Mai mulți bărbați și un adolescent și-au recunoscut implicarea în încăierarea masivă. Patru persoane au fost rănite în lupta sângeroasă.

Strada comercială aglomerată din centrul orașului Newport, Gwent – la mică distanță de secția de poliție a orașului – a fost închisă timp de trei ore după bătaie.

Potrivit instanței, „izbucnirea violentă” a fost legată de o presupusă dispută între două familii din zona portuară Pill a orașului.

Zona centrală din jurul străzii Commercial, care duce spre docurile dărăpănate ale orașului, a fost supranumită una dintre cele mai proaste străzi principale din Marea Britanie – multe magazine fiind închise. Un localnic a spus: „Este îngrozitor pe aici și se înrăutățește.”

Membrii familiei aflate în conflict, cu vârste cuprinse între 17 și 52 de ani, toți din Newport, au recunoscut acuzațile în fața Curții Coroanei din Cardiff.

Cei șapte au mărturisit că au folosit sau au amenințat cu violența mai multe persoane.

Procurorul Catherine Markowski a declarat că bătaia de pe strada Commercial de vinerea trecută s-a soldat cu „răniri grave ale persoanelor care foloseau cuțite și stâlpi metalici”.

Superintendentul șef John Davies a declarat: „Sper ca aceste acuzații să arate comunităților noastre că suntem puternic implicați în răspunsul și investigarea infracțiunilor și menținerea siguranței pe străzile din Gwent.”

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Inculpații adulți au fost plasați în arest preventiv, iar minorul inculpat a fost eliberat pe cauțiune.

Toți urmează să-și afle sentință în noiembrie, la Curtea Coroanei din Cardiff.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE