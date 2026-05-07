Cele 16 echipe sunt împărțite în două grupe de câte 8. Se joacă fiecare cu fiecare, iar cele mai bune patru echipe din fiecare grupă avansează în sferturile de finală (1-4, 2-3, 3-2, 4-1).

Ultimele două clasate retrogradează în Divizia 1A. În acest an, după CM Divizia 1A de la Sfântu Gheorghe, promovatele au fost Marea Britanie și Italia.

La turneu vor fi prezenți doar jucători de NHL de la echipele deja eliminate din play-off-ul ligii nord-americane.

Meciurile sunt transmise de AntenaPlay.

GRUPA A: Finlanda, Germania, Elveția, SUA, Austria, Marea Britanie, Ungaria, Letonia.

GRUPA B: Suedia, Canada, Danemarca, Cehia, Slovacia, Norvegia, Italia, Slovenia.

Programul meciurilor din faza grupelor

15 mai

GRUPA A (Zurich)

17.20 Finlanda – Germania

21.20 Elveția – SUA

GRUPA B (Fribourg)

17.20 Suedia – Canada

21.20 Danemarca – Cehia

16 mai

GRUPA A

13.20 Austria – Marea Britanie

17.20 Finlanda – Ungaria

21.20 Elveția – Letonia

GRUPA B

13.20 Slovacia – Norvegia

17.20 Canada – Italia

21.20 Slovenia – Cehia

17 mai

GRUPA A

13.20 SUA – Marea Britanie

17.20 Austria – Ungaria

21.20 Germania – Letonia

GRUPA B

13.20 Italia – Slovacia

17.20 Suedia – Danemarca

21.20 Norvegia – Slovenia

18 mai

GRUPA A

17.20 Finlanda – SUA

21.20 Elveția – Germania

GRUPA B

17.20 Canada – Danemarca

21.20 Cehia – Suedia

19 mai

GRUPA A

17.20 Letonia – Austria

21.20 Ungaria – Marea Britanie

GRUPA B

17.20 Italia – Norvegia

21.20 Slovenia – Slovacia

20 mai

GRUPA A

17.20 Elveția – Austria

21.20 SUA – Germania

GRUPA B

17.20 Cehia – Italia

21.20 Suedia – Slovenia



21 mai

GRUPA A

17.20 Finlanda – Letonia

21.20 Elveția – Marea Britanie

GRUPA B

17.20 Norvegia – Canada

21.20 Danemarca – Slovacia

22 mai

GRUPA A

17.20 Ungaria – Germania

21.20 Finlanda – Marea Britanie

GRUPA B

17.20 Canada – Slovenia

21.20 Italia – Suedia

23 mai

GRUPA A

13.20 SUA – Letonia

17.20 Elveția – Ungaria

21.20 Germania – Austria



GRUPA B

13.20 Danemarca – Slovenia

17.20 Slovacia – Cehia

21.20 Suedia – Norvegia

24 mai

GRUPA A

17.20 Letonia – Marea Britanie

21.20 Finlanda – Austria



GRUPA B

17.20 Danemarca – Italia

21.20 Canada – Slovacia

25 mai

GRUPA A

17.20 SUA – Ungaria

21.20 Germania – Marea Britanie

GRUPA B

17.20 Cehia – Norvegia

21.20 Slovenia – Italia

26 mai

GRUPA A

13.20 Ungaria – Letonia

17.20 SUA – Austria

21.20 Elveția – Finlanda



GRUPA B

13.20 Norvegia – Danemarca

17.20 Slovacia -Suedia

21.30 Cehia – Canada

Ungurii au 3 jucători de la Gheorgheni

Aflați în lotul lărgit, atacanții maghiari Vincze Péter, Csanád Ravasz și Sárpátki Tamás joacă la Gheorgheni (Gyergyói HK), echipă cu care au câștigat Liga Erste. De asemenea, Bartalis Istvan (Fehérvár) și Sofron Istvan (FTC-Telekom) sunt născuți la Miercurea Ciuc, Harghita.

DICȚIONAR: PP (Power Play – gol în superioritate numerică), SH (shorthanded – gol în inferioritate numerică), EA (gol cu extra-attacker/ extra-atacant), EN (empty net – gol cu poarta goală), PS – lovitură de penalitate.

Peste 300.000 de bilete vândute

Peste 300.000 de bilete au fost deja vândute pentru Campionatul Mondial de pochei pe gheață 2026, conform IIHF, o treime pentru meciurile de la Fribourg și două treimi pentru meciurile de la Zurich.

