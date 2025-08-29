Victima a fost salvată de locuitorii din zonă

O fată de 17 ani, cu handicap mental, a fost agresată sexual joi, 28 august, de un bărbat în parcul din orașul Vălenii de Munte.

Victima a fost luată de agresor și dusă pe un teren viran, unde mai mulți localnici au intervenit și au salvat-o.

„Din cercetări a rezultat faptul că bărbatul ar fi profitat de dizabilitățile tinerei și ar fi agresat-o sexual, inițial într-un parc din orașul Vălenii de Munte, ulterior conducând-o într-o zonă cu vegetație, unde ar fi continuat faptele”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova.

Bărbatul a fost observat de mai mulți locuitori din zonă, care au intervenit pentru a opri acțiunile acestuia. Aceștia au alertat și polițiștii prin apel la numărul unic de urgență 112.

Agresorul a fost imobilizat de polițiști și condus la sediul unității de poliție. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive.

Agresiunea sexuală reprezintă un act de violență sau abuz sexual care implică forțarea, constrângerea sau agresarea unei persoane fără consimțământul său în contextul relațiilor sexuale. Agresiunea sexuală este considerată o încălcare gravă a drepturilor și integrității unei persoane și poate avea consecințe fizice, psihologice și emoționale semnificative pentru victime.

Ce pedeapsă riscă agresorul

Conform articolului 219 din Codul Penal, actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 218, cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

De asemenea, articolul 218 din Codul Penal defineşte infracţiunea de viol şi, potrivit acestuia, raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.