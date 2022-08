Ministrul britanic de interne, Priti Patel, a aprobat pe 17 iunie extrădarea fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, în Statele Unite ale Americii, însă Assange, care este închis din 2019 la penitenciarul de maximă securitate Belmarsh din Londra, a avut dreptul să facă recurs.

Iar avocații fondatorului WikiLeaks au depus un apel împotriva extrădării sale în SUA. Apărătorii lui Assange au înaintat „motive perfecte de recurs” la Înalta Curte din Marea Britanie împotriva SUA și a ministrului Priti Patel, susținând, printre alte, că clientul lor „este urmărit și pedepsit pentru opiniile sale politice”.

Un judecător din Marea Britanie i-a blocat extrădarea anul trecut, dar guvernul SUA a făcut recurs cu succes la înalta instanță.

Apelul lui Assange vine după ce șefa ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, s-a întâlnit cu avocații lui Assange și cu soția sa la Geneva, în Elveția

Într-un mesaj postar pe Twitter, Stella, soția lui Julian Assange, a spus că urmărirea penală a fost ilegală: „Au apărut dovezi copleșitoare care demonstrează că urmărirea penală din SUA împotriva soțului meu este un abuz criminal”.

„Overwhelming evidence has emerged proving that the US prosecution against my husband is a criminal abuse. The High Court judges will now decide whether Julian is given the opportunity to put the case against the US before open court, and in full, at the appeal” https://t.co/eEBTBYI1NF