Două zone oficiale pentru fani din Zurich și din Fribourg îi invită pe suporteri să experimenteze îndeaproape atmosfera competiției.

Imnul oficial al turneului

„Time to Shine” („E timpul să strălucești” este melodia oficială pentru Campionatul Mondial de hochei pe gheață IIHF 2026 din Elveția. Piesa este scrisă, compusă și interpretată de cântărețul elvețian Bastian Baker, 34 de ani).

Muzician din Lausanne, Bastian Baker a fost jucător de hochei pe gheață. Anterior, el a scris și interpretat melodia oficială pentru CM 2020.

Îmbinând visele și pasiunea, melodia întruchipează ceea ce unește fanii sportului din întreaga lume: acel moment palpitant, de tipul „totul sau nimic”, când totul este în joc, când dai totul pentru a-ți atinge obiectivele.

Jucători din NHL care vor juca la CM

Blick a trecut în revistă jucătorii din NHL anunțați până acum:

SUA: James Hagens (Boston).

Elveţia: Roman Josi (Nashville), Nico Hischier, Timo Meier (New Jersey), Nino Niederreiter (Winnipeg), Pius Suter (St. Louis).

Finlanda: Justus Annunen (Nashville), Joonas Korpisalo (Boston), Ville Heinola (Winnipeg), Henri Jokiharju (Boston), Olli Määttä (Calgary), Nikolas Matinpalo (Ottawa), Urho Vaakanainen (New York Rangers), Alexander Barkov, Anton Lundell (Florida), Lenni Hämeenaho (New Jersey), Aatu Räty (Vancouver), Teuvo Teravainen (Chicago).

Mikko Rantanen, Miro Heiskanen, Roope Hintz, Esa Lindell și Arttu Hyry, care au fost eliberați de Dallas Stars, au refuzat convocare.

Germania: Philipp Grubauer (Seattle), Moritz Seider (Detroit).

Superstarul lui Edmonton, Leon Draisaitl, Tim Stützle (Ottawa) și JJ Peterka (Utah) nu sunt disponibili din cauza accidentărilor.

Letonia: Elvis Merzlikins (Columbus) nu va fi prezent

Austria: Marco Rossi (Vancouver) și Marco Kasper (Detroit) sunt accidentați.

Canada: Evan Bouchard (Edmonton), Dylan DeMelo (Winnipeg), Darnell Nurse (Edmonton), Morgan Rielly (Toronto), Mathew Barzal (New York Islanders), Macklin Celebrini (San Jose), Mark Scheifele, Gabriel Vilardi (Winnipeg), John Tavares (Toronto), Robert Thomas (Toronto), Louis Reilly (Toronto).

Suedia: Arvid Söderblom (Chicago), Albert Johansson (Detroit), Oliver Ekman Larsson (Toronto), Anton Frondell (Chicago), Nils Höglander, Linus Karlsson, Liam Öhgren (Vancouver), Emil Heineman, Simon Holmström (New York Islanders), Oskar Sundqvist (St. Louis).

Cehia: Marek Alscher (Florida), Mikulas Hovorka (Florida), Filip Hronek (Vancouver), Jaroslav Chmelar (New York Rangers), Adam Klapka (Calgary Flames).

Slovacia: Martin Pospisil (Calgary), Adam Sykora (NY Rangers).

Lotul provizoriu al Suediei

Portari

40 Arvid Söderblom, Chicago Blackhawks

45 Magnus Hellberg, Djurgårdens IF

73 Love Härenstam, Södertälje SK

Fundași

4 Jacob Larsson, SC Rapperswil-Jona Lakers

14 Robert Hägg, Brynäs IF

23 Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs

26 Erik Brännström, Lausanne HC

34 Albert Johansson, Detroit Red Wings

72 Tim Heed, HC Ambri

78 Sascha Boumedienne, Boston University

94 Joel Persson, Växjö Lakers HC

Atacanți

6 Isac Hedqvist, Luleå HF

9 Linus Karlsson, Vancouver Canucks

10 Simon Holmström, New York Islanders

15 Jack Berglund, Färjestad BK

16 Anton Frondell, Chicago Blackhawks

20 André Petersson, SCL Tigers

21 Nils Höglander, Vancouver

33 Jakob Silfverberg, Brynäs IF

41 Ivar Stenberg, Frölunda HC

42 Karl Henriksson, Växjö Lakers HC

51 Emil Heineman, New York Islanders

61 Viggo Björck, Djurgårdens IF

74 Rasmus Asplund, HC Davos

92 Liam Öhgren, Vancouver Canucks,

95 Jacob de la Rose, Gotéron HC

Lotul provizoriu al Canadei

Fundași

Evan Bouchard (Edmonton)

