B
17.20 Italia – Norvegia
21.20 Slovenia – Slovacia
20 mai
GRUPA A
17.20 Elveția – Austria
21.20 SUA – Germania
GRUPA B
17.20 Cehia – Italia
21.20 Suedia – Slovenia
21 mai
GRUPA A
17.20 Finlanda – Letonia
21.20 Elveția – Marea Britanie
GRUPA B
17.20 Norvegia – Canada
21.20 Danemarca – Slovacia
22 mai
GRUPA A
17.20 Ungaria – Germania
21.20 Finlanda – Marea Britanie
GRUPA B
17.20 Canada – Slovenia
21.20 Italia – Suedia
23 mai
GRUPA A
13.20 SUA – Letonia
17.20 Elveția – Ungaria
21.20 Germania – Austria
GRUPA B
13.20 Danemarca – Slovenia
17.20 Slovacia – Cehia
21.20 Suedia – Norvegia
24 mai
GRUPA A
17.20 Letonia – Marea Britanie
21.20 Finlanda – Austria
GRUPA B
17.20 Danemarca – Italia
21.20 Canada – Slovacia
25 mai
GRUPA A
17.20 SUA – Ungaria
21.20 Germania – Marea Britanie
GRUPA B
17.20 Cehia – Norvegia
21.20 Slovenia – Italia
26 mai
GRUPA A
13.20 Ungaria – Letonia
17.20 SUA – Austria
21.20 Elveția – Finlanda
GRUPA B
13.20 Norvegia – Danemarca
17.20 Slovacia -Suedia
21.30 Cehia – Canada
Ungurii au 3 jucători de la Gheorgheni
Aflați în lotul lărgit, atacanții maghiari Vincze Péter, Csanád Ravasz și Sárpátki Tamás joacă la Gheorgheni (Gyergyói HK), echipă cu care au câștigat Liga Erste. De asemenea, Bartalis Istvan (Fehérvár) și Sofron Istvan (FTC-Telekom) sunt născuți la Miercurea Ciuc, Harghita.
DICȚIONAR: PP (Power Play – gol în superioritate numerică), SH (shorthanded – gol în inferioritate numerică), EA (gol cu extra-attacker/ extra-atacant), EN (empty net – gol cu poarta goală), PS – lovitură de penalitate.
Peste 300.000 de bilete vândute
Peste 300.000 de bilete au fost deja vândute pentru Campionatul Mondial de pochei pe gheață 2026, conform IIHF, o treime pentru meciurile de la Fribourg și două treimi pentru meciurile de la Zurich.
Două zone oficiale pentru fani din Zurich și din Fribourg îi invită pe suporteri să experimenteze îndeaproape atmosfera competiției.
Imnul oficial al turneului
„Time to Shine” („E timpul să strălucești” este melodia oficială pentru Campionatul Mondial de hochei pe gheață IIHF 2026 din Elveția. Piesa este scrisă, compusă și interpretată de cântărețul elvețian Bastian Baker, 34 de ani).
Muzician din Lausanne, Bastian Baker a fost jucător de hochei pe gheață. Anterior, el a scris și interpretat melodia oficială pentru CM 2020.
Îmbinând visele și pasiunea, melodia întruchipează ceea ce unește fanii sportului din întreaga lume: acel moment palpitant, de tipul „totul sau nimic”, când totul este în joc, când dai totul pentru a-ți atinge obiectivele.
Jucători din NHL care vor juca la CM
Blick a trecut în revistă jucătorii din NHL anunțați până acum:
SUA: James Hagens (Boston).
Elveţia: Roman Josi (Nashville), Nico Hischier, Timo Meier (New Jersey), Nino Niederreiter (Winnipeg), Pius Suter (St. Louis).
Finlanda: Justus Annunen (Nashville), Joonas Korpisalo (Boston), Ville Heinola (Winnipeg), Henri Jokiharju (Boston), Olli Määttä (Calgary), Nikolas Matinpalo (Ottawa), Urho Vaakanainen (New York Rangers), Alexander Barkov, Anton Lundell (Florida), Lenni Hämeenaho (New Jersey), Aatu Räty (Vancouver), Teuvo Teravainen (Chicago).
