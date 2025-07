Temperaturile de până la 39 de grade Celsius au provocat dilatarea betonului astfel că au apărut crăpături în autostrăzile din diferite părți ale țării, ceea ce a provocat blocaje în trafic.

Germany will carry out emergency repairs on its autobahn this weekend after extreme heat in recent days blew up large chunks of concrete along key stretches of the highway https://t.co/8AuFidLfew

În condițiile în care vineri au început vacanțele estivale în multe landuri germane, lucrările de reparații din weekend vor afecta și mai mult traficul.

Crăpăturile în autostradă apar atunci când betonul se dilată și nu are unde să se extindă, ceea ce duce la rupturi bruște.

Cele mai afectate sunt autostrăzile mai vechi, intens folosite de șoferi sau autostrăzile care nu au un strat de asfalt.

Autoritățile germane s-au pregătit pentru această eventualitate prin coborârea limitei de viteză pe secțiunile mai vechi de drum în timpul verii, o măsură importantă în singura țară naționalizată fără o limită generală de viteză pe autostrăzi.

Germania se confruntă cu valuri de caniculă din ce în ce mai intense și mai frecvente, Europa încălzindu-se de două ori mai repede decât media globală din anii 1980 încoace, ca urmare a schimbărilor climatice.

Its so hot in Germany the streets starting to melt 😭

A few years ago it was as hot as now and I walked home from an appointment, the tar from the street started to melt and it felt like walking over glue lmao pic.twitter.com/1fMhQntN6a

