Live text
Acum 21 minute
Discursul regelui Charles
11:05 - Acum 21 minute
17-09-2025

Discursul regelui Charles

Regele Charles va susține discursul principal de întâmpinare a președintelui SUA în cadrul fastuosului banchet de stat de miercuri seară, alături de alți membri seniori ai familiei regale care vor contribui la ospitalitate, potrivit BBC.

Regina Camilla este așteptată să participe, deși a lipsit marți de la înmormântarea Ducesei de Kent din cauza unei sinuzite acute. În timpul vizitei, Melania Trump va vedea și o casă de păpuși elaborată, construită acum peste un secol de arhitectul Sir Edwin Lutyens, singurul moment mai intim al evenimentului.

Importanța diplomatică a vizitei

Lord Simon McDonald, fost șef al serviciului diplomatic britanic, consideră că această vizită va consolida relațiile bilaterale: „Având în vedere că Donald Trump este într-o stare de spirit pozitivă, cred că Regatul Unit are șanse mai mari să aibă o relație bilaterală mai bună cu Statele Unite decât orice altă țară din lume.”.

Potrivit Sky News, în timp ce președintele se va bucura de ospitalitatea familiei regale, în culise vor avea loc discuții importante pe teme de apărare și afaceri.

Pregătiri elaborate pentru vizită

Autoritățile britanice fac eforturi considerabile pentru a impresiona delegația americană. Președintele și Prima Doamnă vor fi cazați la Castelul Windsor și vor beneficia de o plimbare cu trăsura alături de Regele Charles și Regina Camilla.

Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
Recomandări
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Se așteaptă ca ceremonia să fie mai grandioasă decât la vizitele altor lideri mondiali din ultimii ani. „Totul a fost organizat pentru a fi mai mare și mai spectaculos”, au spuse surse pentru Sky News.

Contextul politic al vizitei

Vizita are loc într-un moment delicat, pe fondul scandalului Epstein și al turbulențelor geopolitice actuale. Totuși, experții consideră că este important ca Regatul Unit să mențină relații strânse cu SUA.

Lord Kim Darroch, fost ambasador britanic în SUA, explică: „Dacă am avea relații proaste cu SUA, care s-ar traduce prin tarife ridicate, oamenii și-ar pierde locurile de muncă în această țară și industriile ar da faliment. Deci, la bază, este vorba de interesele pur britanice.”

Președintele Donald J. Trump și prima doamnă Melania Trump pozează pentru o fotografie alături de regina Marii Britanii Elizabeth a II-a, prințul de Wales și ducesa de Cornwall, luni, 3 iunie 2019, înainte de a participa la un banchet oficial la Palatul Buckingham din Londra
Această vizită de stat elaborată pare concepută pentru a impresiona un președinte care apreciază simbolurile vizibile ale statutului și grandoarea, Foto: Profimedia

Fascinația lui Trump pentru monarhie

CNN notează că Trump are o fascinație de lungă durată pentru monarhia britanică. În trecut, el a afirmat că ar dori să se întâlnească cu Prințesa Diana, spunând într-o emisiune radio din 1993: „Ar putea exista o poveste de dragoste. Aș deveni Regele Angliei. Regele Angliei. Ar trebui să plec; ar trebui să scap rapid de accentul new-yorkez. Vezi, nu le-ar plăcea accentul meu acolo.”

Această vizită de stat elaborată pare concepută pentru a impresiona un președinte care apreciază simbolurile vizibile ale statutului și grandoarea. Istoricul regal Robert Lacey a declarat pentru Associated Press: „Îl lingușim. Nu ar veni în Marea Britanie dacă nu ar avea șansa de a sta la Castelul Windsor, probabil de a aduce un omagiu reginei pe care o admiră atât de mult și de a se întâlni cu Regele.”