Mikko Rantanen, Miro Heiskanen, Roope Hintz, Esa Lindell și Arttu Hyry, care au fost eliberați de Dallas Stars, au refuzat convocare.
Germania: Philipp Grubauer (Seattle), Moritz Seider (Detroit).
Superstarul lui Edmonton, Leon Draisaitl, Tim Stützle (Ottawa) și JJ Peterka (Utah) nu sunt disponibili din cauza accidentărilor.
Letonia: Elvis Merzlikins (Columbus) nu va fi prezent
Austria: Marco Rossi (Vancouver) și Marco Kasper (Detroit) sunt accidentați.
Canada: Evan Bouchard (Edmonton), Dylan DeMelo (Winnipeg), Darnell Nurse (Edmonton), Morgan Rielly (Toronto), Mathew Barzal (New York Islanders), Macklin Celebrini (San Jose), Mark Scheifele, Gabriel Vilardi (Winnipeg), John Tavares (Toronto), Robert Thomas (Toronto), Louis Reilly (Toronto).
Suedia: Arvid Söderblom (Chicago), Albert Johansson (Detroit), Oliver Ekman Larsson (Toronto), Anton Frondell (Chicago), Nils Höglander, Linus Karlsson, Liam Öhgren (Vancouver), Emil Heineman, Simon Holmström (New York Islanders), Oskar Sundqvist (St. Louis).
Cehia: Marek Alscher (Florida), Mikulas Hovorka (Florida), Filip Hronek (Vancouver), Jaroslav Chmelar (New York Rangers), Adam Klapka (Calgary Flames).
Slovacia: Martin Pospisil (Calgary), Adam Sykora (NY Rangers).
Lotul provizoriu al Suediei
Portari
40 Arvid Söderblom, Chicago Blackhawks
45 Magnus Hellberg, Djurgårdens IF
73 Love Härenstam, Södertälje SK
Fundași
4 Jacob Larsson, SC Rapperswil-Jona Lakers
14 Robert Hägg, Brynäs IF
23 Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs
26 Erik Brännström, Lausanne HC
34 Albert Johansson, Detroit Red Wings
72 Tim Heed, HC Ambri
78 Sascha Boumedienne, Boston University
94 Joel Persson, Växjö Lakers HC
Atacanți
6 Isac Hedqvist, Luleå HF
9 Linus Karlsson, Vancouver Canucks
10 Simon Holmström, New York Islanders
15 Jack Berglund, Färjestad BK
16 Anton Frondell, Chicago Blackhawks
20 André Petersson, SCL Tigers
21 Nils Höglander, Vancouver
33 Jakob Silfverberg, Brynäs IF
41 Ivar Stenberg, Frölunda HC
42 Karl Henriksson, Växjö Lakers HC
51 Emil Heineman, New York Islanders
61 Viggo Björck, Djurgårdens IF
74 Rasmus Asplund, HC Davos
92 Liam Öhgren, Vancouver Canucks,
95 Jacob de la Rose, Gotéron HC
Lotul provizoriu al Canadei
Fundași
Evan Bouchard (Edmonton)
Dylan DeMelo (Winnipeg)
Darnell Nurse (Edmonton)
Morgan Rielly (Toronto)
Atacanți
Mathew Barzal (New York Islanders)
Macklin Celebrini (San Jose)
Mark Scheifele (Winnipeg),
Gabriel Vilardi (Winnipeg)
John Tavares (Toronto)
Robert Thomas (Toronto)
Louis Reilly (Toronto)
Lotul provizoriu al Finlandei