Dylan DeMelo (Winnipeg)

Darnell Nurse (Edmonton)

Morgan Rielly (Toronto)



Atacanți

Mathew Barzal (New York Islanders)

Macklin Celebrini (San Jose)

Mark Scheifele (Winnipeg),

Gabriel Vilardi (Winnipeg)

John Tavares (Toronto)

Robert Thomas (Toronto)

Louis Reilly (Toronto)

Lotul provizoriu al Finlandei

Portari

Justus Annunen (Nashville)

Joonas Korpisalo (Boston)

Ignatjew Waltteri, Linköping HC, SHL

Larmi Emil, Färjestad BK, SHL

Säteri Harri, EHC Biel-Bienne, NL

Fundasi

Ville Heinola (Winnipeg)

Henri Jokiharju (Boston)

Olli Määttä (Calgary)

Nikolas Matinpalo (Ottawa)

Urho Vaakanainen (New York Rangers)

Hatakka Santeri, HV71, SHL

Honka Anttoni, HC Ajoie, Olanda

Kokkonen Mikko, Linköping HC, SHL

Kukkonen Miska, HPK Hämeenlinna

Riikola Juuso, SCL Tigers,

Rissanen Rasmus, Linköping HC, SHL

Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NL

Seppälä Mikael, HC Sparta Praga, EHL

Vilen Topias, Utica Comets, AHL / New Jersey Devils, NHL

Atacanți

Alexander Barkov

Anton Lundell (Florida)

Lenni Hämeenaho (New Jersey)

Aatu Räty (Vancouver)

Teuvo Teravainen (Chicago)

Björninen Hannes, SCL Tigers

Erholtz Eemil, Karpat Oulu

Hirvonen Roni, Karpat Oulu

Kuokkanen Janne, Malmö Redhawks, SHL

Juho Lammikko, ZSC Lions, Țările de Jos

Manninen Sakari, Geneva Servette HC

Merelä Waltteri, SC Bern, Olanda

Mäenalanen Saku, SCL Tigers

Ojantakanen Valtteri, JYP Jyväskylä

Puhakka Petteri, EHC Kloten

Puistola Patrik, Örebro HK, SHL

Päivärinta Sami, HPK Hämeenlinna

Päkkilä Eetu, TPS Turku

Räty Aku, Karpat Oulu

Lotul provizoriu al Cehiei

Portari

Dominik Pavlát (Ilves Tampere)

Josef Kořenář (HC Sparta Praga)

Petr Kváča (White Tigers Liberec)

Fundași

Tomáš Cibulka (Motor České Budějovice)

Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec)

Jan Ščotka (HC Kometa Brno)

Libor Zábranský (HC Kometa Brno)

Filip Pyrochta (BK Mladá Boleslav)

Michal Kempnný (Bryn Tigři Liberec), (Bryn Tigři)

Libor Hájek (HC Dynamo Pardubice)

Mikuláš Hovorka (Florida Panthers)

Marek Alscher (Florida Panthers)

Atacanți

Jakub Flek (HC Kometa Brno)

Radovan Pavlík (Mountfield HK)

Daniel Voženílek (EV Zug)

Dominik Kubalík (EV Zug)

David Tomášek (Färjestad BK)

Ondřej Beránek (Karlovy Vary

Jiří Černoch (Karlovy Vary)

Adam Klapla (Calgary Flames)

Michal Kunc (Utah Mammoth)

Matyáš Melovský (New Jersey Devils)

Jaroslav Chmelař (New York Rangers),

Petr Sikora (HC Oceláři Třinec)

Michal Kovařčík (HC Oceláři Třinec)

Martin Kaut (HC Dynamo Pardubice)

Jan Mandát (HC Dynamo Pardubice)

Kristian Reichel (Adler Mannheim)

Lotul provizoriu al Elveției

Portari

Sandro Aeschlimann (Davos)

Reto Berra (Fribourg)

Leonardo Genoni (Zug)

Fundași

Tim Berni (Servette)

Giancarlo Chanton (Servette)

Dominik Egli (Frölunda)

Lukas Frick (Davos)

