S-a urcat băut la volan

Deţinutul Crainiciuc Ştefan era ascuns în vegetaţia de pe câmpul în apropierea căruia a sărit din maşină, potrivit News.ro.

„Echipele de căutare formate din poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră şi cei de penitenciar au depistat persoana căutată, ascunsă în vegetaţia de pe câmpul din afara municipiului Bacău”, au transmis reprezentanții IPJ Bacău.

Deținutul a fost imobilizat şi preluat în custodia poliţiştilor.

Miercuri, 13 august, bărbatul în vârstă de 58 de ani, a evadat, în zona ieșirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu. Mai precis, a sărit din ambulanța care îl transporta către Penitenciarul Jilava și a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.

Bărbatul avea mandat de arestare preventivă pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.

A fugit într-o zonă agricolă

„La data de 13 august, în jurul orei 17.50, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în zona ieșirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu, un deținut aflat într-o ambulanță ANP Botoșani, în tranzit către Penitenciarul Jilava, a sărit din mers și a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.

Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”
Recomandări
Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia exista un mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Botoșani.

A reușit să scape de sub supraveghere

Amintim că un deținut de 32 de ani a evadat din Penitenciarul Mărgineni, județul Dâmbovița, pe 12 august în jurul orei 19.00. Potrivit IPJ Dâmbovița, bărbatul din județul Prahova a reușit să scape de sub supraveghere.

Milosiu Ion, condamnat la 5 ani şi 10 luni de închisoare pentru act sexual cu un minor și care a fugit marți seară, 12 august, de la Penitenciarul Mărgineni, județul Dâmbovița, a fost prins miercuri, 13 august, în jurul prânzului.




Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Taxă pentru coletele din China și bodycam-uri la ANAF. Alexandru Nazare a anunțat noi măsuri în reforma fiscală
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Viva.ro
Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Imagini pe care nimeni nu le-a văzut până acum! O Viorica Dăncilă complet diferită, surprinsă în tinerețe. Vezi fotografiile care au uimit pe toată lumea. Toți au observat un detaliu diferit la ea
Unica.ro
Imagini pe care nimeni nu le-a văzut până acum! O Viorica Dăncilă complet diferită, surprinsă în tinerețe. Vezi fotografiile care au uimit pe toată lumea. Toți au observat un detaliu diferit la ea
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria prietenei sale, Cristina Țopescu. Ce a transmis public prezentatoarea: „Spune-le celor dragi că...”
Elle.ro
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria prietenei sale, Cristina Țopescu. Ce a transmis public prezentatoarea: „Spune-le celor dragi că...”
gsp
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.RO
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Drama fotbalistului din Superliga: „Soția lui are cancer la stomac. Nu poate să plece de lângă ea și de lângă copilul lor de 5 ani”
GSP.RO
Drama fotbalistului din Superliga: „Soția lui are cancer la stomac. Nu poate să plece de lângă ea și de lângă copilul lor de 5 ani”
Parteneri
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Libertateapentrufemei.ro
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Avantaje.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Cine obține 50 de lei de la stat pentru plata facturilor de energie. Unde depun cererea cele 2,1 milioane de gospodării eligibile
Știri România 08:15
Cine obține 50 de lei de la stat pentru plata facturilor de energie. Unde depun cererea cele 2,1 milioane de gospodării eligibile
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Se munceşte ceva mai mult la clasă cu aceiaşi bani"
Știri România 07:51
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Se munceşte ceva mai mult la clasă cu aceiaşi bani”
Parteneri
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
Adevarul.ro
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Soțul Danei Rogoz și-a luat copiii și a plecat la Viscri. „Am hotărât împreună cu Radu că e mai bine să stea cu ei acolo”
Stiri Mondene 13 aug.
Soțul Danei Rogoz și-a luat copiii și a plecat la Viscri. „Am hotărât împreună cu Radu că e mai bine să stea cu ei acolo”
Desertul cu care Gabriela Cristea și-a cucerit întreaga familie. Rețeta pentru brioșe cu cremă de alune
Stiri Mondene 13 aug.
Desertul cu care Gabriela Cristea și-a cucerit întreaga familie. Rețeta pentru brioșe cu cremă de alune
Parteneri
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Elle.ro
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
ObservatorNews.ro
A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Libertateapentrufemei.ro
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Parteneri
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.ro
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
GSP.ro
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Parteneri
A treia victimă a criminalului din Teleorman a murit. Numai aparatele îl mai țineau în viață pe bărbat
KanalD.ro
A treia victimă a criminalului din Teleorman a murit. Numai aparatele îl mai țineau în viață pe bărbat
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Prețurile au explodat pe Aeroportul Otopeni! Călătorii sunt uimiți: „Un sandviş la 55 de lei?!”
KanalD.ro
Prețurile au explodat pe Aeroportul Otopeni! Călătorii sunt uimiți: „Un sandviş la 55 de lei?!”

Politic

Ilie Bolojan cere PSD să nu împiedice adoptarea pachetului 2 de măsuri fiscale: „Altfel, intrăm într-o fundătură și riscul de incapacitate de plată e mare”
Politică 13 aug.
Ilie Bolojan cere PSD să nu împiedice adoptarea pachetului 2 de măsuri fiscale: „Altfel, intrăm într-o fundătură și riscul de incapacitate de plată e mare”
Taxă pentru coletele din China și bodycam-uri la ANAF. Alexandru Nazare a anunțat noi măsuri în reforma fiscală
Politică 13 aug.
Taxă pentru coletele din China și bodycam-uri la ANAF. Alexandru Nazare a anunțat noi măsuri în reforma fiscală
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
Fanatik.ro
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii