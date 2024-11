Gheorghe Marin, fost angajat al RAJAC (Regia Autonomă Județeană de Apă Canal – actualul ApaVital), a ajuns în această situație după o viață plină de provocări, inclusiv probleme financiare și familiale.

Bărbatul de 71 de ani din Iași are 14 copii și o relație complicată cu soția sa.

Gheorghe Marin a lucrat timp de 40 de ani la RAJAC. După ce a pierdut apartamentul din Tătărași din cauza datoriilor, s-a mutat cu familia într-un canton la marginea pădurii Ciric.

Viața bărbatului din Iași, în adăpostul subteran

Conflictele pe care le-a avut cu soția au dus la separare și la un ordin de protecție împotriva sa.

„Ne-am certat tare, eu mi-am adus aminte de câteva lucruri pe care ea mi le-a făcut, așa că nu am fost prea liniștit. A ieșit cu un ochi vânăt. Nu mai puteam să stau acolo, am primit ordin de protecție, așa că m-am apucat să fac casa asta mică sub pământ”, a explicat Gheorghe Marin, din Iași.

Locuința improvizată a bărbatului din Iași include un pat, o sobă și o bucătărie rudimentară. El își procură lemnele din pădure și își cumpără alimente din pensie.

În casa de sub pământ, bătrânul din Iași are șapte pisici și un câine

„Lemnele le iau din pădure. Mă duc cu roaba zilnic și îmi aduc, pădurarii mă știu, mă am bine cu ei, mă mai ajută și ei, iar de mâncare îmi cumpăr eu ce îmi trebuie”, a declarat bărbatul din Iași.

Gheorghe Marin împarte adăpostul său de sub pământ cu șapte pisici și un câine. Deși trăiește izolat, el menține legătura cu familia sa. În fiecare lună când primește pensia, merge să-și viziteze soția și îi duce bani.

„Am 14 copii, dar fiecare și-a luat drumul lui. Unii sunt departe, alții sunt aici. Am și nepoți și strănepoți, nici nu mai știu câți, am mulți”, a mărturisit bătrânul din Iași.

Bărbatul din Iași care locuiește sub pământ spune că are tot ce-i trebuie

Bărbatul apreciază liniștea și libertatea oferite de viața în pădure, iar în sezonul cald își petrece timpul plimbându-se și pescuind.

„Nu mi-e dor de oraș. Aici mă simt liber. E liniște, e natură. Asta e tot ce îmi trebuie acum”, povestește Gheorghe Marin.