Fabian Heldner (Lausanne)

Roman Josi (Nashville)

Sven Jung (Davos)

Dean Kukan (ZSC Lions)

Christian Marti (ZSC Lions),

Simon Seiler (Fribourg)



Atacanți

Sven Andrighetto (ZSC Lions)

Nicolas Baechler (ZSC Lions)

Christoph Bertschy (Fribourg)

Attilio Biasca (Fribourg)

Yannick Frehner (Davos)

Nico Hischier (New Jersey)

Ken Jäger (Lausanne)

Simon Knak (Lausanne)

Denis Malgin (ZSC Lions)

Timo Meier (New Jersey)

Tyler Moy (SCRJ Lakers),

Nino Niederreiter (Winnipeg)

Damien Riat (Lausanne

Théo Rochette (Lausanne)

Pius Suter (St. Louis)

Calvin Thürkauf (Lugano)

Lotul provizoriu al Germaniei

Portari

Leon Hungerecker, Fischtown Pinguins(GER)

Niklas Treutle, Nürnberg Ice Tigers (GER)

Andreas Jenike, Iserlohn Roosters (GER)

Fundași

Arkadiusz Dziambor, Schwenninger Wild Wings (GER)

Leon Hüttl, ERC Ingolstadt (GER)

Julius Karrer, Nürnberg Ice Tigers (GER)

Phillip Sinn, Red Bull München (GER)

Fabio Wagner, Red Bull München (GER)

Philipp Preto, ERC Ingolstadt (GER)

Jan Luca Sennhenn, Kölner Haie (GER)

Marcus Weber, Nürnberg Ice Tigers (GER)

Atacanți

Samuel Dove-McFalls, Nürnberg Ice Tigers (GER)

Tim Brunnhuber, Straubing Tigers (GER)

Alexander Blank, Augsburger Panther (GER)

Tim Fleischer, Straubing Tigers (GER)

Julian Chrobot, Grizzlys Wolfsburg (GER)

Dominik Kahun, HC Lausanne (SUI)

Maximilian Kastner, EHC Red Bull München (GER)

Nico Krämmer, Fischtown Pinguins (GER)

Nino Kinder, Fischtown Pinguins Bremerhaven (GER)

Stefan Loibl, Straubing Tigers (GER)

Daniel Fischbuch, Iserlohn Roosters (GER)

Alexander Karachun, Schwenninger Wild Wings (GER)

Parker Tuomie, Kölner Haie (GER)

Dominik Bokk, Kölner Haie (GER)

Lotul provizoriu al Letoniei

Portari

Mareks Mitens (Banska Bystrica)

Kristers Gudļevskis (Bremerhaven Fischtown Pinguin)

Gustavs Dāvis Grigals (SaiPa Lapēnrantas),

Jānis Fecers (Herning Blue Fox)

Fundași

Ralfs Freibergs (Vītkovice)

Kristofers Bindulis (Mihalovce(

Kristaps Zīle (Liberec)

Artūrs Andžāns (HPK)

Miks Tumānovs (Jokerit)

Roberts Mamčics (Karlovy Vary)

Markuss Komuls (Litvinov),

Alberts Šmits (Red Bull Munchen),

Arvils Bergmanis (Troja-Ljungby)

Oskars Cibuļskis (Herning Blue Fox)

Atacanți

Deniss Smirnovs (Kloten)

Oskars Lapinskis (SCL Tigers)

Gļebs Prohorenkovs (Niagara University, NCAA)

Kristaps Skrastiņš (University of New Hampshire, NCAA)

Klāvs Veinbergs (Colorado College, NCAA)

Oskars Batņa (Lahti Pelicans)

Toms Andersons (La Chaux-de-Fonds)

Haralds Egle (Karlovi Vary)

Patriks Zabusovs (Zemgale)

Filips Buncis (Rungsted)

Rihards Bukarts (Presov))

Rūdolfs Balcers (ZSC Lions)

Sandis Vilmanis (Florida Panthers, NHL)

Mārtiņš Dzierkals (Sparta Praga)

Renārs Krastenbergs (Olomouc)

Olivers Mūrnieks (Saint John Sea Dogs, QMJHL).

