Controlorii de trafic aerian au emis avertismente repetate către zborul Spirit 1300. „Fii atent. Lasă iPad-ul”, a fost mesajul sever transmis pilotului Spirit Airlines.

Cele două avioane zburau la o distanță de 12,8 km, o situație care, deși nu a fost considerată nesigură de Administrația Federală a Aviației (FAA), a generat îngrijorări.

„Siguranța este întotdeauna prioritatea noastră principală”, a spus un purtător de cuvânt al Spirit Airlines pentru CBS, conform BBC.

Compania a confirmat că zborul Spirit 1300 „a respectat procedurile și instrucțiunile controlului traficului aerian” și a aterizat fără incidente la Boston, conform planificării. Aeronava călătorea din Florida către Massachusetts.

Site-ul de urmărire a zborurilor Flightradar24 a raportat că cele două avioane zburau paralel, la o distanță de 8 mile (aproximativ 12,8 km), iar traiectoriile lor ar fi putut să se intersecteze la o distanță de 11 mile (circa 17,7 km). FAA a precizat că „ancheta preliminară arată că aeronavele au menținut distanța necesară”.

Înregistrările audio ale controlului traficului aerian, obținute de sursa citată, arată că avertismentele au fost emise în mod repetat și urgent.

„Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta”, a transmis un controlor, conform înregistrării audio LiveATC. „Atenție, Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta. Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta, acum. Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta, imediat.”

Deși piloții Spirit Airlines au confirmat recepționarea instrucțiunilor, răspunsurile lor erau greu de auzit din cauza zgomotelor statice. Controlorul a continuat: „Fii atent. Spirit 1300 se află la șase mile sau opt mile în stânga ta, 747. Sunt sigur că poți vedea cine este. … Fii atent la el — este alb și albastru”. Culorile menționate fac referire la exteriorul avionului prezidențial.

Amintim că președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au fost primiți miercuri cu onoruri militare la Windsor, unde, alături de regele Charles și regina Camilla, au asistat la intonarea imnului SUA și la cea mai mare gardă de onoare organizată vreodată pentru o vizită de stat.