Tensiuni în relația Biden-Harris
În cartea sa, Harris relatează că Biden a sunat-o înainte de confruntarea cu Donald Trump, aparent pentru a-i ura succes. Însă conversația a luat o turnură neașteptată. Biden i-a spus: „Fratele meu a sunat. A vorbit cu un grup de persoane influente din Philadelphia”. El a menționat că aceste persoane nu o susțineau pe Harris din cauza unor presupuse comentarii negative la adresa sa.
Harris descrie reacția sa la acest apel ca fiind una de confuzie, furie și dezamăgire. Ea a fost deranjată de faptul că Biden a ales să o sune într-un moment atât de crucial, concentrându-se pe propriile preocupări.
Cartea lui Harris evidențiază tensiunile existente între ea și Biden în timpul campaniei. Deși a evitat să-l critice public, Harris folosește acum această platformă pentru a-și exprima frustrările.
Într-un alt pasaj, Harris comentează asupra deciziei lui Biden de a candida pentru realegere în 2024. Ea scrie: „Este decizia lui Joe și a lui Jill. Am spus cu toții asta, ca pe o mantră, ca și cum am fi fost hipnotizați. A fost grație sau imprudență? Privind în urmă, cred că a fost imprudență.”
Dezvăluiri despre alegerile politice
Harris mai dezvăluie că Pete Buttigieg, fostul secretar de transport, a fost „prima ei opțiune” pentru funcția de vicepreședinte. Ea a considerat însă că alegerea lui ar fi fost „un risc prea mare” în contextul politic de atunci.
Cartea lui Kamala Harris, care urmează să fie lansată pe 23 septembrie, promite să ofere o perspectivă inedită asupra culiselor politicii americane. Aceste dezvăluiri au stârnit deja discuții aprinse în contextul apropiatelor alegeri din 2024.
Harris a fost prima vicepreședintă din istoria Statelor Unite ale Americii, fiind aleasă de Joe Biden în 2020, atunci când democratul l-a învins pe Donald Trump.