Portari
Justus Annunen (Nashville)
Joonas Korpisalo (Boston)
Ignatjew Waltteri, Linköping HC, SHL
Larmi Emil, Färjestad BK, SHL
Säteri Harri, EHC Biel-Bienne, NL
Fundasi
Ville Heinola (Winnipeg)
Henri Jokiharju (Boston)
Olli Määttä (Calgary)
Nikolas Matinpalo (Ottawa)
Urho Vaakanainen (New York Rangers)
Hatakka Santeri, HV71, SHL
Honka Anttoni, HC Ajoie, Olanda
Kokkonen Mikko, Linköping HC, SHL
Kukkonen Miska, HPK Hämeenlinna
Riikola Juuso, SCL Tigers,
Rissanen Rasmus, Linköping HC, SHL
Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NL
Seppälä Mikael, HC Sparta Praga, EHL
Vilen Topias, Utica Comets, AHL / New Jersey Devils, NHL
Atacanți
Alexander Barkov
Anton Lundell (Florida)
Lenni Hämeenaho (New Jersey)
Aatu Räty (Vancouver)
Teuvo Teravainen (Chicago)
Björninen Hannes, SCL Tigers
Erholtz Eemil, Karpat Oulu
Hirvonen Roni, Karpat Oulu
Kuokkanen Janne, Malmö Redhawks, SHL
Juho Lammikko, ZSC Lions, Țările de Jos
Manninen Sakari, Geneva Servette HC
Merelä Waltteri, SC Bern, Olanda
Mäenalanen Saku, SCL Tigers
Ojantakanen Valtteri, JYP Jyväskylä
Puhakka Petteri, EHC Kloten
Puistola Patrik, Örebro HK, SHL
Päivärinta Sami, HPK Hämeenlinna
Päkkilä Eetu, TPS Turku
Räty Aku, Karpat Oulu
Lotul provizoriu al Cehiei
Portari
Dominik Pavlát (Ilves Tampere)
Josef Kořenář (HC Sparta Praga)
Petr Kváča (White Tigers Liberec)
Fundași
Tomáš Cibulka (Motor České Budějovice)
Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec)
Jan Ščotka (HC Kometa Brno)
Libor Zábranský (HC Kometa Brno)
Filip Pyrochta (BK Mladá Boleslav)
Michal Kempnný (Bryn Tigři Liberec), (Bryn Tigři)
Libor Hájek (HC Dynamo Pardubice)
Mikuláš Hovorka (Florida Panthers)
Marek Alscher (Florida Panthers)
Atacanți
Jakub Flek (HC Kometa Brno)
Radovan Pavlík (Mountfield HK)
Daniel Voženílek (EV Zug)
Dominik Kubalík (EV Zug)
David Tomášek (Färjestad BK)
Ondřej Beránek (Karlovy Vary
Jiří Černoch (Karlovy Vary)
Adam Klapla (Calgary Flames)
Michal Kunc (Utah Mammoth)
Matyáš Melovský (New Jersey Devils)
Jaroslav Chmelař (New York Rangers),
Petr Sikora (HC Oceláři Třinec)
Michal Kovařčík (HC Oceláři Třinec)
Martin Kaut (HC Dynamo Pardubice)
Jan Mandát (HC Dynamo Pardubice)
Kristian Reichel (Adler Mannheim)
Lotul provizoriu al Elveției
Portari
Sandro Aeschlimann (Davos)
Reto Berra (Fribourg)
Leonardo Genoni (Zug)
Fundași
Tim Berni (Servette)
Giancarlo Chanton (Servette)
Dominik Egli (Frölunda)
Lukas Frick (Davos)
Fabian Heldner (Lausanne)
Roman Josi (Nashville)
Sven Jung (Davos)
Dean Kukan (ZSC Lions)
Christian Marti (ZSC Lions),
Simon Seiler (Fribourg)