Lotul provizoriu al Ungariei

Portari

Bence Bálizs (FTC-Telekom)

Levente Hegedüs (FEHA19)

Ádám Vay (Piráti Chomutov, Cehia)

Fundași

Márkó Csollák (DVTK Jegesmedvék)

Zsombor Garát (Nottingham Panthers, Marea Britanie)

Zétény Hadobás (FTC-Telekom)

Donát Horváth (Hydro Fehérvár AV19)

Milán Horváth (FTC-Telekom)

Roland Kiss (Hydro Fehérvár AV19)

Bence Stipsicz (Hydro Fehérvár AV19)

Tamás Ortenszky (EHC Winterthur, Elveția)

Gábor Tornyai (UTE)

Atacanți

István Bartalis (Hydro Fehérvár AV19)

Csanád Erdély (Hydro Fehérvár AV19)

Vilmos Galló (KooKoo,Finlanda)

János Hári (Hydro Fehérvár AV19)

Bence Horváth (Jukurit, Finlanda)

András Mihalek (FTC-Telekom)

Krisztián Nagy (FTC-Telekom)

Márton Nemes (Universitatea Bentley, SUA)

Kristóf Papp (Norfolk Admirals, SUA)

Péter Donát (Eisbären Regensburg, Germania)

Csanád Ravasz (Gyergyói HK)

Tamás Sárpátki (Gyergyói HK)

Balázs Sebők (Ässät Pori, Finlanda),

István Sofron (FTC-Telekom)

Domán Szongoth (KooKoo, Finlanda)

István Terbócs (Hydro Fehérvár AV19)

Péter Vincze (Gyergyói HK)

Lotul provizoriu al Norvegiei

Portari

Mathias Arnkværn, Vålerenga

Henrik Haukeland, Straubing Tigers (GER)

Tobias Normann, Frölunda (SWE)

Fundași

Adrian Saxrud Danielsen, Vålerenga

Johannes Johannesen, Lahti Pelicans (FIN)

Sander Vold Engebråten, BIK Karlskoga (SWE)

Sander Hurrød, Storhamar

Victor Kopperstad, Mora IK (SWE)

Christian Kaasastul, Frisk Asker

Emil Wasenden, Frisk Asker

Kristian Østby, Stavanger Oilers

Atacanți

Jacob Berglund, Storhamar

Patrick Rørbu Elvsveen, Stavanger Oilers

Mikkel Eriksen, Färjestad BK (SWE)

Tinus Luc Koblar, Leksand (SWE)

Andreas Martinsen, Storhamar

Eskild Bakke Olsen, Linköping (SWE)

Mikkel Øby Olsen, Almtuna (SWE)

Thomas Olsen, Jukurit (FIN)

Niklas Aaram Olsen, Örebro(SWE)

Emilio Pettersen, Djurgården (SWE)

Martin Rønnild, Storhamar

Eirik Østrem Salsten, Iserlohn Roosters (GER)

Håvard Østrem Salsten, Djurgården (SWE)

Samuel Solem, Östersund IK (SWE)

Petter Vesterheim, Malmö (SWE)

Lotul provizoriu al Austriei

Portari

30 KICKERT David, EC Red Bull Salzburg

31 TOLVANEN Atte, EC Red Bull Salzburg

1 VORAUER Florian, EC KAC

Fundași

5 BIBER Gregor, Rögle BK (SWE)

10 HACKL Dominic, EV Vienna Capitals

12 MAIER David, EC KAC

8 NICKL Thimo, EC KAC

4 SCHNETZER Ramon, Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub

26 STAPELFELDT, Paul, Moser Medical Graz 99ers

13 STEFFLER Devin, HC TIWAG Innsbruck – Die Haie

25 UNTERWEGER Clemens, EC KAC

27 WIMMER Philipp, EC Red Bull Salzburg

32 WOLF Bernd, EHC Kloten (SUI)

Atacanți

18 HARNISCH, Tim, Moser Medical Graz 99ers

28 HUBER Mario, EC Red Bull Salzburg

27 HUBER Paul, Moser Medical Graz 99ers

14 KOLARIK Leon, Peterborough Petes (USA)

6 MOOSBRUGGER Lenz, Moser Medical Graz 99ers

20 NEUBAUER Henrik, Steinbach Black Wings Linz

7 NISSNER, Benjamin, EC Red Bull Salzburg

24 REBERNIG Maximilian, EC iDM Wärmepumpen VSV

21 SCHERZER Ian, RPI Engineers (USA)

3 SCHNEIDER Peter, EC Red Bull Salzburg

23 SCHWINGER Simeon, EC KAC

15 THALER Lucas, EC Red Bull Salzburg

19 VAN EE Finn, EC KAC

11 WALLNER Leon, EV Vienna Capitals

16 ZWERGER Dominic, HC Ambri-Piotta (SUI)

Lotul provizoriu al Italiei

Portari

Davide Fadani (Kloten/Elveția)

