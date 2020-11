Conform informațiilor furnizate chiar de managerul instituției, primul caz de COVID a fost depistat la operă lunea trecută – o plasatoare, care gestiona sala de spectacole, s-a simțit rău și s-a testat, iar rezultatul a fost pozitiv. Însă femeia, susține Beatrice Rancea, nu mai fusese în instituție din săptămâna anterioară, fiind pe o altă tură de lucru.

Miercuri, un angajat din zona artistică a intrat în carantină la domiciliu după ce soția sa, care nu lucrează în operă, a fost confirmată pozitiv.

Ca urmare a acestor cazuri, Beatrice Rancea a decis să se testeze joi, iar vineri după-amiază rezultatul a confirmat infecția cu COVID-19.

Mi-am făcut testul în regim privat, să văd cum stau lucrurile, am fost ieri dimineață, a fost pozitiv. Am luat legătura cu medicul și voi sta două săptămâni în izolare acasă. Sunt bine, nu am niciun simptom. Nu știu dacă m-am infectat sau nu în operă.