Imaginea prezintă un turn de piatră, al castelului Windsor, pe care este proiectată o fotografie a două persoane. Scena se petrece noaptea. Unul dintre bărbați, cel din dreapta, este Donald Trump, iar celălalt bărbat, aflat în stânga, este zâmbitor. Împrejurimile sunt foarte întunecate, iar în prim-plan se pot distinge câteva siluete de persoane care privesc proiecția.
Patru activiști au fost arestați marți seara după ce au proiectat imagini controversate cu Donald Trump şi Jeffrey Epstein pe un turn al Castelului Windsor. Foto X/Charlie Peters

Controverse și critici

Vizita președintelui Trump rămâne controversată, fiind planificate proteste. Totuși, președintele nu le va vedea din interiorul Castelului Windsor, unde își va petrece cea mai mare parte a timpului.

Michael Wolff, jurnalist și autor de cărți despre Trump, consideră că această vizită este mai degrabă una de vanitate: „Amintiți-vă, Trump este un performer. Totul se învârte în jurul lui Trump și a imaginii sale. Deci ceea ce caută el sunt câteva fotografii care nu doar să-l ajute, ci să-l facă să se simtă bine, să-i întărească imaginea de sine.”

Indiferent de controversele din jurul său, vizita președintelui Trump este considerată deja un succes diplomatic în cercurile oficiale britanice, iar interacțiunile cu familia regală vor fi din nou un punct de atracție, așa cum se întâmplă de obicei la vizitele de stat.

Deși există voci critice care contestă oportunitatea acestei vizite, oficialii britanici par convinși că beneficiile diplomatice vor depăși costurile și controversele asociate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Monden: Gina Pistol a pozat nud pe plajă, iar Alina Pușcău a fost pusă la zid de colegii din „Asia Express”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E informația momentului Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Viva.ro
E informația momentului Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Unica.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
Rusescu „miroase” un caz exploziv în Liga 1: „Antrenorul l-a provocat pe jucător, să nu-l mai bage niciodată!”
GSP.RO
Rusescu „miroase” un caz exploziv în Liga 1: „Antrenorul l-a provocat pe jucător, să nu-l mai bage niciodată!”
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
GSP.RO
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Cum va fi vremea în București. Prognoza specială pentru Capitală, în perioada 17-18 septembrie 2025
Știri România 10:48
Cum va fi vremea în București. Prognoza specială pentru Capitală, în perioada 17-18 septembrie 2025
Cod galben de vânt puternic în mai multe județe, miercuri și joi. Temperaturile scad accentuat
Știri România 10:36
Cod galben de vânt puternic în mai multe județe, miercuri și joi. Temperaturile scad accentuat
Parteneri
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Adevarul.ro
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
Fanatik.ro
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Bianca Drăgușanu a încălcat regula impusă de Gabi Bădălău. Ce a făcut recent și cum a apărut: „Despre fericire”
Stiri Mondene 11:10
Bianca Drăgușanu a încălcat regula impusă de Gabi Bădălău. Ce a făcut recent și cum a apărut: „Despre fericire”
5 știri by Libertatea - Monden: Gina Pistol a pozat nud pe plajă, iar Alina Pușcău a fost pusă la zid de colegii din „Asia Express”
Stiri Mondene 11:01
5 știri by Libertatea – Monden: Gina Pistol a pozat nud pe plajă, iar Alina Pușcău a fost pusă la zid de colegii din „Asia Express”
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
TVMania.ro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
ObservatorNews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
GSP.ro
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
GSP.ro
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
Parteneri
Bolojan discută cu reprezentanții primarilor și ai președinților de consilii județene despre reforma administrației locale
Mediafax.ro
Bolojan discută cu reprezentanții primarilor și ai președinților de consilii județene despre reforma administrației locale
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”
KanalD.ro
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”

Politic

Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Toți românii să iasă cu parul pe stradă”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Analiză
Politică 16 sept.
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Toți românii să iasă cu parul pe stradă”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român”, dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF
Politică 16 sept.
Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român”, dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
Fanatik.ro
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
Cât plătim, lunar, pentru salariile celor 4.300 de angajați din primăriile Bucureștiului
Spotmedia.ro
Cât plătim, lunar, pentru salariile celor 4.300 de angajați din primăriile Bucureștiului