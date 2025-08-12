Polițiștii din Moreni au fost alertați de un angajat al penitenciarului imediat după constatarea evadării. Conform sursei citate, la momentul fugii, bărbatul purta „tricou gri, pantaloni negri, adidași de culoare neagră și […] o șapcă de culoare neagră”.

Forțele de ordine, cu sprijinul structurilor specializate, au demarat o amplă operațiune de căutare a evadatului. S-a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de evadare.

IPJ Dâmbovița face apel la populație să ofere informații.

„Persoanele care dețin informații utile cu privire la depistarea bărbatului sunt rugate să anunțe de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul de urgență 112”, au transmis reprezentanții IPJ Dâmbovița.

Bărbatul, identificat ca fiind Miloșiu Ion, născut pe 4 martie 1993, executa o pedeapsă pentru act sexual cu minor.

Metoda de evadare a implicat urcarea pe acoperișul unei clădiri și escaladarea gardului penitenciarului. După aceea, deținutul a fugit într-o direcție necunoscută.

Autoritățile continuă investigațiile și căutările pentru prinderea evadatului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE