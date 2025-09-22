Tensiuni în relația Biden-Harris

În cartea sa, Harris relatează că Biden a sunat-o înainte de confruntarea cu Donald Trump, aparent pentru a-i ura succes. Însă conversația a luat o turnură neașteptată. Biden i-a spus: „Fratele meu a sunat. A vorbit cu un grup de persoane influente din Philadelphia”. El a menționat că aceste persoane nu o susțineau pe Harris din cauza unor presupuse comentarii negative la adresa sa.

Harris descrie reacția sa la acest apel ca fiind una de confuzie, furie și dezamăgire. Ea a fost deranjată de faptul că Biden a ales să o sune într-un moment atât de crucial, concentrându-se pe propriile preocupări.

Cartea lui Harris evidențiază tensiunile existente între ea și Biden în timpul campaniei. Deși a evitat să-l critice public, Harris folosește acum această platformă pentru a-și exprima frustrările.

Într-un alt pasaj, Harris comentează asupra deciziei lui Biden de a candida pentru realegere în 2024. Ea scrie: „Este decizia lui Joe și a lui Jill. Am spus cu toții asta, ca pe o mantră, ca și cum am fi fost hipnotizați. A fost grație sau imprudență? Privind în urmă, cred că a fost imprudență.”

Dezvăluiri despre alegerile politice

Harris mai dezvăluie că Pete Buttigieg, fostul secretar de transport, a fost „prima ei opțiune” pentru funcția de vicepreședinte. Ea a considerat însă că alegerea lui ar fi fost „un risc prea mare” în contextul politic de atunci.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Cartea lui Kamala Harris, care urmează să fie lansată pe 23 septembrie, promite să ofere o perspectivă inedită asupra culiselor politicii americane. Aceste dezvăluiri au stârnit deja discuții aprinse în contextul apropiatelor alegeri din 2024.

Harris a fost prima vicepreședintă din istoria Statelor Unite ale Americii, fiind aleasă de Joe Biden în 2020, atunci când democratul l-a învins pe Donald Trump.