Colin Furlong (Rittner Buam)

Jacob Smith (Angers Ducs/Franța)

Fundași

Pietro Olmo Albis (Ambrì Piotta/Elveția)

Carmine Buono (HC Gherdeina)

Dylan Di Perna (HC Bolzano)

Gregorio Gios (HC Asiago)

Gabriel Nitz (HC Bressanone)

Phil Pietroniro (Rytiri Kladno/Republica Cehă)

Filippo Rigoni (HC Asiago/ERC)

Peter Sporngoldt (HC Asiago)

Thomas Larkin (Schwenninger Wild Wings/Germania)

Luca Zanatta (Val Pusteria)

Atacanți

Matthew Bradley (HC Bolzano)

Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Elveția)

Ivan Deluca (Val Pusteria)

Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano)

Luca Frigo (HC Bolzano)

Mikael Frycklund (Val Pusteria)

Niccolò Mansueto (HC Sierre/Elveția)

Matthias Covi (HC Bolzano)

Bryce Misley (HC Bolzano)

Nicholas Porco (HC Asiago)

Tommy Purdeller (Val Pusteria)

Nick Saracino (Val Pusteria)

Davide Schiavone (HC Gherdeina)

Alessandro Segafredo (ZSC Lions/Elveția)

Marco Zanetti (HC Lugano/Elveția)

Lotul provizoriu al Sloveniei

Portari

Jon DUKARIČ (Danbury Jr Hat Tricks/SUA)

Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO)

Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO)

Žan US (Jesenice/SLO),

Fundași

Rožle BOHINC (Olimpija Ljubljana/SLO)

Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO)

Kristjan ČEPON (Amiens/FRA)

Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO)

Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO)

Aleksandar MAGOVAC (Amiens/Franța)

Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE)

Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE)

Žiga URUKALO (Jesenice/SLO)

Aljaž ZUPANČIČ (Bietigheim-Bissingen/GER)

Atacanâi

Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO)

Mai CRNKIĆ (Kitzbüheler/AUT)

Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO)

Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER)

Rok KAPEL (Olimpija Ljubljana/SLO)

Anže KURALT (Fehervar/HUN),

Nace LANGUS (Augustana University/SUA)

Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO)

Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT)

Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT)

Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO)

Mark SEVER (Biel-Bienne/SUI)

Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO

Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA),)

Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO).

Lotul provizoriu al Marii Britanii

Portari

Ben Bowns (Cardiff Devils)

Mat Robson (Coventry Blaze)

Jackson Whistle (Belfast Giants)

Lucas Brine (Glasgow Clan)

Fundași

Travis Brown (Guildford Flames)

David Clements (Coventry Blaze)

Nathanael Halbert (Olimpija Ljubljana – ICEHL, Slovenia)

Joe Hazeldine (Glasgow Clan)

Kris Inglis (Dundee Stars)

Brad Jenion (Manchester Storm)

Mark Richardson (Cardiff Devils)

Josh Tetlow (Nottingham Panthers)

Liam Steele (Sheffield Steeldogs/Sheffield Steelers)

Atacanți

Ollie Betteridge (Nottingham Panthers)

Johnny Curran (Dundee Stars)

Ben Davies (Cardiff Devils)

Robert Dowd (Sheffield Steelers)

Jack Hopkins (Coventry Blaze)

Liam Kirk (Eisbaren Berlin – DEL, Germany)

Robert Lachowicz (Glasgow Clan)

Sam Lyne (Cranbrook Bucks – BCHL, Canada)

Cade Neilson (Glasgow Clan)

Logan Neilson (Fife Flyers)

Sean Norris (Milton Keynes Lightning)

Brett Perlini (Cardiff Devils)

Cole Shudra (Sheffield Steelers)

Josh Waller (Guildford Flames)

Sam Duggan (Cardiff Devils)

Bayley Harewood (Cardiff Devils)

Lotul provizoriu al Danemarcei

Portari

Frederik Andersen

Frederik Dichow

Mads Søgaard



Fundași

Anders Koch

Atacanti

Morten Poulsen

Lars Eller

Jonas Røndbjerg

Alexander True

Christian Wejse

Frederik Storm

Joachim Blichfeld

Mathias Bau

Mikkel Aagaard