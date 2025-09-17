11:05 - Acum 21 minute Discursul regelui Charles

Regele Charles va susține discursul principal de întâmpinare a președintelui SUA în cadrul fastuosului banchet de stat de miercuri seară, alături de alți membri seniori ai familiei regale care vor contribui la ospitalitate, potrivit BBC.

Regina Camilla este așteptată să participe, deși a lipsit marți de la înmormântarea Ducesei de Kent din cauza unei sinuzite acute. În timpul vizitei, Melania Trump va vedea și o casă de păpuși elaborată, construită acum peste un secol de arhitectul Sir Edwin Lutyens, singurul moment mai intim al evenimentului.

Importanța diplomatică a vizitei

Lord Simon McDonald, fost șef al serviciului diplomatic britanic, consideră că această vizită va consolida relațiile bilaterale: „Având în vedere că Donald Trump este într-o stare de spirit pozitivă, cred că Regatul Unit are șanse mai mari să aibă o relație bilaterală mai bună cu Statele Unite decât orice altă țară din lume.”.

Potrivit Sky News, în timp ce președintele se va bucura de ospitalitatea familiei regale, în culise vor avea loc discuții importante pe teme de apărare și afaceri.

Pregătiri elaborate pentru vizită

Autoritățile britanice fac eforturi considerabile pentru a impresiona delegația americană. Președintele și Prima Doamnă vor fi cazați la Castelul Windsor și vor beneficia de o plimbare cu trăsura alături de Regele Charles și Regina Camilla.

Se așteaptă ca ceremonia să fie mai grandioasă decât la vizitele altor lideri mondiali din ultimii ani. „Totul a fost organizat pentru a fi mai mare și mai spectaculos”, au spuse surse pentru Sky News.

Contextul politic al vizitei

Vizita are loc într-un moment delicat, pe fondul scandalului Epstein și al turbulențelor geopolitice actuale. Totuși, experții consideră că este important ca Regatul Unit să mențină relații strânse cu SUA.

Lord Kim Darroch, fost ambasador britanic în SUA, explică: „Dacă am avea relații proaste cu SUA, care s-ar traduce prin tarife ridicate, oamenii și-ar pierde locurile de muncă în această țară și industriile ar da faliment. Deci, la bază, este vorba de interesele pur britanice.”

Această vizită de stat elaborată pare concepută pentru a impresiona un președinte care apreciază simbolurile vizibile ale statutului și grandoarea, Foto: Profimedia

Fascinația lui Trump pentru monarhie

CNN notează că Trump are o fascinație de lungă durată pentru monarhia britanică. În trecut, el a afirmat că ar dori să se întâlnească cu Prințesa Diana, spunând într-o emisiune radio din 1993: „Ar putea exista o poveste de dragoste. Aș deveni Regele Angliei. Regele Angliei. Ar trebui să plec; ar trebui să scap rapid de accentul new-yorkez. Vezi, nu le-ar plăcea accentul meu acolo.”

Această vizită de stat elaborată pare concepută pentru a impresiona un președinte care apreciază simbolurile vizibile ale statutului și grandoarea. Istoricul regal Robert Lacey a declarat pentru Associated Press: „Îl lingușim. Nu ar veni în Marea Britanie dacă nu ar avea șansa de a sta la Castelul Windsor, probabil de a aduce un omagiu reginei pe care o admiră atât de mult și de a se întâlni cu Regele.”

Patru activiști au fost arestați marți seara după ce au proiectat imagini controversate cu Donald Trump şi Jeffrey Epstein pe un turn al Castelului Windsor. Foto X/Charlie Peters

Controverse și critici

Vizita președintelui Trump rămâne controversată, fiind planificate proteste. Totuși, președintele nu le va vedea din interiorul Castelului Windsor, unde își va petrece cea mai mare parte a timpului.

Michael Wolff, jurnalist și autor de cărți despre Trump, consideră că această vizită este mai degrabă una de vanitate: „Amintiți-vă, Trump este un performer. Totul se învârte în jurul lui Trump și a imaginii sale. Deci ceea ce caută el sunt câteva fotografii care nu doar să-l ajute, ci să-l facă să se simtă bine, să-i întărească imaginea de sine.”

Indiferent de controversele din jurul său, vizita președintelui Trump este considerată deja un succes diplomatic în cercurile oficiale britanice, iar interacțiunile cu familia regală vor fi din nou un punct de atracție, așa cum se întâmplă de obicei la vizitele de stat.

Deși există voci critice care contestă oportunitatea acestei vizite, oficialii britanici par convinși că beneficiile diplomatice vor depăși costurile și controversele asociate.