Atacanți
Sven Andrighetto (ZSC Lions)
Nicolas Baechler (ZSC Lions)
Christoph Bertschy (Fribourg)
Attilio Biasca (Fribourg)
Yannick Frehner (Davos)
Nico Hischier (New Jersey)
Ken Jäger (Lausanne)
Simon Knak (Lausanne)
Denis Malgin (ZSC Lions)
Timo Meier (New Jersey)
Tyler Moy (SCRJ Lakers),
Nino Niederreiter (Winnipeg)
Damien Riat (Lausanne
Théo Rochette (Lausanne)
Pius Suter (St. Louis)
Calvin Thürkauf (Lugano)
Lotul provizoriu al Germaniei
Portari
Leon Hungerecker, Fischtown Pinguins(GER)
Niklas Treutle, Nürnberg Ice Tigers (GER)
Andreas Jenike, Iserlohn Roosters (GER)
Fundași
Arkadiusz Dziambor, Schwenninger Wild Wings (GER)
Leon Hüttl, ERC Ingolstadt (GER)
Julius Karrer, Nürnberg Ice Tigers (GER)
Phillip Sinn, Red Bull München (GER)
Fabio Wagner, Red Bull München (GER)
Philipp Preto, ERC Ingolstadt (GER)
Jan Luca Sennhenn, Kölner Haie (GER)
Marcus Weber, Nürnberg Ice Tigers (GER)
Atacanți
Samuel Dove-McFalls, Nürnberg Ice Tigers (GER)
Tim Brunnhuber, Straubing Tigers (GER)
Alexander Blank, Augsburger Panther (GER)
Tim Fleischer, Straubing Tigers (GER)
Julian Chrobot, Grizzlys Wolfsburg (GER)
Dominik Kahun, HC Lausanne (SUI)
Maximilian Kastner, EHC Red Bull München (GER)
Nico Krämmer, Fischtown Pinguins (GER)
Nino Kinder, Fischtown Pinguins Bremerhaven (GER)
Stefan Loibl, Straubing Tigers (GER)
Daniel Fischbuch, Iserlohn Roosters (GER)
Alexander Karachun, Schwenninger Wild Wings (GER)
Parker Tuomie, Kölner Haie (GER)
Dominik Bokk, Kölner Haie (GER)
Lotul provizoriu al Letoniei
Portari
Mareks Mitens (Banska Bystrica)
Kristers Gudļevskis (Bremerhaven Fischtown Pinguin)
Gustavs Dāvis Grigals (SaiPa Lapēnrantas),
Jānis Fecers (Herning Blue Fox)
Fundași
Ralfs Freibergs (Vītkovice)
Kristofers Bindulis (Mihalovce(
Kristaps Zīle (Liberec)
Artūrs Andžāns (HPK)
Miks Tumānovs (Jokerit)
Roberts Mamčics (Karlovy Vary)
Markuss Komuls (Litvinov),
Alberts Šmits (Red Bull Munchen),
Arvils Bergmanis (Troja-Ljungby)
Oskars Cibuļskis (Herning Blue Fox)
Atacanți
Deniss Smirnovs (Kloten)
Oskars Lapinskis (SCL Tigers)
Gļebs Prohorenkovs (Niagara University, NCAA)
Kristaps Skrastiņš (University of New Hampshire, NCAA)
Klāvs Veinbergs (Colorado College, NCAA)
Oskars Batņa (Lahti Pelicans)
Toms Andersons (La Chaux-de-Fonds)
Haralds Egle (Karlovi Vary)
Patriks Zabusovs (Zemgale)
Filips Buncis (Rungsted)
Rihards Bukarts (Presov))
Rūdolfs Balcers (ZSC Lions)
Sandis Vilmanis (Florida Panthers, NHL)
Mārtiņš Dzierkals (Sparta Praga)
Renārs Krastenbergs (Olomouc)
Olivers Mūrnieks (Saint John Sea Dogs, QMJHL).
