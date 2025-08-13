UPDATE ora 12.22: Poliția Română a confirmat că bărbatul a fost prins în podul unui case din localitatea Poiana Vărbilău, județul Prahova.

„În jurul orei 11.30, în urma unor activități investigativ-operative, polițiștii au depistat persoana căutată, ascunsă în podul unui imobil, din localitatea Poiana Vărbilău. Bărbatul a fost imobilizat de îndată și se află în custodia polițiștilor. Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul IPJ Dâmbovița, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare. La activitățile de căutare au participat și lucrători din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor”, se arată în comunicat.

Știrea inițială: Individul în vârstă de 32 de ani se ascundea în podul unei case din județul Prahova, potrivit informațiilor Libertatea.

Imagine cu evadatul, la scurt timp după ce a fost prins de polițiști

Bărbatul a fugit din penitenciar ziua precedentă. „Marţi, 12.08.2025, în jurul orei 18.00, s-a constatat că deţinutul Milosiu Ion, custodiat de Penitenciarul Mărgineni, în vârstă de 32 de ani, condamnat definitiv la 5 ani şi 10 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 220 NCP, act sexual cu un minor, clasificat în regim închis, a părăsit penitenciarul prin escaladarea gardului împrejmuitor al unităţii în timp ce se afla la activităţi lucrative la blocul alimentar”, a transmis atunci Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Imediat după evadare, polițiștii au fost alertați de un angajat al penitenciarului și au demarat ample operațiuni de căutare, care au fost extinse din județul Dâmbovița în județul Prahova, acolo unde individul a fost prins.

Evadarea din închisoare se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal cu închisoare de la şase luni la trei ani.

