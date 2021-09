Până la 53 de ani, Bianca Brad a trecut prin multe cumpene în viață. Celebra actriță a făcut dezvăluiri dureroase în cadrul unei emisiuni TV. În urmă cu 6 ani, Bianca Brad a fost diagnosticată cu cancer la sân, iar ea a preferat să țină ascunsă boala și să se trateze fără ca familia să știe despre suferința ei.

„În urmă cu 6 ani am fost diagnosticată cu cancer la sân, în 2015. A fost un șoc mare. Inițial am vrut să fac tratamentul convențional, dar în urmă unei întâmplări, m-am răzgândit și am mers cu medicina alternativă! 6 ani de zile nu am spus nimic, pentru că am vrut să o protejez pe mama mea, care a aflat azi, chiar înainte să vin aici, la acest eveniment! 6 ani de zile am fost pe terapii, am trecut prin perfuzii peste perfuzii, milioane de bani, milioane de suplimente, totul făcut în tăcere… am fost singură! De câte ori am crezut că nu mai pot, m-am rugat!”, a povestit Bianca Brad, în direct, în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV.

Vedeta și-a anunțat mama că a fost bolnavă chiar înainte cu o zi să meargă în emisiune, pentru că nu și-a dorit să afle de la televizor. Bianca Brad a povestit cum timp de 6 ani a fost la terapie, a făcut tratament și perfuzii fără ca nimeni să știe. Ea a dovedit cât este de puternică și a încercat să-și ascundă durerea pentru ca familia ei să nu sufere.

Bianca Brad a fost operată de cancer la sân

Actrița a mărturisit că a fost operată pe 8 aprilie, iar acum se simte foarte bine. Bianca Brad a trecut singură prin toată această suferință, pentru că a vrut să-și protejeze familia.

„Am fost operată pe 8 aprilie cu reconstrucție imediată. Acum sunt foarte bine. Nu mă mai interesează ce spune lumea, că o să revină cancerul. Important e să lași frica în voia lui Dumnezeu. Dacă crezi în Dumnezeu, frica nu are loc. Încercările ne sunt date în viață spre binele nostru. Și eu am fost revoltată. Întâi am zis că mi-a luat fetița. În 2013 am avut alt șoc, de la care mi s-a tras această boală. Dar am reușit s-o înving numai cu ajutorul lui Dumnezeu”, a mai mărturisit Bianca Brad, la Prima TV.