Lotul provizoriu al Ungariei
Portari
Bence Bálizs (FTC-Telekom)
Levente Hegedüs (FEHA19)
Ádám Vay (Piráti Chomutov, Cehia)
Fundași
Márkó Csollák (DVTK Jegesmedvék)
Zsombor Garát (Nottingham Panthers, Marea Britanie)
Zétény Hadobás (FTC-Telekom)
Donát Horváth (Hydro Fehérvár AV19)
Milán Horváth (FTC-Telekom)
Roland Kiss (Hydro Fehérvár AV19)
Bence Stipsicz (Hydro Fehérvár AV19)
Tamás Ortenszky (EHC Winterthur, Elveția)
Gábor Tornyai (UTE)
Atacanți
István Bartalis (Hydro Fehérvár AV19)
Csanád Erdély (Hydro Fehérvár AV19)
Vilmos Galló (KooKoo,Finlanda)
János Hári (Hydro Fehérvár AV19)
Bence Horváth (Jukurit, Finlanda)
András Mihalek (FTC-Telekom)
Krisztián Nagy (FTC-Telekom)
Márton Nemes (Universitatea Bentley, SUA)
Kristóf Papp (Norfolk Admirals, SUA)
Péter Donát (Eisbären Regensburg, Germania)
Csanád Ravasz (Gyergyói HK)
Tamás Sárpátki (Gyergyói HK)
Balázs Sebők (Ässät Pori, Finlanda),
István Sofron (FTC-Telekom)
Domán Szongoth (KooKoo, Finlanda)
István Terbócs (Hydro Fehérvár AV19)
Péter Vincze (Gyergyói HK)
Lotul provizoriu al Norvegiei
Portari
Mathias Arnkværn, Vålerenga
Henrik Haukeland, Straubing Tigers (GER)
Tobias Normann, Frölunda (SWE)
Fundași
Adrian Saxrud Danielsen, Vålerenga
Johannes Johannesen, Lahti Pelicans (FIN)
Sander Vold Engebråten, BIK Karlskoga (SWE)
Sander Hurrød, Storhamar
Victor Kopperstad, Mora IK (SWE)
Christian Kaasastul, Frisk Asker
Emil Wasenden, Frisk Asker
Kristian Østby, Stavanger Oilers
Atacanți
Jacob Berglund, Storhamar
Patrick Rørbu Elvsveen, Stavanger Oilers
Mikkel Eriksen, Färjestad BK (SWE)
Tinus Luc Koblar, Leksand (SWE)
Andreas Martinsen, Storhamar
Eskild Bakke Olsen, Linköping (SWE)
Mikkel Øby Olsen, Almtuna (SWE)
Thomas Olsen, Jukurit (FIN)
Niklas Aaram Olsen, Örebro(SWE)
Emilio Pettersen, Djurgården (SWE)
Martin Rønnild, Storhamar
Eirik Østrem Salsten, Iserlohn Roosters (GER)
Håvard Østrem Salsten, Djurgården (SWE)
Samuel Solem, Östersund IK (SWE)
Petter Vesterheim, Malmö (SWE)
Lotul provizoriu al Austriei
Portari
30 KICKERT David, EC Red Bull Salzburg
31 TOLVANEN Atte, EC Red Bull Salzburg
1 VORAUER Florian, EC KAC
Fundași
5 BIBER Gregor, Rögle BK (SWE)
10 HACKL Dominic, EV Vienna Capitals
12 MAIER David, EC KAC
8 NICKL Thimo, EC KAC
4 SCHNETZER Ramon, Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub
26 STAPELFELDT, Paul, Moser Medical Graz 99ers
13 STEFFLER Devin, HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
25 UNTERWEGER Clemens, EC KAC
27 WIMMER Philipp, EC Red Bull Salzburg
32 WOLF Bernd, EHC Kloten (SUI)
Atacanți
18 HARNISCH, Tim, Moser Medical Graz 99ers
28 HUBER Mario, EC Red Bull Salzburg
27 HUBER Paul, Moser Medical Graz 99ers
14 KOLARIK Leon, Peterborough Petes (USA)
6 MOOSBRUGGER Lenz, Moser Medical Graz 99ers
20 NEUBAUER Henrik, Steinbach Black Wings Linz
7 NISSNER, Benjamin, EC Red Bull Salzburg
24 REBERNIG Maximilian, EC iDM Wärmepumpen VSV
21 SCHERZER Ian, RPI Engineers (USA)
3 SCHNEIDER Peter, EC Red Bull Salzburg
23 SCHWINGER Simeon, EC KAC
15 THALER Lucas, EC Red Bull Salzburg
19 VAN EE Finn, EC KAC
11 WALLNER Leon, EV Vienna Capitals
16 ZWERGER Dominic, HC Ambri-Piotta (SUI)
Lotul provizoriu al Italiei
Portari
Davide Fadani (Kloten/Elveția)
Colin Furlong (Rittner Buam)
Jacob Smith (Angers Ducs/Franța)
Fundași
Pietro Olmo Albis (Ambrì Piotta/Elveția)
Carmine Buono (HC Gherdeina)
Dylan Di Perna (HC Bolzano)
Gregorio Gios (HC Asiago)
Gabriel Nitz (HC Bressanone)
Phil Pietroniro (Rytiri Kladno/Republica Cehă)
Filippo Rigoni (HC Asiago/ERC)
Peter Sporngoldt (HC Asiago)
Thomas Larkin (Schwenninger Wild Wings/Germania)
Luca Zanatta (Val Pusteria)
Atacanți
Matthew Bradley (HC Bolzano)
Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Elveția)
Ivan Deluca (Val Pusteria)
Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano)
Luca Frigo (HC Bolzano)
Mikael Frycklund (Val Pusteria)
Niccolò Mansueto (HC Sierre/Elveția)
Matthias Covi (HC Bolzano)
Bryce Misley (HC Bolzano)
Nicholas Porco (HC Asiago)
Tommy Purdeller (Val Pusteria)
Nick Saracino (Val Pusteria)
Davide Schiavone (HC Gherdeina)
Alessandro Segafredo (ZSC Lions/Elveția)
Marco Zanetti (HC Lugano/Elveția)
Lotul provizoriu al Sloveniei
Portari
Jon DUKARIČ (Danbury Jr Hat Tricks/SUA)
Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO)
Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO)
Žan US (Jesenice/SLO),
Fundași
Rožle BOHINC (Olimpija Ljubljana/SLO)
Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO)
Kristjan ČEPON (Amiens/FRA)
Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO)
Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO)
Aleksandar MAGOVAC (Amiens/Franța)
Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE)
Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE)
Žiga URUKALO (Jesenice/SLO)
Aljaž ZUPANČIČ (Bietigheim-Bissingen/GER)
Atacanâi
Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO)
Mai CRNKIĆ (Kitzbüheler/AUT)
Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO)
Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER)
Rok KAPEL (Olimpija Ljubljana/SLO)
Anže KURALT (Fehervar/HUN),
Nace LANGUS (Augustana University/SUA)
Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO)
Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT)
Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT)
Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO)
Mark SEVER (Biel-Bienne/SUI)
Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO
Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA),)
Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO).
Lotul provizoriu al Marii Britanii
Portari
Ben Bowns (Cardiff Devils)
Mat Robson (Coventry Blaze)
Jackson Whistle (Belfast Giants)
Lucas Brine (Glasgow Clan)
Fundași
Travis Brown (Guildford Flames)
David Clements (Coventry Blaze)
Nathanael Halbert (Olimpija Ljubljana – ICEHL, Slovenia)
Joe Hazeldine (Glasgow Clan)
Kris Inglis (Dundee Stars)
Brad Jenion (Manchester Storm)
Mark Richardson (Cardiff Devils)
Josh Tetlow (Nottingham Panthers)
Liam Steele (Sheffield Steeldogs/Sheffield Steelers)
Atacanți
Ollie Betteridge (Nottingham Panthers)
Johnny Curran (Dundee Stars)
Ben Davies (Cardiff Devils)
Robert Dowd (Sheffield Steelers)
Jack Hopkins (Coventry Blaze)
Liam Kirk (Eisbaren Berlin – DEL, Germany)
Robert Lachowicz (Glasgow Clan)
Sam Lyne (Cranbrook Bucks – BCHL, Canada)
Cade Neilson (Glasgow Clan)
Logan Neilson (Fife Flyers)
Sean Norris (Milton Keynes Lightning)
Brett Perlini (Cardiff Devils)
Cole Shudra (Sheffield Steelers)
Josh Waller (Guildford Flames)
Sam Duggan (Cardiff Devils)
Bayley Harewood (Cardiff Devils)
Lotul provizoriu al Danemarcei
Portari
Frederik Andersen
Frederik Dichow
Mads Søgaard
Fundași
Anders Koch
Atacanti
Morten Poulsen
Lars Eller
Jonas Røndbjerg
Alexander True
Christian Wejse
Frederik Storm
Joachim Blichfeld
Mathias Bau
Mikkel Aagaard
